Ništa od šampionske žurke Crvene zvezde u naselju Braće Jerković, Mega je uspela da se vrati i uzvrati udarac posle bledog izdanja na otvaranju finala. Crvena zvezda sada u nedelju ima šansu da kao domaćin zaokruži sezonu s tri osvojena pehara, ali videćemo ko će uopšte u redovima crveno-belih moći da istrči na parket.

Naime, Kori Volden je završio sezonu zbog povrede leđa, Džordan Lojd nije igrao zbog povrede skočnog zgloba u prvom susretu finala, a večeras je takođe stradao Aleksa Uskoković i prema sadašnjem stanju stvari teško će igrati u majstorici...

"Čestitam Megi na pobedi. Ključni period utakmice je naravno bio sam početak u 10 minuta gde smo jako mekano i bez koncentracije ušli u meč. Mega je bila odlična. Primili smo 35 poena za 10 minuta, do kraja je to bilo drugačije. Dobro je što smo odreagovali na to i uspeli da dođemo do vođstva, ali u tom drugom delu nismo imali dovoljno alatki za puni preokret i za vođstvo, bolju završnicu", rekao je Radonjić i nastavio:

"Na sve probleme oko povreda ostali smo još bez jednog igrača na poziciji pleja, pa smo morali da se snalazimo tokom meča, a to nije zahvalno. Potrošnja je bila veća nego što je potrebno za ovakav tip utakmica i sistem u kojem se igra, ali ostaje da vidimo u kakvom smo stanju i da bez obzira na to ko bude igrao u sledećem meču u Pioniru odigramo dovoljno dobro da slavimo. Znamo da će da bude teško".

04.00: (1,80) Denver (12,5) Finiks (2,25)

Mega je dominirala u skoku ceo meč na kraju je odnos bio 46-29, ali Radonjić smatra da kontrola reketa nije bila presudna.

"U prvom meču smo mi njih nadskočili, oni nas u drugom. Vrlo interesantno, ali mislim da nije samo taj momenat bio presudan, jer na početku utakmice naša odbrana je bila ispod svakog nivoa".

Najiskusniji pojedinac u Zvezdinom timu Marko Simonović kaže da je Zvezda odigrala slabo na početku, što je dalo ton nastavku susreta.

"Loše smo otvorili, oni su bili silno motivisani, pokupili dosta skokova u napadu i od prvog trenutka kontrolisali. Čestitam im na tome, moramo da napravimo dobru analizu i da se dobro spremilo. Siguran sam da ćemo biti spremni".

Majstorica se igra u nedelju od 20.30 u dvorani Aleksandar Nikolić.

