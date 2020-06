Real već zatvorio roster za sledeću sezonu?

Real Madrid je postigao dogovor sa Trejom Tompkinsom pa će saradnja trajati do 2022. godine. To je jutros bilo najavljeno, a onda je i sam igrač potvrdio na društvenim mrežama. Važna je to vest za pristalice Real Madrida, a još je interesantnije ono što tvrdi Marka.

Navodno je ovim potezom Real zatvorio roster za sledeću sezonu.

Marka ističe da je ekipa Reala već poznata za sledeću sezonu, iako se još ni ova nije završila. Nije to baš ni očekivano ni "normalno", ali u ovakvim okolnostima Real neće praviti previše promena.

Dakle, ne treba očekivati mnogo vesti iz prelaznog roka vezano za Real Madrid osim ako tržište ne ponudi veoma atraktivnog igrača po dobroj ceni.

Kraljevski klub će zadržati grupu igrača, zajedno sa Entonijem Rendolfom i Rudijem Fernandezom, pa sada i Tompkinsom- Isto važi i za Džejsija Kerola.

Jedine moguće vesti oko Reala mogu da se dogode ako Fakundo Kampaco ode iz tima. Ili Niko Laprovitola.

Kampaco je želja nekih NBA timova, ali je i njegov menadžer skoro pričao o tome da ne postoji ništa konkretno, te da je i na tu priču uticao virus korona Laprovitola ima još godinu dana ugovora, ali bi mogao da odluči da ode zbog manjka minutaže. Salah Mežri će napustiti ekipu, kao i Klemen Prepelič.

Očigledno će zbog virusa korona Real gledati da što manje troši i da dovede ekipu na razuman broj igrača. Jasno je da košarkaška sekcija živi na grbači fudbalskoj sekciji, tako da neće ni Pablo Laso moći previše da traži ovoga leta. To mu je što mu je.

Takođe, pominjale su se velike cifre oko mogućeg dolaska Kostasa Slukasa u Real, ali je trenutno dosta realnije da Grk opet ode u Olimpijakos. Dakle, ne treba očekivati transfer-bombe ovog leta u Realu, kao što je to na primer slučaj sa Barselonom koja je dogovorila Nika Kalatesa.

