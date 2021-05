Posle ubedljive pobede u Beogradu (76:61), Crvena zvezda je u Laktašima propustila priliku da najbržim putem stigne do finala plej-ofa ABA lige. Zapravo, kako je Igokea odigrala u revanšu (81:68), crveno-beli nisu ni imali šansu, pa će prolaz u završne borbe za jadransku krunu oba tima tražiti sutra (18.30 časova) u Dvorani "Alekandar Nikolić", s tim da nijedan tim više nema pravo na grešku...

"Posle niza odigranih utakmica sa Igokeom jasno je da nije slučajno što postižu odlične rezultate, i to čitave sezone. Atletski su odličan tim koji vešto koristi mogućnosti. Ono što je dobro za nas u ovom trenutku je da je Kori Volden odradio prvi trening sa ekipom posle deset dana. Problem s povredom leđa je saniran, a u oba dosadašnja meča donosili smo odluku o njegovom nastupu neposredno pred samu utakmicu. Zbog svega toga njegova želja treba jako da se poštuje jer je evidentno da zbog povrede i odsustva nije dao maksimum. Ognjena Dobrića muči povreda skočnog zgloba, ali sam siguran da će da 'stisne zube' što će biti poruka da mora da se podigne stepen odgovornosti kod svih u meču kome želimo da odigramo bolje nego u Laktašima, da budemo konstantniji u igri, da gradimo rezultat i da dođemo do onoga što želimo, a to je pobeda" rekao je trener crveno-belih Dejan Radonjić.

U Laktašima je bilo evidentno da Volden nije mogao da iznese meč na željenom nivou, a šef stručnog štaba crveno-belih je i otkrio koji su razlozi. Ipak, Amerikanac ne razmišlja o prošlosti.

"Moramo sa mnogo boljim stavom da uđemo u ovu utakmicu. Dobili smo 'udarac pravo u usta' u revanšu i moramo da odgovorimo. Ovo je 'do or die' meč, pa moramo da izađemo i da se borimo sa svim čime imamo, uz dodatni napor i dodatnu motivacija. Izuzetno smo svesni značaja meča, pa i pritiska koji on nosi, ali moramo da ostanemo mirni i da igramo sa velikim samopouzdanjem", jasan je Volden.