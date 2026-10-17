Rekord karijere Džedija Osmana za novu pobedu PAOK-a
Vreme čitanja: 2min | sub. 17.10.26. | 18:30
Turski reprezentativac je sa 37 poena predvodio tim iz Soluna do trećeg trijumfa u grčkoj ligi
Jedno od najvećih iznenađenja tokom letnje pijace bila je vest da će Džedi Osman dres atinskog Panatinaikosa zameniti dresom solunskog PAOK-a. Pored finansijski izuzetno unosnog ugovora, već na samom početku dobio je ono što ga je možda i najviše privuklo. Ulogu glavnog igrača ekipe, koju je vrlo brzo opravdao i pokazao da bi ove sezone mogao da bude jedan od najboljih košarkaša u Evropi izvan Evrolige.
To je nastavio da potvrđuje i u trećem kolu grčkog prvenstva, u kojem je PAOK savladao Kolosos na gostovanju rezultatom 88:84. Nije bilo nimalo lako ekipi iz Soluna, koja je gotovo čitavu utakmicu jurila prednost domaćina, ali još teže bilo je igračima Kolososa da pronađu rešenje za raspoloženog Osmana. Na kraju ga nisu ni pronašli, a turski reprezentativac poneo je ekipu Andree Trinkijerija na svojim leđima, postigavši čak 37 poena i tako postavio novi rekord karijere.
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Koliko je Osman bio nezaustavljiv najbolje govori podatak da je već do poluvremena ubacio 24 poena, više od polovine ukupnog učinka svoje ekipe, koja je na odmor otišla sa nerešenih 47:47. Na kraju je pogodio čak sedam trojki iz 11 pokušaja, uz 3/4 za dva poena i 10/11 sa linije slobodnih bacanja. Ipak, ni takva partija nije bila dovoljna da PAOK ranije prelomi utakmicu, pošto je Kolosos u poslednju deonicu ušao sa četiri poena prednosti (66:62).
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Posebnu težinu pobedi daje činjenica da su gosti nastupili bez povređenih Nika Kalatesa i Kajla Aleksandera. Najveću podršku imao je u Markusu Fosteru, koji je dodao 16 poena i osam asistencija. Upravo su njih dvojica bili najzaslužniji što je tim iz Soluna uspeo da nadoknadi zaostatak i preokrene rezultat u poslednjoj četvrtini.
Ni sama završnica nije prošla bez drame. Na dvadesetak sekundi pre kraja Trinkijeri je zaradio dve tehničke greške i morao da napusti klupu, ali to nije sprečilo njegovu ekipu da sačuva prednost. Poslednju reč imao je upravo Osman, koji je sa dva pogođena slobodna bacanja postavio konačan rezultat i doneo PAOK-u treću pobedu u isto toliko kola grčkog prvenstva.