Cenu za dva vezana poraza Milvokija platio je Portland, koji je se sa gostovanja iz Viskonsina vraća deklasiran. Od sredine prve deonice Baksu su uhvatili zalet i nisu se zaustavljali sve do poslednjih par minuta, kada je sve već bilo gotovo (134:106).

Posle kraćeg vođstva Trejl Blejzersa, usledila je serija domaće ekipe. Baksi na prvi odmor odlaze sa deset poena viška, do kraja se nisu osvratli. Prednost Milvokija je rasla iz minuta u minut, da bi početkom poslednje četvrtine iznosila čak 38 poena. Sve što su gosti u popularnom "garbidž tajmu" (kada na teren izlaze igrači koji uglavnom ne dobijaju puno prilika) uspeli da urade je da spuste zaostatak za 10 poena.

Odlična raspodela poena u pobedničkom sastavu, Holidej je ubacio 22 poena, Bobi Portis je dodao pola koša manje, dok je 18 poena ubacio Janis Adetokunbo. Midlton je bio na ivici dabl-dabla (17 poena i devet asistencija), po 13 poena dodali su Di Džej Avgustin i Brin Forbs. U Portlandu 30 poena Nasira Litla, 17 je dodao Lilard, 15 je ubacio Enferni Simons, dok je 10 uz 11 skokova dodao Kanter.

Game highlights from tonight’s blowout win over Portland. pic.twitter.com/hWIxOJWrQE — Milwaukee Bucks (@Bucks) February 2, 2021

Kao bosa po trnju provela se i Oklahoma i to svojoj dvorani, Hjuston je poput Milvokija bio nemilosrdan (136:106). U poslednje vreme Roketsi igraju sjajno, trebalo im je malo vremena da se saberu od odlaska Džejmsa Hardena, ali od kako su se Vol i Oladipo uigrali, stvari u ekipi Stivena Silasa funkcionišu jako dobro.

Verovali ili ne, Hjuston je u prvoj četvrtini ubacio dvostruko više poena od rivala. Nije što je Oklahoma ubacila malo (24), već gosti iz Teksasa nisu mogli da promaše. Čak 11 trojki Roketsa za uvodnih 12 minuta. Do kraja su ubacili 28, što je rekord franšize.

Erik Gordon je sa 25 poena bio najefikasniji, 18 je dodao Vud (11 skokova), koliko je ubacio i Džon Vol. Kazins je dodao 17, Oladipo 15, Haus je ubacio 13, Džejšon Tejt još 11. Kod Oklahome 19 poena Gildžus-Aleksendera, 15 je dodao Bejzli, koliko je ubacio i Dijalo. Al Horford je dodao 12, bivši plej Asvela Teo Maledon se zaustavio na 11, dok je dvocifren sa 10 poena bio i Džastin Džekson. Aleksej Pokuševski je na terenu proveo 20 minuta, ali je šutnuo tek dva puta za dva poena i jednom pogodio. Uspeo je da zabeleži i tri skoka, kao i jednu asistenciju i blokadu.

Rockets were automatic from deep tonight ????



???? 28 threes (a franchise-record) pic.twitter.com/sIKymQuiem — Bleacher Report (@BleacherReport) February 2, 2021

Tesno je bilo u Ohaju, ali su Kavalirsi uspeli da savladaju Minesotu (100:98). Vodili su tokom većeg dela susreta, ali se gosti ni u jednom trenutku nisu predavali. Nisu Timbervulvsi dozvoljavali Sekstonu i drugovima da se odlepe, pa su do poslednjeg trenutka bili u igri.

Serijom 11:1 su otvorili poslednji kvartal i tako došli do preokreta, ali je Klivlend uzvratio sa osam vezanih poena. Uspeli su Kavsi da ostanu u prednosti, u poslednje minutu su Vukovi prišli na dva poena minusa, Prins je potom bio siguran sa linije penala, pa Ridova dvojka u samoj završnici nije imala uticaj, pobeda je ostala u Ohaju.

Kolin Sekston je sa 26 poena predvodio pobednički sastav, pratili su ga odlični Džeret Alen sa 23 poena i 18 skokova, kao i Darijus Garland sa 19 poena i 11 asistencija. Dvocifren je bio i Džedi Osman sa 10 poena. Kod Minesote 18 poena Danđela Raslea, 13 je dodao ruki Entoni Edvards. Po 12 su ubacili Nouvel i Rid, 11 je dodao Mekdenijels, sa 10 je meč završio Malik Bizli.

Neizvesno je do samog kraja bilo i u Čikagu, gde su Bulsi na kraju bili bolji od Njujork Niksa (110:102). Vodio je Čikago većim delom susreta, ali gosti im nisu dozvoljavali da se odlepe i u poslednjem kvartalu su vrebali svoju priliku za preokret i pobedu.

Posle poena Rendla na nešto više od dva minuta do kraja Niksi su stigli i do preokreta, ali su Tadeus Jang i Zek Lavin vezali četiri poena, pa je Čikago ponovo imao prednost. Burks je poravnao trojkom, ali su mu vrlo brzo odgovorili Vajt i Lavin istom merom, usledila su dva pogođena penala Templa i Bulsi su očas stigli do viška od osam poena. Bilo je to dovoljno za trijumf, koji je sa linije za slobodna bacanja potvrdio Lavin.

Lauri Markanen je odigrao još jedan odličan (30 poena), Lavin je dodao 21 poen. Pratili su ih Kobi Vajt sa 13, koliko je ubacio i iskusni Jang, kao i Danijel Gaford sa 12 i Patrik Vilijams sa 10. Kod Niksa 23 poena i 11 skokova Rendla, Alek Burks je dodao 18, dok je sa 16 poena dvocifren bio i Imanuel Kvikli. Beret je dodao 14 uz sedam skokova.

Sakramento je slavio u Nju Orleansu (118:109), uz sjajnu partiju Derona Foksa (38 poena).

NBA

Utorak

Atlanta - Lejkers 99:107

/Jang 25 - Dejvis 25/

Majami - Šarlot 121:129 (113:113)

/Batler 25 - Monk 36/

Čikago - Njujork 110:102

/Markanen 31 - Rendl 23/

Klivlend - Minesota 100:98

/Sekston 26 - Rasel 18/

Milvoki - Portland 134:106

/Holidej 22 - Litl 30/

Nju Orleans - Sakramento 109:118

/Ingram 20 - Foks 38/

Oklahoma - Hjuston 106:136

/Gildžus-Aleksender 19 - Gordon 25/

Dalas - Finiks 108:109

/Dončić 25 - Pol 34/

San Antonio - Memfis 102:133

/Džonson 25 - Đeng 19/

Odloženo

Denver - Detroit