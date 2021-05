Košarkaši Crvene zvezde su slavili u prvoj utakmici finalne serije plej-ofa ABA lige. Savladali su podgoričku Budućnost u svojoj dvorani sa 82:78 i tako napravili bitan korak ka odbrani trona na Jadranu.

Crveno-beli su u većem delu susreta bili u prednosti, početkom četvrtog kvartal su stekli i komfornu dvocifrenu prednosti, ali je Budućnost uspela da se vrati i unese neizvesnost u završnicu. Na kraju je Džordan Lojd presudio rivalu preciznim šutevima sa linije za slobodna bacanja.

Utakmica je većim delom bila neizvesna, videli smo pregršt sjajnih poteza i briljantne partije Lojda i Ognjena Dobrića (po 23 poena) sa jedne i Vilija Rida (26 poena) i Nikole Ivanovića (16 poena) sa druge strane.

Trener Crvene zvezde Dejan Radonjić ističe da je utakmica bila kvalitetna, ali da je Budućnost pokazala veliki kvalitet.

"Pa utakmica je bila interesantana i kvalitetana i moglo je mnogo toga dobrog da se vidi. Mi smo uspevali da gradimo rezultat, u nekim periodima odbranom u nekim nešto boljim napadom. Imali smo i segmente koje smo u ovoj utakmici odradili dobro i to smo koristili, ali smo imali priliku i da vidimo neizvesnu završnicu iako smo imali razliku koja je govorila da će biti lakše. Još jedan pokazatelj koliko je Budućnost kvalitetna i sada apsolutni fokus stavljamo na pripremu za naredni meč, koji se jako brzo igra".





Ognjen Dobrić je odigrao sjajno, posebno je briljirao u finišu treće i početkom četvrte četvrtine, kada je Crvena zvezda napravila seriju 15:0. Radonjić ističe da je on i ranije pokazivao dobre partije, ali u prvi plan stavlja timsku igru.

"On je u jednom periodu prikazivao dobre partije. Tim je pre svega bio dobar, timski smo uradili mnogo toga tokom svih 40 minuta i kroz takvu igru pronalazili najbolja moguća rešenja, u napadačkom smislu to je bilo to".

Naredni meč na programu je u utorak (20.30), da li je 48 sati dovoljno vremena za pripremu druge utakmice?

"Nema prostora za razmišljanje da li je to dovoljno. Imamo 48 sati, nešto možda malo više, ali to je to".