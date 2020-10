Ljudi, šta se ovo dešava Žalgirisom i ko je Efesovim superzvezdama oduzeo košarkaški talenat?! Da ste pre početka ove sezone mogli da se kladite na to ko će iz prva četiri kola imati perfektan skor, pitanje da li bi na prstima jedne ruke mogli da se pobroje oni koji bi novac stavili na Žalgiris! Neka se kritičari Martina Šilera u Litvaniji pokriju preko glave, ovo što mladi i talentovani austrijski stručnjak radi ravno je čudu!

Posle tri uzastopne pobede u gostima na startu evroligaške sezone Žalgiris je kao plitak potok pregazio prošlogodišnjeg prvog konkurenta za titulu! U najboljem ofanzivnom izdanju dosad Efesova mašinerija rastavljena je na sitne delove, a kaznena ekspedicija Martina Šilera je priredila pravu košarkašku rapsodiju pred više od 5.000 gledalaca i nastavila da niže recke - 89:73 (25:16, 16:19, 25:20, 23:18).

Možda rezultat na prvi pogled ne odaje utisak da je toliko ozbiljno nadigrao Efes, ali Žalgiris je u strašnom napadačkom usponu imao i maksimalna 22 poena razlike (87:65), pa je na tri minuta do kraja pretilo da gosti iz Istanbula pretrpe pravu rezultatsku katastrofu. Razlika je ipak svedena na nešto prihvatljivijih 16 poena, mada je Ergin Ataman bio poprilično nezadovoljan onim što je video od svojih izabranika...

Koliko samo navijači znače u ovakvim utakmicama! Efes je bez ikakve sumnje individualno i timski bolja ekipa od Žalgirisa, ali uz frenetične navijače izabranicima Martina Šilera bilo je mnogo lakše da ostvare najveću pobedu dosadašnjeg toka sezone. I usput urade sve što je perspektivni trener od njih tražio – da zaustave Vasilija Micića i u odsustvu Šejna Larkina praktično preseku sve kanale koji povezuju Efesov tim, što je drastično uticalo na konačni ishod.

Vasilije Micić (©MN Press)

Micić je odigrao najslabije izdanje dosad i za 32 minuta u igri skupio tek sedam poena uz loše procente (3/9 iz igre, 1/5 za tri), plus tri asistencije, jedan skok i dve izgubljene lopte. Jednostavno bio je u maksimalnom fokusu Žalgirisove odbrane koja je napravila veliki posao kada je srpskog asa uvela u problem organizacije, a ubrzo i šuta. Micić je pogodio tek poslednji, peti šut sa distance, što dovoljno govori o tome koliko mu je večeras bilo teško da se snađe pred nekadašnjim saigračima i publikom koja ga obožava.

Šta još napisati o Žalgirisu? Od prvog sudijskog podbacivanja lopte, pa do poslednjeg zvuka sirene litvanski velikan kontrolisao je igru, tempo i rezultat! Efes je za 40 minuta košarke samo jednom uspeo da stigne do izjednačenja i to pred kraj prvog poluvremena kada je rezultat glasio 35:35. I taj napad gostiju Žalgiris je odbio i odgovorio serijom 11:0 zahvaljujući raspoloženom Žofriju Lovernju, te sigurnom Marijusu Grigonisu i raspucanom Najdželu Hejsu. Domaćin je već posle tri minuta drugog poluvremena imao dvocifrenu prednost, a Atamanovoj ekipi nije prijale ni česte rotacije igrača u petorci, što je Žalgirisu samo otvorio auto-put do pobede!

Poslednju šansu da uhvati rezultatski priključak Efes je propstio kada je serijom 5:0 spustio razliku na samo četiri poena (57:53). Jer, ubrzo je Stiv Vasturija trojkom pocepao sve nade gostiju da mogu da se vrate u život. Klub iz Istanbula nastavio je da tone u narednim minutima, a igračima Žalgirisa otvorilo se apsolutno sve – lopta je prolazila kroz obruč kao da je prečnika bazena, dok su navijači dodavali benzin u motor da se uzme najveća pobeda ne samo ove, već možda čak cele 2020. godine.

U pobedničkim redovima dvocifreni učinak imala su petorica igrača – Hejs je ubacio 17 poena (6/8 iz igre, 3/5 za tri), te pet skokova i po dve asistencije, ukradene i izgubljene lopte. Grigonis i Lekavičijus dodali su po 12 poena, a Lovernj i Milaknis po 10 poena. Svi igrači izuzev Karolisa Lukošijunasa upisali su se u listu strelaca, s tim što je mladi bek odigrao samo dva minuta. Kod Efesa Brajant Danston imao je 20, a Kruno Simon 16 poena, uz šest asistencija i četiri skoka.

Efes sada ima skor 1-3, Žalgiris 4-0! Može nekom da se ne dopada ono što Martin Šiler radi, što je otvorena tema u Litvaniji, ali više niko ne bi trebalo da uputi kritiku na njegov račun jer ga rezultati debelo "pokrivaju".

EVROLIGA – 4. KOLO

Četvrtak

Žalgiris - Efes 89:73

/Hejs 17 - Danston 20/

21.00: (1,20) Barselona (19,0) Panatinaikos (5,00)

Petak

19.00: (1,90) CSKA (-16,5) Alba (1,90)

19.45: (1,20) Fenerbahče (19,0) Bajern (5,00)

20.00: (1,70) Olimpijakos (14,5) Makabi (2,30)

20.45: (1,90 Milano (13,5) Real Madrid (2,05)

21.00: Baskonija - Himki

***kvote su podložne promenama

Odloženo

Asvel – Crvena zvezda

Dodeljeno

Valensija – Zenit 20:0