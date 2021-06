Izjave košarkaškog agenta Miška Ražnatovića da ne želi da “Vasilije Micić doživi sudbinu Vasilisa Spanulisa u NBA ligi“ došla je potpuno iznenađujuće posle sezone u kojoj je srpski as pokorio Evropu na timskom i individualnom nivou.

Osvojio je Evroligu, objedinio MVP nagrade u ligaškom delu i Fajnal foru čime je postigao ono što su postigli retki učinili u istoriji najjačeg klupskog takmičenja na ovoj strani Atlantika, pa je bilo logično da bi sledeći korak trebalo da bude transfer u NBA ligu. Ipak, sve se okrenulo posle današnje priče u Večernjim novostima, što bi moglo teoretski da dovede do Micićevog odlaskaiz Efesa, ali ne u NBA, već Real Madrid!

Madridski As piše da se u Madridu ponovo sanja o dolasku srpskog reprezentativca koji je dugogodišnja želja Pabla Lasa! Pre dve godine šef stručnog štaba Blankosa je prepoznao Micića kao naslednika Luke Dončića, ali tada do transfera nije došlo. Micić je kasnije priznao da je bilo ponude iz Madrida, ali da nije želeo da preskače stepenike, pa je ostao u Efesu gde je postao evropski šampion.

Micićevo ime ponovo se pojavilo na listi želja ovog proleća kao idealna opcija za Real Madrid, ali se brzo odustalo od te ideje s obzirom da je tada izgledalo kao da je sve okrenuto ka njegovom odlasku u NBA ligu. Tačnije Oklahomu koja je u međuvremenu preuzela njegova NBA prava. Sada kada je ostavljen prostor za ostanak strelca 50 poena na Fajnal foru u Kelnu Real Madrid ponovo gleda ka Miciću u nadi da će biti “treća - sreća“.

Nisu šanse velike, što i As potvrđuje u autorskom tekstu, ali se poziva na situaciju u Oklahomi koja nije idealna s obzirom na proces rekonstrukcije u kojem se nalazi. On bi kao 27-godišnji debitant došao u franšizu prepunu mladih, talentovanih igrača, na kojima će se bazirati budućnost. Pre svih na Alekseju Pokuševskom, kojem je mladi trener Mark Degnolt pružio veliku šansu u prvoj NBA sezoni. Verovatno je to razlog zašto je Micićev zastupnik trenutno malo skeptičan po pitanju njegovog odlaska u najjaču ligu sveta. Piše se i da je Micić u aprilu odbio da produži ugovor s Efesom, što negde jasno govori da će otići iz Istanbula, pogotovo sada kada je postigao sve što je mogao.

Sve opcije su moguće za Vasilija Micića, a Real Madrid traži svoju šansu. Blankosi su nedavno doveli Vensana Poarjea čime je nastavljena smena generacija, na radaru je i Nikola Kalinić iz Valensije, a pričalo se i o Pjeriji Henriju iz Baskonije u slučaju da ne ode u NBA.

