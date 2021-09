Otvorenim danom za medije zvanično je počela takmičarska 2021/22 za košarkaše i stručni štab Crvene zvezde. Posle odrađenih tehnikalija, fotografisanja za potrebe Evrolige, te produžetka saradnje sa jednim od najvažnijih sponzora, brendom Idea, održana je konferencija za novinare na kojoj je trener Dejan Radonjić predstavio javnosti ekipu koja će imati nimalo lak zadatak da odbrani krunu u tri takmičenja i popravi utisak u elitnom klupskom takmičenju...

Radonjić je izlaganje u dvorani Aleksandar Nikolić otvorio porukom da se nada što većem prisustvu publike u predstojećoj sezoni...

"Odavno nismo bili u prilici ovako da se družimo. Bile su neke slične konferencije pred plej-of ABA lige, nadam se da ćemo u predstojećoj sezoni moći da funkcionišemo kako treba i da će sezona imati drugačiju situaciju u odnosu na prošlu. Kao što znate, bili smo svi u problematici s kovidom i ambijentom kakav ne želimo da bude više. Nadam se prisustvu naših navijača u predstojećoj sezoni".

Posle protokolarnog dela, okrenuo se problemima koji more ekipu sedmicama unazad...

"Od samog starta priprema smo imali određene probleme što se tiče povreda. Nadali smo se da će to brzo da prođe i očekivali da ćemo imati mogućnost da pripremni period odradimo kako smo želeli. To je donekle funkcionisalo do turnira u Minhenu, posle čega se problematika dodatno povećala", rekao je Radonjić i dodao: "Od tada smo bili razmišljanja da bi odlazak u Grčku mogao da nam predstavlja samo još veći problem, što bi nas dodatno opteretilo. Trudimo se da funkcionišemo maksimalno koliko možemo u predstojećim okolnostima, radimo i čekamo povratak igrača, pokušaćemo da uradimo nešto do početka ABA lige i Evrolige, kako bismo bili spremni za prve izazove".

Da li to znači da Zvezda neće kompletna dočekati početak sezone? Uz Erona Vajt zdravstvenih problema imaju još Ognjen Dobrić, Marko Simonović, Branko Lazić, Nejt Volters...

"U prvom, oficijalnom meču protiv Splita sigurno nećemo biti kompletni, tačnije bez dosta igrača. Nadam se da se to neće rezultatski osetiti. Sada se razmišlja o tome kako da se snađemo i gajimo nadu da će se što veći broj igrača oporaviti u što skorijem periodu".

Sada se postavlja pitanje - koji su ciljevi kluba?

"Ono što mi želimo da uradimo ove sezone jeste da budemo bolji u Evroligi nego prošle godine. ABA liga je možda i najkvalitetnija od osnivanja, biće izazovno i zahtevno. Probaćemo da pružimo svoj maksimum u svim takmičenjima i probaćemo da uradimo ono s čime bismo bili zadovoljni. Što se tiče broja igrača, ako se gleda iz perspektive onoga što nam se desilo, retkost je ovo što nam se desilo, da ostanemo bez ovolikog broja igrača u kratkom vremenskom periodu. Potrudićemo se da obezbedimo što veći fond igrača kako bismo nesmetano izneli sezonu".

Crvena zvezda premijeru ima 24. septembra protiv Splita u dvorani Aleksandar Nikolić.