Nekadašnji reprezentativni as Željko Rebrača u razgovoru za Nezavisne novine otvoreno je govorio o problematici srpske košarke i situaciji u koju bi moglo da se dođe kroz nekoliko godinaukoliko se nešto ne promeni.

Iako se mesecima unazad svi dive umeću i učinku Nikole Jokića, Rebrača smatra da nema mnogo igrača u ovom trenutku koji nagoveštavaju da će dostići domete zvezde Denvera i NBA lige.

"Iskreno, trenutno ne vidim nešto na vrhunskom nivou. Zadnji su Bogdan Bogdanović i Nikola Jokić. Potrebno je mnogo odricanja i mnogo rada. Uvek kažem da je Duško Vujošević imao najbolji sistem rada s klincima. Radio je s njima individualno i onda ih kao mlade igrače gurao u vatru. Sada u klubovima ima mnogo stranaca, pre svega na pozicijama jedan i četiri. Kad pogledamo reprezentaciju Srbije, posle Vasilija Micića i Miloša Teodosića nemamo nekoga ko može da igra na tom nivou na toj poziciji. Ne kažem da se to neće promeniti, ali moramo da radimo. Timski trening nije dovoljan, mora da se radi samostalno", kaže Rebrača za Nezavisne.

Ključ je u sistemu rada i razmišljanju, ne samo klupskih čelnika i trenera, već i mladih igrača i njihovih roditelja.

"Od generacije 2000, pa naovamo, mentalni sklop se promenio. Ne kažem da nema potencijala, ali moraš da voliš košarku i mnogo da radiš. Svi bi neku prečicu. Menadžeri prave medveđe usluge igračima, stvara se pogrešna slika. Znam da se sada sve vrti oko para. Roditelji često pokušavaju kroz decu da izađu iz krize, koja postaju stresirana. To su sve neke prepreke i to pokušavam da objasnim deci u 'Akademiji'. Razumem da, ako neko teže živi, donosi odluke na brzinu. Novac u suštini treba da bude posledica napornog rada, a ne uzrok. Moraš da budeš gladan košarke i uspeha. Ako je tako, materijalna strana će doći. To je normalna posledica. Kroz sve to smo mi prošli i to želim da usadim klincima".

(4,20) Lacio (3,60) Bajern (1,87)

Stasavanje mladog igrača je dugotrajan proces. Neophodno je prvo uočiti njihov talenat, a potom raditi na daljem usavršavanju.

"Klince je potrebno prepoznati. Neko može biti trenutno talentovan, ali to ne znači da će sutra biti vrhunski košarkaš. Ima neko ko čuči u ćošku i kome treba naći dugme da ga upališ, a koji može da bude vrhunski igrač, kao, na primer, Jokić. Ko je očekivao od njega da bude vrhunski? Na kraju je uspeo. Možemo da se pravimo pametni da smo to očekivali, ali nismo. Takva situacija pokazuje drugim klincima, koji imaju višak kilograma, da mogu da uspeju i da ne moraš da budeš atleta i da skačeš nebu pod oblake da bi bio odličan igrač. Ali moraš da se trudiš i radiš. Ove generacije su mnogo lenje. Socijalne mreže i igrice im uzimaju puno vremena. Naše generacije su stalno bile vani, igrali smo se, a sad je većina za računarima. Ni u školi više nije kao pre. Sad kad klinci dođu da treniraju, prvo je potrebno naučiti ih kako da trče, da poprave motoriku", kaže između ostalog Rebrača.