Radonjić: Pojačanja? Razmišljam samo kako da pripremim igrače za Krku

Ozbiljna igra = velika pobeda!

Crvena zvezda je naplatila prošlogodišnji dug Olimpijakosu i uzela šesti trijumf u Evroligi, a pre svega pokazala igru kojom može da se ponosi. Jeste Nikola Kalinić izneo utakmicu na ozbiljan individualni kvalitet, ali kako se utakmica približavala kraju, tako je ekipa iznela strašan teret i zasluženo slavila protiv starog dužnika...

"Čestitam igračima na pobedi, ali i dobroj utakmici. Bilo je teško, baš teško svih 40 minuta, igralo se sa mnogo energije. Poslednjih nekoliko minuta odigrali smo jako dobro u odbrani, sa velikim fokusom na ono što nam je bilo važno. U tim momentima igrali smo pametno u napadu što nam je donelo razliku za važnu pobedu. Hvala navijačima na pobedi, velika je stvar što su bili uz nas večeras", izjavio je Dejan Radonjić i dodao:

"Igrali smo protiv jedne od najboljih ekipa ove sezone, u odličnom statusu je došla u Beograd, posle 21 razlike u Milanu i pobede nad Uniksom u Kazanju. Morali smo da budemo konkurentni u oba smera kako bismo pobedili. Utakmica je sve vreme bila jako izazovna i zahtevala je da držimo koncentraciju svih 40 minuta. Ovo je velika pobeda za nas, značajna jer smo uspeli opet da izađemo na kraj sa protivnikom uprkos problemima koje smo imali. Holins se pojavio tek jutros na treningu posle Cibone, Vajt još ne može da igra. Večeras je tim je bio ispred svakog pojedinca".

Posle ove utakmice stvorio se čudan trougao koji govori o tome koliko je Evroliga neizvesna. Pre dve nedelje Uniks je nadigrao Zvezdu u Beogradu, pa je Olimpijakos slavio u Kazanju, a večeras je šampion ABA lige dobio pirejskog velikana...

"To je prisutno od samog početka, napor je žestok, to su stvari koje su se dešavale i koje će se dešavati, sa tim treba da živimo. Nadam se da ćemo mi kao Crvena zvezda živeti s tim. Iz naše perspektive, onoga što smo prošli, to je logično. Imamo situacije koje su logične".

Koliko je Crvena zvezda sazrela kao ekipa od poslednjeg evropskog trijumfa na domaćem terenu - protiv Asvela pre mesec dana?

"Ono kroz šta smo mi prošli... Jako je teško ponavljati neke stvari, ali takve su – kakve su. Mi se trudimo da sagledamo situaciju. Gledajte, mi već u petak ujutru imamo trening, pa idemo na put u Sloveniju gde treba da opravdamo ulogu favorita. Prošli smo težak period i raspored, moraju neke stvari sada da dođu na svoje... Ne bih da analiziram ono što je bilo i ovo sada, treba malo i vremena da prođe da bi ekipa došla na svoje".

Da li se u klubu razmišlja o pojačanjima?

"Niti je bilo priča o pojačanjima ni do danas, pa ni posle ove dve pobede. Sada razmišljam kako da napravim dobar plan da se odmorimo i spremimo utakmicu sa Krkom".

BARCOKAS: FRUSTRIRANI SMO POJEDINIM SUDIJSKIM ODLUKAMA

Trener Olimpijakosa Jorgos Barcokas čestitao je Crvenoj zvezdi na pobedi, ali istakao je frustraciju zbog određenih sudijskih odluka...

"Izgubili smo koncentraciju u krucijalnim delovima utakmice. Bili smo frustrirani zbog nekih sudijskih odluka, što je pobutalo naše planove za igru. Zvezda je igrala odlično, moram da im čestitam. Moramo da analiziramo našu igru, da vidimo gde smo grešili, posebno u odbrani", poručio je Barcokas.

Da li su greške bile plod atmosfere u hali?

"Atmosfera jeste važna, jeste vrelo, ali ništa na šta nismo navikli. Naravno da su navijači bili naklonjeni domaćem timu, ali mi smo morali da ostanemo fokusirani do kraja".

Barcokas je dodao i da je Olimpijakos bio u baš teškom ritmu...

"Raspored je bio baš težak. Imali smo tri utakmice na strani, slavili smo u Milanu i Kazanju, plus smo igrali u domaćem prvenstvu na strani. Nije lako, ali nije ni izgovor".

Crvena zvezda naredni meč igra već u subotu u Novom Mestu protiv Krke. Utakmica se igra od 17 časova.