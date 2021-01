Srpski menadžer Miško Ražnatović govorio je za grčki sajt Sport 24.gr gde je odgovarao na brojna pitanja koja se tiču njegovih igrača.

Tako se dotakao poređenja Nikole Jokića sa Arvidasom Sabonisom, kao i Vasilisa Spanulisa, Nemanje Nedovića, situacije oko Tome Ertela.

Kada gledamo NBA vidimo Jokića, Janisa Adetokunba, Luku Dončića. Dosta Evropljana sa sve većom ulogom.

“Sve su više važni i navijači u NBA to razumeju sve više. I to me sve raduje i čini srećnim. Siguran sam da će ih u budućnosti biti sve više”.

Jokić je neko ko je nama naravno najzanimljiviji. Početkom ove sezone zaista briljira.

"Kada je imao 19, mogu da vam kažem da su mu tada, njegova čuvena sada bejzbol dodavanja, tada završavala na tribinama ili zidu. I niko ga nije kritikovao. Svi su ga ohrabrivali. Sledeće godine je bio bolji, posle još bolji i sada je jedinstven. Već je bolji od Sabonisa. Sa svim respektom prema Sabonisu, on nije imao ovakvu vrstu brojki. Jokić je trenutno vodeći asistent NBA lige. Sabonis je tada bio čudo, apsolutno sjajan, ali ovo je sledeći nivo. Ne zato što je Nikola moj klijent. U istoriji visoki igrači nisu imali takve brojke pri asistencijama", rekao je Ražnatović.

Pređimo u Evropu. I na igre Nemanje Nedovića. Imao je zaista neke odlične role, uključujući utakmicu protiv Makabija kada je dao 39 poena.

"On je apsolutno sjajan igrač, jedan od najboljih strelaca u trenutnoj evropskoj košarci. Nažalost, proteklih par godina imao je dosta povreda. Kada sam tokom leta pričao sa timovima, svi su govorili da je sjajan, ali i da se plaše povreda. Pokušao sam da im objasnim da je zdrav, a da povrede imaju veze i sa manjkom sreće. Pričali smo, bliski smo, dugo ga predstavljam. Rekao sam mu da treba da ode negde da pokaže svima šta može. Kada ga je zvao PAO odmah je želeo da ode u taj tim. Ima mnogo minuta, samopozdanja, da je zdrav. Igra vrlo dobro. Verujem da će u drugom delu sezone biti još bolji i biti u trci za trofej Alfonso Ford najboljeg strelca Evrolige", rekao je Ražnatović.

Do kada ćemo gledati Vasilisa Spanulisa na parketu? To je ono što grčku javnost najviše zanima.

"Veoma je teško reći, ali generalno sve što sam video ove sezone mi pokazuje da ima sve što je potrebno da nastavi da igra. Možda ne 34 ili 37 minuta kao ranije, ali može da bude važan, posebno kada se najviše računa. Znamo da je tu Spanulis uvek spreman. Sve je isto, ili blizu, osim njegove frizure".

Kako Ražnatović gleda na celu situaciju koja se dogodila oko Tome Ertela? Znamo kakva se frka digla kada ga je Barselona ostavila na aerodromu u Istanbulu.

"Kada govorimo o Ertelu, neću vam mnogo toga reći, a za to ima više razloga. Imao sam razgovore sa Barselonom gde smo probali da ispravimo ovu celu stvar da ne bude štete za bilo koga. A drugo, ako sada kažem, šta će se dogoditi, kako je sve išlo, mislim da bih zaista povredio ljude koje volim u Barseloni. Neću reći ništa i nadam se da ću biti u stanju da ne govorim mnogo o tome. U suprotnom ću morati da ispričam sve. Ertel nije napravio ni najmanju grešku. Ni sa kim nije pričao. Ja jesam. Preneo sam mu da ga klub ne želi. Pričao je sa mnom i pratio je moje instrukcije. Nema razloga za bilo kakvu vrstu rasprave. Nije uradio nijednu najmanju grešku".