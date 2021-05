Još finale, pa da spuštamo zavesu na jednu od najčudnijih sezona Jadranske lige od njenog postojanja.

Crvena zvezda i Budućnost sastaće se treći put zaredom u seriji koja odlučuje šampiona i učesnika Evrolige, a to samo podiže nivo opreza na obe strane. Trener Crvene zvezde Dejan Radonjić već je otkrio da na početku finala neće igrati

“Stigli smo do završnice ABA lige. Na kraju su u finalu dva tima koja su bila najbolja cele sezone. Na početku se manje-više očekivalo da tako bude. Ono što sam gledao, kasnije sam i učestvovao, ovo je zaista realno finale. U ovom trenutku naš fokus je isključivo na prvoj utakmici i tako posmatram stvari, tako smo se ponašali ovih nekoliko dana koliko smo imali između kraja serije s Igokeom i ovog finala“, istakao je Radonjić na početku izlaganja.

Nedelja, 18.30: (1,70) Crvena zvezda (14,5) Budućnost (2,30)

Zatim se udubio u kvalitete Budućnosti.

“Budućnost je dosad oba puta bila bolja, pobedila nas u Beogradu i veoma nadigrala u Podgorici i pokazala da ima razloga da budu puni optimizma pred start serije. Ekipa koja ima kvalitet, igraju jako dobro, uigrano, koja je u dobroj formi, vrlo kvalitetno prošla polufinalnu seriju, superiorno. Svesni smo, kao što je rekao Simonović, da nas čeka težak izazov u prvom duelu, ali i seriji. Mi u meč ulazimo ne onako kako bih želeo ili kako sam se nadao da će da bude. Problematika koja traje već četiri meseca i dalje je prisutna. Imali smo jako puno problema u tom periodu, od povreda, pa koronu, uz odsustvo igrača, igranje utakmica sa jako malim brojem igrača u teškim serijama u Evroligi, gde je trebalo da iznesemo žestok ritam, do sadašnjeg trenutka gde je ovo samo nastavak svega toga kroz šta smo prošli“, izjavio je crnogorski stručnjak i dodao:

“Svesni smo da zbog problema koji imamo stepen odgovornosti moramo da podignemo na još viši nivo, moramo da pružimo još više nego pre. Dobrom igrom, individualno i kolektivno umanjimo napadački repertoar Budućnosti. Oni su kadri da postižu veliki broj poena i to će biti izazov za nas. Dosta kreiraju Kobs i Ivanović, ali ono što mislim o njima jeste da tu ima još mnogo kvaliteta koji može u ovakvim situacijama da napravi razliku. Rid je pokazao dominaciju u unutrašnjoj liniji, ne samo nama, već i cele sezone. Luka Mitrović je u odličnoj formi u poslednje vreme i ekipi daje mnogo više nego u nekom ranijem periodu. Danilo Nikolić svojim šuterskim kvalitetima uvek je opasan. Ne treba zaboraviti ni važne uloge Popovića, Šehovića, Edžam je stalna opasnost u timu. Dubok je roster i ima dosta mogućnosti. Moramo individualno i kolektivno da odgovorimo na to“.

Čija je prednost, ako je uopšte ima, to što neće biti pristalica na tribinama, s obzirom na stvari koje su se događale prethodnih godina?

“Jako je teško odgovoriti na to pitanje, jer nisam imao priliku da učestvujem u tim događajima. Doduše, osetio sam na neki način ponešto u duelu u Podgorici. Lično sam maksimalno koncentrisan na teren i to kako da mi što bolje izgledamo u ovom finalu, uz nadu da ćemo odigrati dobro u nedelju, a da dobrom igrom dođemo do pozicije da savladamo Budućnost“.

Da li je iskustvo igranja utakmica praktično na dva dana prednost Crvene zvezde s obzirom na obaveze u Evroligi?

“Što se tiče analize igranja u Evroligi, ono što je karakteristično za ovu sezonu i nas jeste da je ta problematika u poslednjih nekoliko meseci donela to da igramo utakmice u skraćenoj rotaciji, a u ritmu kakav je bio. Bilo je momenata kada smo igrali bez pet-šest igrača, zbog te činjenice je teško reći koliko će takav ritam igranja imati uticaj na ono što sledi i da li će ga uopšte biti. Ostaje da serija pokaže“.

Da li je pritisak posebno veći pred prvu utakmicu veći u odnosu na ostale utakmice?

“Mi smo orijentisani da sve stavimo na prvi duel, jer smatram da tako treba da se ponašamo. Nas nekoliko nismo prvi put tu, znamo kako se prilazi ovakvom meču. Razmišljajući dalje o tome kako će biti nakon toga, treba da ostavimo za to vreme, kao što smo dosad i radili“.

