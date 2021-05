Crvena zvezda je stigla na pobedu do pete titule šampiona Jadranske lige posle druge pobede u finalnoj seriji protiv Budućnosti, pa sada s velikim olakšanjem može da ide u Podgoricu po eventualni brejk za kraj...

04.00: (1,50) LA Lejkers (13,0) Golden Stejt (2,95)

Mogla je Crvena zvezda i bez ovolike drame da završi drugi meč, a ko zna da li je ovako slađe. Kako bilo, veče karijere Ognjena Dobrića moralo je da se završi pobedom. Na Malom Kalemegdanu imaju svaki razlog za zadovoljstvo jer sada imaju širinu gde Budućnost nema pravo na grešku. Zato Dejan Radonjić može da bude smiren pred nastavak serije u Morači...

"Ono što je najvažnije je pobeda. Igrali smo u prvih 20 minuta sjajnio, napadački verovatno najbolji ove sezone. Držali smo odbranu na solidnom nivou, ali... Izuzetno smo loše odigrali treću četvrtinu. Napadačka konfuzija, odbrana nije bila na nivou iz prvog poluvremena. Budućnost je to iskoristila, sustigla i napravila prednost. Delovalo je da to ide drugačije, ali pokazali smo karakter i dobrom igrom na obe strane terena došli do pobede", analizirao je Radonjić dešavanja iz večerašnje utakmice.

Sada ostaju tri puna dana i nešto malo preko toga da Zvezda pripremi teren za eventualni brejk kojim bi se rešilo finale.

"Sada je bitno da napravimo analizu i da se što bolje odmorimo, a onda ćemo o stvarima koje nas čekaju u Podgorici".

IZBOR UREDNIKA

Treća utakmica igra se u subotu od 20.30 u Morači.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com