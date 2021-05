Košarkaši Crvene zvezde su uspeli da odbrane domaći teren. U prva dva meča velikog finala savladali su Budućnost u dvorani Aleksandar Nikolić i u Podgoricu putuju sa velikom prednošću. Ognjen Dobrić je obeležio dosadašnji tok serije, ali jako bitan doprinos dali su i Zvezdin kapiten Branko Lazić, kao i 34-godišnji Marko Simonović.

Dominirala je Zvezda u prvom poluvremenu druge utakmice. Sa lakoćom dolazila do poena, čvrstom i energičnom odbranom bez većih problema izlazila na kraj sa napadima ekipe Dejana Milojevića. Ipak, u trećem kvartalu je Budućnost pokazala sav svoj kvalitet. Sprečila je pulene Dejana Radonjića da iz tranzicije dolaze u poziciju da postižu poene, dok je na krilima izuzetno raspoloženog Danila Nikolića zatrpala koš rivala i tako stigla do velikog preokreta.

Gosti su imali i devet poena prednosti na šest i po minuta do kraja, delovalo je da će napraviti brejk. Ipak, kada je postalo gusto, Radonjić je na teren poslao Marka Simonovića. Iskusni krilni košarkaš je u tandemu sa Dobrićem polako vraćao Zvezdu u igru. Napravljena je serija 13:0 i crveno-beli su stigli do nove prednosti. Dobrić je ubacio sedam, Simonović dodao još šest poena i domaćin je ponovo imao kontrolu nad utakmicom. Na kraju je 34-godišnji košarkaš postigao i poslednje poene na meču, sa linije penala je stavio tačku i obezbedio Crvenoj zvezdi veliku prednost pred put u Podgoricu.

Odigrao je Simonović zaista sjajno poslednjih pet i po minuta. Na iskustvo je u dva navrata izvukao slobodna bacanja, ubacio još dva polaganja, a blistao je i u odbrani: od njegovog ulaska na teren Budućnost je ubacila svega pet poena. Jako dobro je sačuvao Danila Nikolića, koji je do Simonovog ulaska u igru ubacio 26 poena i šutirao trojke 6/6. Do kraja utakmice nije ubacio nijedan poen. Pritom je u dva navrata tokom utakmice do tačke pucanja doveo Vilija Rida.

Centar Podgoričana je u prvoj utakmici odigrao fenomenalno, postigao 26 poena, ali u drugoj su crveno-beli uspeli da ga izbace iz ritma, velikim delom zahvaljujući Simonovićevim minijaturama. Na iskustvo je izvukao dva ofanzivna faula snažnog Amerikanca, koji je na poluvremenu odjurio u svlačionicu izrevoltiran dešavnjima na parketu, kako bi se smirio i pripremio za nastavak utakmice. Kao i ostatak ekipe odigrao je bolje u drugom delu, ali je u najvažnijim momentima podbacio. Bilo je tu i razmena reči između "petice" Podgoričana i najiskusnijeg Zvezdinog košarkaša, koji je uspeo da se uvuče pod kožu jednom od najboljih pojedinaca Milojevićeve ekipe, koji je drugi meč okončao sa 10 poena i 11 skokova, ali i tri izgubljene lopte, uz procent šuta iz igre 37,5 odsto (3/8).

Nije tekuća sezona sjajno počela za reprezentativca Srbije. Bio je u drugom planu kod Saše Obradovića, ali je dolaskom Dejana Radonjića dobio jasniju ulogu u ekipi. Dobro je crnogorski stručnjak upoznat sa Simonovićevim kvalitetima, a iako u poslednje vreme ne može da se pohvali ubojitim šutem sa distance, koji ga je krasio tokom prethodnog mandata na Malom Kalemegdanu, trener Crvene zvezde na najbolji način koristi njegovo iskustvo i defanzivne kvalitete, pametno mu dozira minutažu i čini se da u najbitnijem trenutku sezone iz njega izvlači najbolje. U prvom meču finala je izostao njegov napadački doprinos, ali je sinoć dokazao da Zvezda može da se osloni na njega, kao i da će biti bitan faktor u pohodu na novi titulu šampiona Jadrana. Jako dobro zna kako se osvajaju trofeji, u prethodnoj epizodi u crveno-belom osvojio ih je pet (dva u ABA ligi, dva u Superligi i jedan u Kupu Radivoja Koraća).

Subota, 20.30: (1,70) Budućnost (14,5) Crvena zvezda (2,30)

Još jednom se dokazuje da Radonjić u ključnim trenucima sezone važnu ulogu daje domaćim igračima. Od početka plej-ofa su se kao najbolji pojedinci izdvojili Dobrić i Dejan Davidovac, a sve više se oseća i značaj pomenutog Simonovića, ali i kapitena Branka Lazića.

Poput Simonovića i Lazić je kod Saše Obradovića bio u drugom planu, ali od kako se Radonjić vratio u klub, 32-godišnji košarkaš igra neprepoznatljivo bolje. U odbrani je ponovo strah i trepet za sve protivnike, igrao kao u najboljim danima, a neretko i ofanzivno ume da iznenadi, postigne neke ključne poene i kao pravi lider pogura ekipu ka cilju.

Da je među najzaslužnijima što Zvezda u Podgoricu odlazi na pobedu do titule, jasno je i posle izjave trenera Budućnosti Dejana Milojevića.

"Zvezda je bila čvršča danas, čestitam joj na pobedi. Ovakve utakmice dobijaju čvršće ekipe. Lazić i Dobrić su odradili sjajan posao na našim bekovima, svaka im čast na tome, bili su čvršći. Pored toga smo dozvolili mnogo ofanzivnih skokova. Kao što sam i najavio pre utakmice da će fundamenti odlučivati, tako je i bilo. Dozvolili smo previše ofanzivnih skokova i previše izgubljenih laganih lopti. Idemo dalje", izjavio je Milojević posle prve utakmice u Beogradu.

Iako se pretpostavljalo da će Zvezda imati problema sa bekovima Budućnosti, posebno zbog činjenice da Radonjić na raspolaganju neće imati Korija Voldena, Lazić je zajedno sa Dobrićem odradio paklen posao na nekim od najvažnijih Milojevićevih pulena poput Džastina Kobsa, Nikole Ivanovića i Melvina Edžama.

Amerikanac je u prvoj utakmici ubacio osam poena uz četiri asistencije, pogodio je samo dva šuta iz igre (1/3 za dva i 1/5 za tri). Iskusni Ivanović je tek u poslednjoj četvrtini pronašao nešto više prostora, pa je na iskustvo i znanje izvukao 16 poena, iako je pogodio svega tri šuta iz igre (2/3 za dva i 1/2 za tri). Dokazao je još jednom svoj kvalitet tako što je u nedostatku rešenja za odličnu odbranu koju su Zvezdini defanzivni specijalci igrali na njemu uspeo u 10 navrata da spoji saigračem sa košem. Šta reći za Edžamov prvi nastup u dvorani Aleksandar Nikolić? Odlično je Radonjić prepoznao njegovu važnost za ekipu Budućnosti, posebno u ofanzivnom delu, pa ga doveo u situaciju da ne upiše nijedan poen i da u finišu susreta zaradi petu ličnu grešku. Odlično ga je Zvezda preuzimala u odbrani, trudila se da na Kanađaninu uvek bude igrač koji fizički može da mu isparira, a neretko ga je i udvajala u reketu i tako ga potpuno limitirala.

Popravili su se pomeuti igrači Budućnosti u drugoj utakmici, ali su zajedno ubacili svega dve trojke. U trećoj četvrtini su pronašli nešto više prostora, iskoristili pad koncentracije u redovima srpskog šampiona, pa su uspeli da poprave utisak. Ipak, u ključnim trenucima su nestali, zahvaljujući sjajnim rolama Dobrića, Lazića, Simonovića, pa i Lengstona Hola u odbrani. Kobs je ubacio dva, Ivanović tri poena u četvrtom kvartalu, dok je Edžam ponovo sakupio pet ličnih greški, pa je još jednom ostavio saigrače na cedilu kada se lomilo.

Sa razlogom je ABA liga dodelila Zvezdinom kapitenu titulu najboljeg defanzivca regionalnog šampionata, iako se to baš plejmejkeru podgoričke Budućnosti Džastinu Kobsu nije svidelo. Ipak, nema sumnje da je posle Lazićevog terora u finalnoj seriji promeniti mišljenje. Iskusni košarkaš pruža partije kao u najboljim danima, kada je i u okvirima Evrolige važio za igrača kojeg ne volite da vidite na suprotnom kraju terena. Iako je u tekućoj sezoni imao uspona i padova, kada je najpotrebnije pokazao se kao pravi lider, vodi svoje saigrače primerom, bori se do poslednje kapi znoja i svoje iskstvo i znanje koristi na najbolji mogući način.

Nema sumnje da nas očekuje jako uzbudljiva treća utakmica, ali čini se da je Zvezda bolje pripremila prva dva susreta i da je zahvaljujući svom iskustvu i čvrstini dokazala da je spremna za odbranu trona i posle sezone koju su ispunili problemi, loše procene, promene u hodu i brojne turbulencije. Radonjić je posle osvojenog trofeja u Kupu Radivoja Koraća - u Novom Sadu je napravljen veliki podvig u borbi za Žućkovu levicu, s ozbirom na činjenicu da je veliki broj igrača bio van stroja zbog povreda i virusa korona - polako tempirao formu i pripremao ekipu za najveće izazove, te je na dobrom putu da sa svojim vernim vojnicima u bitnim ulogama položi i finalni ispit.