Ne mogu Crvenoj zvezdni ništa ni povrede. Uprkos stravičnom padu Arona Vajta ponizila je Panatinaikos u polufinalu turnira u Minhenu, a potom izašla na crtu daleko kompletnijem rivalu u velikom finalu. Iako desetkovana, bez pomoći povređenog Amerikanca, Ognjena Dobrića, Dejana Davidovca i Marka Simonovića, posle neubedljive igre tokom tri deonice, smogla je snage i u poslednjih 10 minuta stigla do velikog preokreta, da bi polaganjem Luke Mitrovića sa zvukom sirene oborila na pleća i Bajern - 70:68.



Mučili su se crveno-beli. Malo šta im je polazilo za rukom. Trudili su se da traže sigurnija rešenja u napadu, nisu pribegavali ishitrenim šutevima sa distance kao u prvom poluvremenu susreta sa Panatinaikosom. Odbrana je ponovo bila na nivou, ali su na protivničkom delu terena nastajali problemi. I kada se činilo da neće imati snage da odgovori ekipi Andree Trinkijerija, pošto je puna tri kvartala bila u podređenom položaju, uzdgila se iz pepela i zaigrala kao da je mnogo važnija titula na talonu.

Bajern je zaličio na Panatinaikos iz polufinala, nemoćan da odgovori na granitnu odbranu Radonjićeve ekipe. Uvela je Zvezda meč u nešto brži ritam i iz tranzicije dolazila do bitnih poena, ali su najbitniji ipak stigli sa distance. Posle samo dve trojke u tri kvartala, ruku su namestili Nejt Volters, potom Branko Lazić i na kraju Ostin Holins. Izborili su crveno-beli neizvesnu završnicu, a onda odigrali mudro. Tražili faulove i sigurna rešenja, na kraju je posle teškog pogotka Daruna Hilijarda na drugoj stranisve stalo u tri sekunde. Na semaforu je pisalo - 68:68. Radonjić je pozvao tajm-aut i usledila je akcija iz auta. Čini se da je Bajern dobro pokirio primarne opcije, pa je lopta završila u Mitrovićevim rukama. Bivši kapiten je iskusno pogledao ka košu, krenuo silovito i potom uprkos dobroj odbrani rivala pronašao put do dna mrežice. Brži je bio od sata, slavlje je moglo da počne.

Nikola Kalinić je ponovo bio najefikasniji u Zvezdinoj ekipi. Susret je završio sa 14 poena, a uhvatio je i šest skokova uz četiri asistencije. Čuvao je Zvezdu u igri i omogućio joj da napadne pobedu u poslednjih 10 minuta. Najprijatnije iznenađenje je svakako Mitrović. Bivši kapiten se vratio u klub i čini se da će crveno-beli zahvaljujući njegovim sjajnim izdanjima moći da sačekaju Arona Vajta da se oporavi od povrede. Briljirao je protiv Trinkijerijeve čete, podsetio na stare dane. Delio je asistencije (četiri), borio se pod oba koša, na kraju ubacio 12 poena, a samo jedna uhvaćena lopta nedostajala mu je za dabl dabl. Ponovo je bio Zvezdin "lepak" u ofanzivi. Sjajno je to radio tokom većeg dela svog prvog mandata u klubu.

Još jednom se pokazalo da srpski šampion vapi za pojačanjem u reketu. Ognjen Kuzmić je dobro i veoma borbeno otvorio utakmicu. A onda mu se izgubio trag. Majk Cirbes je samo na mahove uspevao da igra na potrebnom nivou. Novajlija Holins još traži pravi ritam, slična situacije je i sa povratnikom Voltersom, ali je opšti utisak da će imati značajnu ulogu u predstojećoj sezoni. Za to su i dovedeni.

Kod Bajerna je Ogastin Rubit bio najefikasniji, zadavao je muke Zvezdinim peticama, te je susret završio sa 16 poena i osam skokova (četiri ofanzivna). Hiljard je dodao 14 poena, dok je Dešon Tomas brojao do 12.

BAJERN MINHEN - CRVENA ZVEZDA 68:70

/17:13, 20:11, 15:16, 16:30/

Magenta kup, Audi Dome (Minhen)

Bajern: Viler Bebn 8, Tomas 12, Jaramaz 2, Lučić 5, Džordž, Obst 6, Rubit 16, Ogunzipe, Šiško 7, Hilijard 12, Šiling

Zvezda: Lazarević 9, Volters 9, Mitrović 12 (9sk, 4as), Lazić 6, Kalinić 14 (6sk, 4as), Holins 8, Ivanović 7, Kuzmić 2, Cirbes 3

Ponovo su bile primetne muke u pozicionom napadu. Već od starta. Trudili su se ipak crveno-beli da pronalaze rešenje, da ne završavaju akcije nerezonskim i ishitrenim šutevima sa distance. Odbrana je ponovo bila na nivou, ali još jednom to napad nije ispratio, te je Bajern na prvu pauzu otišao sa četiri poena viška. Druga četvrtina bila je još problematičnije, pre svega kada je u pitanju igra na protivničkoj polovini. Praktično niko nije uspevao da pronađe ritam. Moraju se odati zasluge i odbrani Bavaraca, a crveno-beli su u drugom periodu ubacili svega 11 poena. Domaćin je imao i prednost od 14 poena, da bi na odmor otišao sa viškom od 13.

Nije se nakon treće deonice moglo naslutiti da bi Zvezda mogla da se vrati i ugrozi pobedu čete Andree Trinkijerija. Napad je nastavio da škripi, na sve to nadovezao se i slab šut sa linije penala. Bajern je odrađivao posao, održavao dvocifrenu razliku, te je sa viškom od 12 poena otišao na poslednji odmor. A onda - buđenje srpskog šampiona.

Povukao je Volters trojkom, a onda ga je sa dve ispratio kapiten Lazić. Prvom u isteku napada iz nezgodne pozicije, a potom posle pasa Kalinića iz odbojke. Tukao je precizno sa svoje pozicije - iz gornje ugla. Očas se istopila prednost domaćina, napada Trinkijerijeve ekipe je potpuno stao. Pogađao je jedino Šiško, ali to nije bilo dovoljno da se odbije crveno-beli nalet. Posle dva precizno izvedene penala Nikole Ivanovića, koji je lukavo iznudio faul svestan činjenice da je rival u bonusu, Radonjićeva ekipa je stigla do prve prednosti još od uvodnih minuta prvog kvartala. Uspeo je na tri sekunde do kraja Darun Hilijard konačno da pogodi. Iz jako teške pozicije, preko ruke ubacio je dvojku i poravnao rezultat. Posle tajm-aut Dejan Radonjića, lopta je završila u rukama Luke Mitrovića, koji je bio precizan i brži od sirene. Pobeda.