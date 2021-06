Cela Evropa čeka kraj meseca da konačno sazna gde trenersku karijeru nastavlja Željko Obradović. Spekulacije o senzacionalnom povratku u Partizan poslednjih dana sve su glasnije, dok u Humskoj 1 spuštaju loptu pričom da se sa najtrofejnijim evropskim trenerom razgovara, ali da ništa nije dogovoreno. Željko je u razgovoru sa srpskim medijima najavio da će odluku doneti do kraja meseca.

Dok navijačima Partizana zaiskri zenica oka na pomen Željkovog povratka na mesto uspeha, tamo gde se vinuo među najveće trenere svih vremena, u Istanbulu se borba prevlast u Fenerbahčeu vodi upravo kroz Obradovićev nerazjašnjeni status. Nekadašnji predsednik Fenerbahčea Aziz Jildirim, inače čovek odgovoran za Željkov dolazak u klub pre osam godina, samo dan pre održavanja Generalne skupštine i predsedničkih izbora u klubu potpaljuje vatru i maštu pristalica Fenera, pričom da će učiniti da Obradović ponovo bude šef stručnog štaba! Ali pod jednim uslovom - da mu se omogući da kupi Fenerbahče od sportskog društva i postane potpuno vlasnik košarkaške sekcije.

Jildirim, koji je kao predsednik Fenera bio punih 20 godina, pre svega je kritikovao rad sadašnjeg predsednika Alija Kodža i svalio krivicu za pad košarkaškog kluba na račun njegovog naslednika:

“Jako sam tužan što vidim na kakve je grane spao košarakški tim Fenera“, počeo je Jildirim i zatim najavio transfer bombu:

“U petak će se održati Generalna skupština SD Fenerbahče i ako se na njoj izglasa da mogu da kupim košarkaški klub, to ću i da uradim. A kad to uradim vratiću Željka Obradovića na mesto trenera! Svake godine igraćemo Fajnal for, imaćemo brdo para“, ambiciozno izjavljuje Jildirim.

On nema dilemu da je Željko najbolji čovek za ono što bi imao u planu ako postane punopravni vlasnik košarkaškog tima.

“Hajde da vam govorim malo o Željku. On je moj veliki prijatelj. Kada smo izgubili 35 razlike od Baskonije, a evo neka vam kaže Ozan Balaban šta sam mu tada rekao“, rekao je Jildirim, na šta se nadovezao Balaban:

“Posle utakmice Obradović je došao kod Jildirima i rekao mu da ne može da ispuni obećanje koje je dao i da želi da ide. Jildirim mu je tada odgovorio da s ekipom nije doputovao u Španiju kao predsednik, već saputnik“.

Jildirim ističe da je Fenerbahče ozbiljno posrnuo u poslednjih godinu dana, što ga čini jako tužnim.

“Kada sam ja bio na čelu kluba, u ekipi je vladala atmosfera prijateljstva, bez ikakvih tenzija“.

U svetu košarke kruži priča da su Jildirim i Kodž veliki neprijatelji i da između njih vlada ozbiljno rivalstvo. Jildirim je bio predsednik Fenerbahčea do juna 2018. kada ga je na toj funkciji zamenio upravo Kodž, koji je dve godine prethodno bio prvi potpredsednik. Od tada je njihov odnos nategnut i pun varnica, zbog čega Jildirim sada želi da preuzme kontrolu samo nad košarkaškim timom. Jildirim na izborima neće nastupati kao kandidat, a jedini oponent Aliju Kodžu je Ejup Ješiljurt.

