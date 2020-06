Radovan Đoković posle potpisa: Drago mi što ostajem u ekipi koja je ostvarila istorijski uspeh

Tema koja je prethodnih nekoliko dana bila predmet priča danas je dobila svoj epilog – Radovan Đoković ostaje u Borcu! Jedan od najboljih i najpouzdanijih košarkaša čačanskih crveno – belih produžio je saradnju sa klubom iz grada na Moravi na još dve godine.

Na ovaj način klupska uprava i stručni štab pokazali su želju da zadrže kostur tima koji je u minuloj sezoni ostvario ogroman uspeh, odnosno ulazak u ABA ligu. Da podsetimo, nedavno je sa Borcem saradnju produžio i kapiten prvog tima Uroš Čarapić.

Ne treba posebno trošiti reči prilikom opisivanja kolika je bila uloga i značaj Đokovića od kada je poneo znamenje Borca. Već dve godine predstavlja igrača koji čini okosnicu tima i jedan je od najboljih ofanzivnih košarkaša ekipe iz Čačka. Ukoliko se to ima u vidu, jasno je da je Borac učinio pravu stvar time što je zadržao sjajnog beka.

Nakon dve godine provedene u Čačku odlučio je da ostane još toliko, na zadovoljstvo svih zainteresovanih strana.

,,Imao sam veliku želju da ostanem u Borcu, a kako je to bila namera stručnog štaba i čelnika kluba, dogovor je postignut na obostrano zadovoljstvo. Pošto smo se brzo i lako sporazumeli, ostalo je samo pitanje papirologije, što je danas završeno. Smatram da sam doneo dobru odluku i da će ostanak u Čačku doprineti da još više napredujem kao igrač“.

Kada se pogleda unazad, nema sumnje da Đoković mora biti zadovoljan svojim angažmanom u Borcu.

,,Izuzetno sam zadovoljan. U Borac sam došao nakon sezone provedene u FMP-u, i bilo je pitanje kako će me ljudi u Čačku prihvatiti. Na svu sreću, odlično sam se snašao, tako da kada pogledam iza sebe sigurno je da sam tada doneo pravu odluku. Smatram da sam dosta napredovao kao igrač, a za to dugujem veliku zahvalnost Jovici Arsiću i Marku Marinoviću, trenerima koji su mi pružili veliku šansu i bitno doprineli mom napretku. Iskreno se nadam da sam se partijama u dresu Borca odužio i pomenutim trenerima, ali i klupskoj upravi, a svakako i navijačima“, kazao je Đoković.

Ove sezone je ispunjen višegodišnji san Borca – ulazak u jadransku elitu, u čemu je zapaženu ulogu imao upravo Đoković, koji je često iskakao u prvi plan kao glavna opcija u napadu.

,,San ljudi u klubu već niz godina jeste ulazak u ABA ligu. Konačno, to je ostvareno ove sezone. Borac je klub velikog renomea i bogate istorije, tako da mu je mesto među najboljim ex-Yu ekipama. Ne mogu opisati koliko mi je drago da sam član tima koji je ostvario ovaj istorijski uspeh. Verujem da će se godinama pamtiti ono što smo učinili ove sezone“.

Od jeseni u dvoranu kraj Morave dolaziće velikani nekadašnje Jugoslavije. Nema sumnje, to će biti pravi mamac za sve ljubitelje košarke, kojih u Čačku ima ogroman broj.

,,Sasvim sigurno, prva sezona u ABA ligi biće svakako i najteža, jer ćemo igrati na višem novou nego do sada. Međutim, Borac ima sjajnu bazu za dalji napredak. Pre svega, poseduje svoju halu koja prosto ima dušu. Zatim su tu fenomenalni navijači, koji su i do sada podržavali klub u ogromnom broju, a u budućnosti verujem da će još više. Brojni košarkaši sa kojima se družim uvek govore da imaju tremu kada treba da igraju u Čačku, jer Borac ima značajnu podršku sa tribina. Razume se, u ABA ligi i protivnici će biti veoma atraktivni i sa zvučnim imenima, tako da će i to privući veći broj publike”, zastao je Đoković, a zatim nastavio.

,,Ukoliko klub bude doveo nekoliko pojačanja, a ne sumnjam da hoće, siguran sam da je dobra sezona pred nama. Naravno, od sledeće takmičarske godine igraćemo manji broj utakmica kod kuće, ukoliko ne računam plej-of domaće lige, tako da ćemo imati i dovoljno vremena za priremu i odmor, što do sada nije bio slučaj”, dodao je bek Borca.

Što se tiče planova za budućnost, Đoković u ovom momentu sebe vidi isključivo u dresu Borca.

,,Moji planovi su zasad isključivo vezani za Borac. Prvenstvena mi je želja da naredne sezone pokažemo da smo zasluženo izborili mesto u eliti. To je prvi korak. Nakon toga bih voleo da Borac postane stalan član ABA lige. Što se mene tiče, ukoliko budem podizao svoju formu i kvalitet igara, a bude zanimljivih ponuda iz inostranstva, pa zašto da ne, možda se odlučim da karijeru nastavim i van Srbije. Ali o tome trenutno ne razmišljam, u mislima mi je samo Borac”, zaključio je fenomenalni bek Radovan Đoković.

PIŠU: Đurđe Mečanin i Nikola Minović