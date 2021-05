Lako, bez najmanjih trzavica, gotovo sa pola gasa, dozirajući - Real Madrid poveo je sa 1:0 u četvrtfinalnoj seriji ACB lige protiv Gran Kanarije. Kraljevski klub toliko bio je dominantan da su gosti svega tri puta - i to u uvodnim trenucima prve deonice - imali egal. U preostalom delu susreta uglavnom su bili u minusu od 20 i više poena. Na kraju, samo zahvaljujući dobroj trećoj deonici momaka Porfiria Fisaka - 103:79.

Madriđani su "imali strpljenja" samo u prvih nekoliko napada. Toliko su gosti mogli da pariraju. Kada je Pablo Laso do kraja nagazio papučicu gasa bilo je jasno da se radi o ozbiljnoj razlici u klasi. Pet i po minuta u prvoj četvrtini Gran Kanarija nije postigla koš. Za to vreme Real je napravio seriju 22:0 i praktično otklonio sve dileme oko pobednika.

U drugoj deonici domaćin razliku podiže do plus 28, u trećoj se Gran Kanarija oporavila, smanjila na 78:64, ali to je bilo sve. U finišu utakmice ponovo kriza i Madriđani idu na velikih plus 24.

Trojica igrača u pobedničkom sastavu ubacila su po 14 košeba - Vensan Poarje, Serhio Ljulj i Nikolas Laprovitola. Ovaj potonji dodao je i šest asistencija, Ljulj jednu manje, dok je Poarje uhvatio 11 lopti. Do 13 su brojali Aleks Tajus i Rudi Fernandez.

U poraženom timu jedina svetla tačka bio je Met Kostelo sa 23 koša, uz veoma dobar šut za tri - 5/8. Ispostavilo se malo za ozbiljni otpor u Madridu.

Četvrtfinalna serija igra se na dve pobede, a drugi meč na programu je prekosutra.