Povratnički debi nije bio prijatan za Dejana Radonjića, pošto je Crvena zvezda doživela težak poraz u Laktašima, ali je zato onaj u Evroligi bio odličan.

Crvena zvezda je savladala Panatinaikos u dvorani Aleksandar Nikolić, iako je imala krizu igre u poslednjoj četvrtini. Ipak, crveno-beli su na kraju stigli do šestog trijumfa u elitnom takmičenju i na najbolji način okončali 2020. godinu.

"Bilo je mnogo toga važnog u prvom poluvremenu, u oba pravca, u drugom smo mašili šuteve iz otvorenih pozicija. Uspeli su svojom odbranom da nas remete, ali bilo je važno da sačuvamo koncentraciju do kraja. Uspeli da dođemo do dobre pozicije i poenima sa linije penala dođemo do dobre pobede", rekao je Radonjić.

Evroligaška slavlja sa sobom nose značajnu težinu.

"Svakako je bilo potrebno naći rešenje da na najbolji način završimo utakmicu. Bilo bi šteta da posle tako dobre partije, uz nešto oscilacija, ne dobijemo nagradu. Imali smo problema u završnici, ali smo uspeli da stignemo da dođemo do važnih bacanja i tako rešimo utakmicu. Da bi se savladao bilo koji tim u Evroligi, mora da se odigra dobro".

Da li ste očekivali da će se protivnik vratiti i čak izjednačiti u završnici.

"Ako bi se sagledavala očekivanja, posle meča u Laktašima izgledalo je da će biti loše i večeras. Ostali smo i bez još nekoliko igrača, ali su se ostali iscrpeli za svoje drugove i zajedničkim snagama stigli do ove pobede. Jednostavno, primorani smo u hodu da pravimo pripreme i analize. Bilo bi značajno da imam sve igrače na terenu, da kroz rad i treninge pokušam da dođem do prave slike i poboljšanja igre, da dođemo do onoga što su moja neka razmišljanja. Nedostaju nam bitni igrači, koji mogu mnogo toga da nam daju".

Prazna dvorana u utakmici Evrolige nije nešto na šta je Radonjić navikao, ali se tokom meča ipak čula podrška.

"Vrlo čudan osećaj. Hvala svima koji su bili u sali da makar malo osetimo tu čar", poručio je Radonjić.