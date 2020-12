Crvena zvezda 30. decembra čeka Panatinaikos u Evroligi (19h).

Crveno-beli posle promene trenera igraju prvu evropsku utakmicu protiv Zelenih iz Atine koji u poslednje četiri utakmice u domaćem prvenstvu i Evroligi imaju tri pobede. Srpski tim ima skor 5-11, dok je Panatinaikos odigrao meč manje i ima gotovo identičan skor od 5-10. Ovo će biti 13. duel dva tima u elitnom takmičenju, gosti imaju povoljniji skor 7-5.

Trener Zvezde Dejan Radonjić izneoje očekivanja pred sudar sa grčkim timom.

„Spremamo se za duel sa Panatinaikosom sa nadom da ćemo odigrati bolje nego što je to bilo u prethodnom duelu, uz opterećenja koja su prisutna, izostanke pojedinih igrača, trudićemo se da damo u sredu naš maksimum. Panatinaikos je u više navrata pokazao da ima kapacite da odigra dobro, imaju odlične igrače, fizički potentne. Očekuje nas težak meč, kada bih upoređivao sa Laktašima, ovaj meč ima drugu konotaciju. Nećemo imati nekoliko igrača, uz Lojda i Noka, Hol nije spreman, Simonović je bolestan. Zato sa ovih 12 igrača moramo da odigramo maksimalno kako bi odgovorili svih 40 minuta na fizičku igru Panatinaikosa, stvari koje rade u odbrani i napadu. Ako tako budemo konkurentni do samog kraja, i ukaže nam se prilika da dođemo do pobede, to bi zaista bilo sjajno“, rekao je trener crveno-belih.

Utakmica Crvena zvezda– Panatinaikos igra se u sredu od 19 časova u hali „Aleksandar Nikolić“ uz poštovanje Covid protokola.

Već drugog dana 2021. godine crveno-beli će ponovo na teren u utakmici 13. kola ABA lige protiv Zadra u Beogradu.

