Raport iz Belgije: Pola reprezentacije radilo sa Đerđom u klubu, Žilea nikako ne ostavljati samog

Teškom mukom košarkaška reprezentacija Srbije došla je do pobede nad Letonijom na otvaranju kvalifikacija za Mundobasket, a još teži posao čeka je u Monsu (TV Sportklub, 15.30) gde će izaći na megdan domaćoj Belgiji.

Mnogima je na pomen Belgije prva asocijacija Sem Van Rosom, dok bolji poznavaoci košarkaških prilika znaju da je sledeći protivnik Srbije jedan od retkih koji predigru za Svetski kup dočekuje praktično u najjačem sastavu. Najveći deo reprezentacije godinama je tu, a selektor Dario Đerđa postavljen je na to mesto kao neko ko izuzetno poznaje tamošnje igrače i klubove s obzirom da skoro deceniju i po tamo zarađuje za hleb - prvo kao pomoćnik u Šarlroi, te kao prvi trener Liježa i Ostendea u kojem je bez prestanka od 2011. godine.

Identični staž u najboljem belgijskom klubu ima i Dušan Đorđević, prekaljeni organizator igre, osvajač čak 22 trofeja i pet individualnih priznanja. Dete Beovuka, gde je i započeo profesionalnu karijeru, dok je sa kadetskom reprezentacijom Jugoslavije uzeo zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu 1999. godine.

Zbog decenijskog iskustva igranja u Belgiji, a i neraskidive veze sa selektorom Đerđom, idealan je sagovornik na temu - koji su glavni kvaliteti reprezentacije?

“Oni nemaju igrače u Evroligi, tako da im niko ne fali. Tu je Van Rosom, što je za Belgiju veliko pojačanje. Svakako najveći kvalitet ove selekcije naspram ostalih jeste to što kvalifikacije igraju kompletni. Drugi veliki kvalitet jeste to što je više od pola tima radilo sa Đerđom, uglavnom kroz Ostende, ali i kroz njegov prethodni rad u belgijskoj košarci. To mnogo znači u ovakvim situacijama, kada se igrači skupljaju u reprezentaciji na nekoliko dana, poznaju trenerovu filozofiju“, počinje Đorđević razgovor za Mozzart Sport.

Kada već pominješ filozofiju selektora, kakav je trener Dario Đerđa?

“Klasičan 'old school' trener, lično sam se jako dobro uklopio u njegov sistem. On je neko ko voli sistem, voli da radi, jako je posvećen treninzima, radu sa mladima. On je praktično mnoge sadašnje članove reprezentacije progurao jer su imali ranije saradnju“, priča iskusni plejmejker i ulazi u detalje:

“Njegova igra je dosta fokusirana na pik'n'rol, na dobru odbranu dok poslednjih godina, kako se košarka menja, sada sve više voli da insistira na tranziciji iz dobre odbrane. Odbrana uglavnom nije sa većim presingom, uglavnom se koš brani od polovine terena, gde on ipak traži da se igra agresivnije. U napadu uz pik, a ako na raspolaganju ima snažnijeg centra koji zna da igra leđima, voli da iskoristi takve situacije ispod koša, da napadne po dubini“.

U ovom trenutku praktično pola reprezentacije čine igrači iz belgijske lige, a rekao si na početku razgovora da selektor poznaje celu reprezentaciju sa klupskog nivoa. Koliko to olakšava pripremu ovakvih mečeva?

“Pazite, ako neko i nije radio sa njim u Ostendeu, onda verovatno jeste u Liježu. Ima zaista veliko iskustvo u Belgiji, a ovde se prvenstvo igra u specifičnom sistemu, gde se ponekad samo u prvom delu igra po četiri puta sa nekim rivalima. Svi igrači koji su tamo poznaju Đerđa, a i on zna njihove kvalitete i mane, odnosno kako može da ih uklopi u sistem“.

Dušan Đorđević u dresu Ostendea (©FIBA Basketball / FIBA Champions League)

Suštinski, pogonsko gorivo Belgije je timska, ne individualna košarka?

“Ono što njih najviše krasi jeste sistem koji dobro poznaju, a selektor Đerđa ume da prepozna različite detalje kod igrača i podeli im uloge shodno njihovim mogućnostima. To znači da niko od njih neće da filozofira previše, da ulazi u stvari koje ne zna. To je nešto na šta treba da obrate pažnju u reprezentaciji Srbije, verujem da su ih dobro skautirali i da već znaju sve ovo“.

Hajde da pričamo malo o igračima. Sem Van Rosom je dobro poznato ime široj košarkaškoj javnosti, dugogodišnji reprezentativac i član Valensije, učesnik Evrolige... U prošlim kvalifikacijama izdvojio se bek Retin Obasohan. Odigrao je svih šest utakmica i odveo Belgiju na Evrobasket kao najkorisniji igrač i najbolji strelac ekipe sa indeksom 20 i istim brojem poena. Šta očekivati od njega?

“Za Van Rosoma ne treba trošiti previše reči. Pravi plejmejker, odlično razigrava saigrače, fenomenalan u odbrani, lider, jako je vredan. Primer za ceo tim. Što se Obasohana tiče, on je neko ko je preskočio belgijsku ligu i protiv njega sam igrao u evropskim takmičenjima. Mnogo je napredovao i iskoristio atletski potencijal koji ima. Pritom, napredovao je i u šutu, ali i ostalim detaljima“, analizira Đorđević i ističe:

“Iskreno, mislim da naši reprezentativci treba da obrate veliku pažnju na mog saigrača iz Ostendea, Pjer Antoana Žilea. On je krilni centar, jako dobar šuter, na malom prostoru se diže. Može da ga nema celu utakmicu, a onda u minut stavi tri trojke, samo ako se odbrana malo opusti“.

Aleksandre Liber (©FIBA Basketball)

Prvi strelac Belgije protiv Slovačke bio je Aleksandre Liber sa 17 poena, dok su Žan Mark Mvema i Endi van Vlet zajedno sa Ismaelom Bakoom dominirali na skoku...

“Liber je jako dobar šuter i solidan sa loptom. U fizičkom smislu možda nije ostvario potencijal i napravio inostranu karijeru, ali je jako koristan igrač koji ima crtu pravog pobednika, Baš kao i Žan Mark (Mvema). Mvema je dobar šuter iz mesta, dosta aktivan u odbrani. Ismael Bako je prateći igrač, neko ko nikada ne filozofira previše. Igrao je Evroligu, ima iskustvo. Lično mi je ineresantan Han Vanvejn. Visok, koristan igrač sa talentom koji možda nije iskoristio još do kraja. Generalno svi osim Van Rosoma su prateći igrači, deo sistema koji poznaju i koriste ga jako dobro“.

Srbija treba da obrati pažnju na dosta elemenata?

“Kvalifikacije koje gledamo poslednjih godina, gde gotovo niko ne može da računa na najbolje igrače, pokazale su koliko utakmice mogu da budu nezgodne. Najbolji je primer meč koji je Srbija odigrala sa Letonijom u četvrtak. Ne možeš nijednog trenutka da kažeš da će ti protiv nekog biti lako. Jer neće. Zato ne sme da bude opuštanja, a naši mladi igrači u reprezentaciji treba da iskoriste momenat i talenat, da cela ekipa igra jako. Na kraju, nadam se pobedi Srbije, ali neće biti lako“.

Selektor Svetislav Pešić se posle Belgije malo našalio na račun mesta odigravanja utakmice sa Belgijom...

“Čuo sam, da. Dvorana jeste mala, ali ima više od 3.000 mesta. Verujem da bi zaista bilo tako da nije korone. Opet je malo buknula zaraza širom zemlje, pa ne očekujem punu dvoranu. Da nije toga, bila bi sigurno puna dvorana. Ne bi ni tada to bila atmosfera na koju smo navikli kod nas ili kako je u Grčkoj ili Turskoj. Naravno, podrška navijača može Belgiji da bude svakako vetar u leđa ekipi“, završava javljanje Dušan Đorđević.

