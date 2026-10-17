Rekord karijere Džedija Osmana za novu pobedu PAOK-a

Jedno od najvećih iznenađenja tokom letnje pijace bila je vest da će Džedi Osman dres atinskog Panatinaikosa zameniti dresom solunskog PAOK-a. Pored finansijski izuzetno unosnog ugovora, već na samom početku dobio je ono što ga je možda i najviše privuklo. Ulogu glavnog igrača ekipe, koju je vrlo brzo opravdao i pokazao da bi ove sezone mogao da bude jedan od najboljih košarkaša u Evropi izvan Evrolige.

To je nastavio da potvrđuje i u trećem kolu grčkog prvenstva, u kojem je PAOK savladao Kolosos na gostovanju rezultatom 88:84. Nije bilo nimalo lako ekipi iz Soluna, koja je gotovo čitavu utakmicu jurila prednost domaćina, ali još teže bilo je igračima Kolososa da pronađu rešenje za raspoloženog Osmana. Na kraju ga nisu ni pronašli, a turski reprezentativac poneo je ekipu Andree Trinkijerija na svojim leđima, postigavši čak 37 poena i tako postavio novi rekord karijere.