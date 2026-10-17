Radmanović u ”4x10” o NBA iskustvu: Pejtonov Mek u džakuziju pred meč, Kobi maltretira dok ne lipšeš

„Geri je imao ritual da pred utakmicu uđe u džakuzi koji je bio u sklopu svlačionice, ponese kesicu iz Mekdonaldsa, skine peškir, sedne u taj đakuzi i pojede “mek” pred meč! Gledam ga i mislim se – verovatno ima nešto u tome, daj da ukradem i ja neku fintu. Odradim ja to jednom... I upropastio sam se! Noge su mi bile kao da mi je neko olovo zakačio za patike, nisam mogao da mrdnem. Da ne pričam da mi je “mek” stajao tu (u grlu)“, priseća se Radmanović dana provedenih sa “The Glove”-om.

Pored ove anegdote, Radmanović je bez dlake na jeziku opisao koliko je bilo teško i kako je zapravo izgledalo deliti svlačionicu sa jednim od najvećih svih vremena — Kobijem Brajantom:

„Kobi je bio vanserijski i uradio je stvari koje ko zna kad ćemo ponovo videti, ali bio je neverovatno naporan kao saigrač. On na treningu uhvati nekoga i krene bukvalno da ga maltretira. Ako mu se suprotstaviš, on te pusti; a ako mu se ne suprotstaviš, jaše te bukvalno dok ne lipšeš, ubaci u mašinu i melje te dok te ne svede na najsitnije delove.“, priča Radmanović.

U nastavku razgovora, VladRad je u dahu pričao i o čuvenoj povredi na snoubordu za vreme All-Star pauze dok je bio važan deo Lejkersa, priznanju pred Filom Džeksonom, kao i o tome zašto su Klipersi u njegovo vreme trenirali u teretani sa rekreativcima koji su igrali padel ili skvoš.

Kompletan veliki intervju sa Vladimirom Radmanovićem pročitajte u nedelju na Mozzart sport portalu.

Pored veoma sadržajnog razgovora sa Radmanovićem, tema nove epizode podkasta “4x10” logično bile su utakmice “večitih” u novom duplom kolu Evrolige, detaljno smo analizirali dvostruko slavlje Zvezde protiv Francuza, kao i dva vezana poraza Partizana protiv F4 timova (PAO i Fener), a sve to pred nastupajući prvi derbi u sezoni u narednom sedmom kolu Evrolige.