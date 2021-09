Radonjić: Nezahvalno je pričati o kvalitetu tima, još je teže biti u aktuelnom momentu

Pobeda od 36 poena razlike savršeno je uvela Crvenu zvezdu u novu sezonu. Dejan Radonjić je zadovoljan viđenim, svestan momenta u kojem se nalazi ekipa. Pobeda se piše, sve misli usmerene su na oporavak povređenih igrača, kako bi se što spremnije dočekao početak Evrolige i utakmica protiv Fenerbahčea u Istanbulu.

Mnogo je nepoznatih u Zvezdinoj jednačini, a dok se slika ne bude razbistrila trofejni stručnjak zahvaljuje navijačima što su dali "jak impuls pobedi" i otvara sve karte pred novinare...

"Nije bilo jednostavno u poslednjih 14 dana. Pokušavali smo da prevaziđemo sve okolnosti koje nisu bile onakve kakve smo priželjkivali. Na toliko problema koliko smo imali pokušavali smo da uradimo najviše što možemo", počeo je Radonjić analizu, pa nastavio:

"Ono što je u pripremi bilo takođe značajno jeste da smo shvatili da pristup mora da bude dobar od starta, da ne dozvolimo da ulazimo u situacije koje bi mogle da nas dovedu do problema i ono što je takođe bilo značajno jeste to što smo dobili minute od Lazarevića i Voltersa, prvi put su bili posle pauze u igri pet na pet. U svim tim okolnostima naravno da treba da budem zadovoljan. Okrećemo se sledećim obavezama i nadi da ćemo moći na još nekog da računamo do utakmice protiv Fenerbahčea".

Nije bilo potrebne postavljati dodatna pitanja...

"Svestan sam jako da igrači posle pauze nisu u idealnom stanju, neće biti ni oni koji nam budu dolazili. Sve to treba nekako spojiti, ali siguran sam da ćemo da uradimo najviše što možemo. Za šta će to biti dovoljno – videćemo. Počinje Evroliga, s kojim ćemo sastavom ići u Istanbul i spremati se znak je pitanja. Teško je odgovoriti na to šta i koliko možemo, kada nismo imali nijedan zajednički trening, kada nismo imali sve igrače na parketu tokom treninga. Svestan sam da neće biti nimalo lako, ali spremni smo da iznesemo sve što nam se stavi na leđa".

Utisak košarkaške javnosti je da Crvena zvezda ima tim s ratničkim mentalitetom, gde će glavni fokus biti na kvalitetnoj odbrani...

"Rekao sam malopre nešto što je značajno, kada budemo mogli da uradimo nešto zajednički i provedemo neko vreme svi zajedno u radu, pobedimo i izgubimo, moći ćemo da pričamo o svemu. Još je rano. Pitali su me već o tome, ali je nerealno govoriti sada na tu temu. Kada prolazimo kroz trenažni proces bez dvojice, trojice, četvorice ili više igrača u periodu kada je trebalo da imamo kontrolne utakmice i trening, jako je nezahvalno pričati. Još je teže u svemu tome biti, ali eto – raduje što se neki igrači vraćaju, što će još neki da se vrate. Raduje što ni Vajt neće biti van terena pola godine, nego će u nekom trenutku doći da pomogne. Kako ćemo kroz narednih mesec-dva da prođe – videćemo. Analiziraćemo situaciju"

Da li i ko može da se vrati na parket za gostovanje Fenerbahčeu?

"Večeras ne mogu da dam odgovor. Sve je od dana, do dana. Pitanje je ko će moći da se priključi od povređenih do Fenera".