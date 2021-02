Odigrao je Nikola Jokić u subotu uveče meč za pamćenje. Ubacio je Sakramentu "ravno" 50 poena koji ipak neće biti upisani na prvoj strani knjige rekorda Denvera. Krivac je za to je Dejvid Tompson koji je još 1978. zatrpao koš Detroita i sa 78 poena dugo, skoro tri decenije bio drugi na večnoj listi po učinku na jednoj utakmici iza neprikosnovenog Vilta Čembrlena čijih 100 poena u pobedi Filadelfija Voriorsa (danas Golden Stejta) nad Njujork Niksma iz 1962. godine teško da će ko dostići.

Najbliže mu je prišao Kobi Brajant. Bivši as Lejkersa, koji nas je početkom 2020. tragično napustio, ubacio je Toronto Reptorsima 81 poen pre nešto više od 15 godina. O toj partiji se i dan-danas priča.

Na dnu lestvice franšiznih rekorda koju je pre neki dan "apdejtovao" as Toronta Fred Vanvlit sa 54 poena protiv Orlanda, nalaze se Memfis Grizlisi, tačnije Majk Miler. Vrsni trojkaš se u februaru 2007. raspucao protiv Golden Stejt Vorirsa. Brojao je do 45.

100 Vilt Čemberlen | 2. mart, 1962, Filadelfija Voriors - Njujork Niks 169:147

Dominirao je 216 centimetara visoki centar kada god je kročio na parket. Te sezone je u proseku beležio 50,4 poena po utakmici. U decembru 1961. već postavio rekord lige po broju poena na jednom susretu (78), ali partija koju je pružio početkom marta naredne godine upisana je u istoriji kao jedno od najvećih sportskih čuda. Utakmica nije imala televizijski prenos i ne postoji nikakav video zapis. Kao dokaz "partije nad svim partijama" postoji jedino audio snimak poslednje četvrtine.

Dvorana je bila poluprazna, a u njoj nije prisustvovao niko iz njujorške štampe. Čemberlen je postigao 13 poena za samo nekoliko minuta iz pet šuteva, a do kraja prve deonice dodao je još 10. Slobodna bacanja, koja su mu bila najveća boljka, u tom periodu je šutirao perfektno (9/9), pa je mirisalo na posebno veče.

U to vreme Vilt je igrao kompletne utakmice, gotovo bez odmora. Do poluvremena je stigao do 41. poena. Nije bio impresioniran tom cifrom.

"Često sam u svlačionicu dolazio sa 30 ili 35 poena, pa nisam smatrao da je 41 velika stvar", pričao je kasnije Čembrlen.

Osetio je Gaj Rodžers da se njegov saigrač nalazi pred vratima istorije te noći. Odlučio je da ga pogura kroz njih. Predložio je da sve lopte idu na Čemberlena. Trener Frenk Megvajer je potvrdno klimnu glavom.

Dodao je nezaustavljivi Vilt 28 poena u trećoj četvrtini. Niksi su pokušavali da ga zaustave na sve načine. Faulirali su ga, udvajali, neretko ga je i cela petorka opkoljavala. Nije vredelo. Na sedam minuta i 51 sekund do kraja postigao je 79. poen. Oko četiri hiljade gledalaca u dvorani probilo je zvučni zid. Svi su želeli još, osim košarkaša Njujorka. "Tukli" su Čemberlena kako ne bi primio loptu, svoje napade koristili da troše vreme. Ishod utakmice više nije bio bitan. Kažu da se posle 100. poena više nije igralo. Oko 200 navijača je utrčalo na parket. Svi su želeli trenutak sa čovekom koji je u statističku kolonu za poene upisao trocifren broj. Podvig koji odoleva više skoro šest decenija i koji niko neće skoro ponoviti i nadmašiti.

81 Kobi Brajant | 22. januar, 2006, Los Anđeles Lejkers - Toronto Reptors 122:104

Posle Viltove stotke, granica od 70 poena prebačena je tek šest puta. Sve do početka 2006.

Brajant je šutnuo 46 puta iz igre, pogodio metu u 28 navrata, ubacio sedam trojki. Na liniju za slobodna bacanja stao je 20 puta, a samo dvaput bio neprecizan.

"Nisam ni sanjao ovako nešto. Jednostavno se dogodilo. Teško je objasniti. To je jedna od onih stvari. Stvarno ništa nije bilo namešteno za mene. Pobeda je bila važna i zato sam dodao gas. Pretvorilo se u nešto posebno", i sam Kobi je bio šokiran ličnim učinkom.

Zatečen je bio i Fil Džekson, tadašnji trener Lejkersa. Čovek koji je iz prvog reda gledao genijalnost najvećeg košarkaša svih vremena Majkla Džordana:

"Video sam neke neverovatne utakmice, ali ovakvu još nisam."

Džekson je čak razmišljao i da Kobija preseli na klupu kada je imao 77 poena. Asistent Frenk Hemblen ga je uveravao da bi to bila greška:

"Nastala bi pobuna."

Šef struke Jezeraša je popustio. Brajant nije. Dogurao je do 81 poena...

73 Dejvid Tompson | 9. april, 1978, Denver Nagets - Detroit Pistons 137:139

Nikola Jokić ispisuje neverovatne stranice Denverove istorije. Igra MVP sezonu. Samo nekoliko večeri pre nego što je ubacio "pet banki" Kingsima, najboljem defanzivcu među centrima Rudiju Goberu sasuo je u lice 47 poena. Ipak, još je daleko od učinka stanovnika Kuće slavnih Dejvida Tompsona iz 1978. godine, koji je sa 73 poena srušio rekord franšize, ali kao i Jokić protiv Sakramenta, nije srušio rivala - Detroit.

71 Dejvid Robinson | 24. april, 1994, San Antonio Spurs - Los Anđeles Klipers 112:97

Bio je poslednji dan sezone, a Admiral je žarko želeo titulu najboljeg strelca lige. Uzeo je 39 šuteva i u 25 navrata stao na liniju penala. Isplatilo se. U meču za pamćenje ubacio je 71 poen i ubedljivo porazio Šakila O'Nila u trci za najboljeg skorera u NBA. Košarkaši Klipersa Dominik Vilkins i Ron Harper, protiv kojih je i došao do istorijskog podviga, nedavno su obelodanili i da im je pred početak susreta sugerisano da se sklone Robinsonu sa puta. Bilo kako bilo, partija centra San Antonija je u knjizi rekorda...

70 Devin Buker | 24. mart, 2017, Finiks Suns - Boston Seltiks 120:130

Možda i najimpresivniji individualni nastup u novijoj eri NBA lige. Te večeri Devin Buker je postao najmlađi igrač u istoriji koji je prebacio marginu od 60 poena na jednoj utakmici. Nemilosrdno je zatrpavao koš Bostona i postao tek šesti igrač koji je postigao 70 ili više poena. Pre njega je to za rukom pošlo Viltu Čemberlenu, Dejvidu Robinsonu, Dejvidu Tompsonu, Eldžinu Bejloru i Kobiju Brajantu. Uzeo je 40 šuteva iz igre (pogodio 21) i 26 slobodnih bacanja (promašio dva). Finiks je na kraju ipak izgubio, ali to je u tom trenutku bilo manje bitno.

69 Majkl Džordan | 28. mart, 1990, Čikago Buls - Klivlend Kavalirs 117:113

Naravno da se i Njegovo leteće visočanstvo našlo na listi. Džordan je autor osam najefikasnijih nastupa košarkaša Čikaga u istoriji. Marginu od 60 poena prebacio je čak četiri puta, a rekord je postavio i pre prve NBA titule. Kavalirsi su se u martu 1990. našli na njegovom letu do 69 poena.

68 Vilt Čemberlen | 16. decembar, 1967, Filadelfija Seventisiksers - ČIkago Buls 143:123

U dresu Voriorsa stigao je do "stotke", a pet godina kasnije Čemberlen je kao košarkaš Filadelfija Seventisiksersa ponovo pisao istoriju. U pobedi nad Bulsima ubacio je 68 poena, iako je pogodio samo osam od 22 slobodna bacanja. Da je imao makar 50 odsto uspešnosti sa linije penala ponovo bi prebacio magičnih 70. Ali i ovo je bilo sasvim dovoljno da rekord Siksersa živi više od pola veka.

68 Pit Maravić | 25. februar, 1977 Nju Orleans Džez - Njujork Niks 124:107

Najpopularniji poštar u SAD, Karl Meloun, u dresu Jute Džez je isporučio 61 poen na edresu Milvokija 1990. godine. Ali pre nego što je "džez orkestar" preseljen u Solt Lejk Siti, Pit Maravić je u odelu "big benda" iz Nju Orleansa ubacio 68 poena Niksa. Iako je samo 10 godina proveo u NBA, dres sa njegovim prezimenom stoji na svodovima dvorana Atlante, Jute i Nju Orleansa.

62 Trejsi Mekgrejdi | 10. mart, 2004, Orlando Medžik – Vašington Vizards 108:99

Iako bi mnogi pomislili da je rekord Orlanda u vlasništvu Šakila O'Nila, zapravo najveću magiju je demonstrirao Trejsi Mekgrejdi. U četiri navrata je Ti Mek prebacio marginu od 50 poena kao košarkaš tima sa Floride. Protiv Vizardsa je 2004. godine brojao do rekodnih 62. Nikola Vučević je nedavno bio impresivan sa 43 poena u pobedi nad Čikagom (rekord karijere)...

62 Karmelo Entoni | 24. januar, 2014, Njujork Niks – Šarlot Bobkets 125:96

Jedan od najboljih strelaca u poslednjih 20 godina nije uspeo sa Niksima da napravi ništa timski veliko. Ali uspeo je svoje ime da upiše u stranice istorije tima iz Velike jabuke. Prešišao je čuvenih 60 poena Bernarda Kinga na Božić 1984. godine. Šarlot Bobketsi su često umeli da se nalaze na pogrešnoj strani istorije, pa se tako još pamti Entonijevih 62 poena protiv njih. Bilo mu je potrebno 35 šuteva i 10 izlazaka na liniju penala za najubedljivije individualno izdanje u dresu franšize iz Njujorka.

61 Lebron Džejms | 3. mart, 2014, Majami Hit – Šarlot Bobkets 124:107

Jedan od najboljih košarkaša svih vremena, nije nužno i poenter. Ipak, kada god je njegovim ekipama bilo potrebno, "ubacivao je u viši stepen prenosa". Tako je u dresu Majamija pre skoro sedam godina postavio rekord karijere, ali i rekord tima sa Floride. Ponovo je Šarlot bio na pogrešnoj strani istorije. Bobketsi su ispratili Kraljev 61 poen.

61 Džejms Harden | 23. januar, 2019, Hjuston Rokets – Njujork Niks 114:110

61 Džejms Harden | 22. mart, 2019, Hjuston Rokets – San Antonio Spars 111:105

Neslavno je ove sezone otišao iz Hjustona i pridržio se Durantu i Irvingu u Bruklinu. Iako nije uspeo da donese titulu Roketsima, jasno je da će se dugo pamtiti Hardenovo ime u najvećem gradu Teksasa. Sve je učinio kako bi 2019. godine osvojio i drugu vezanu nagradu za najkorisnijeg igrača lige. Tako je u razmaku od samo dva meseca najpre postavio rekord franšize, a potom ga i ponovio. U januaru je sa 61 poenom srušio Nikse, potom je zatrpao i koš San Antonija. Na kraju sezone je Janis Adetokunbo postao MVP, a Bradonja je morao da se zadovolji još jednom titulom najboljeg strelca.

61 Demijan Lilard | 20. januar, 2020, Portland Trejl Blejzers - Golden Stejt Voriors 129:124

61 Demijan Lilard | 11. avgust, 2020, Portland Trejl Blejzers – Dalas Maveriks 134:131

Godinu dana posle Hardenovog podviga Lilard je prihvatio izazov. Drugi najbolji strelac u istoriji Portlanda i najbolji trojkaš ove franšize bio je blizu da ponovi učinak novog košarkaša Bruklina. Otvorio je minulu godinu sa 61 poenom protiv Golden Stejta, da bi u avgustovskom balonu na Floridi to ponovio. Bio je to 11. put da je prebacio granicu od 50 poena u karijeri. Samo je pitanje vremena kada će smeniti Klajda Drekslera sa mesta najboljeg strelca u istoriji Blejzersa.

60 Leri Bird | 12. mart, 1985, Boston Seltiks – Atlanta Hoks 126:115

Očekivano, čovek koji je u dresu slavne franšize najčešće cepao protivničke mrežice drži i rekod po broju poena na jednom meču. Ubacio je 60 poena Atlanti, četiri puta je tokom karijere prebacio kvotu 50. U istoriskoj noći je 16 puta izlazio na liniju za slobodna bacanja, samo jednom se mrežica nije zatalasala.

60 Gilbert Arenas | 17. decembar, 2006, Vašington Vizards – Los Anđeles Lejkers 147:141

60 Bredli Bil | 6. januar, 2021, Filadelfija Seventisiksers - Vašington Vizards 141:136

Dugo je rekord držao Arenas. Košarkaš čuven po nuli na dresu, neverovatnim košarkaškim sposobnostima, ali i problemima van terena koji su ga koštali uspešnije karijere, ubacio je pre nešto više od 14 godina 60 poena Lejkersima i to u Stejpls centru. Do podviga je stigao posle produžetaka, a početkom tekuće godine Bredli Bil je uspeo da stane rame uz rame sa njim. Bek Vizardsa je u porazu od Filadelfije takođe brojao do 60. U Vels Fargo centru je viđen pravi košarkaši vatromet, postignuto je 277 poena i to bez produžetaka.

60 Kemba Voker | 17. novembar, 2018, Šarlot Hornets – Filadelfija Seventisiksers 119:122

Najbolji strelac, drugi najbolji asistent i igrač sa najviše minuta u dresu Šarlota, takođe je vlasnik rekorda po broju poena na jednoj utakmici. Upisao se Voker zlatnim slovima u istoriju franšize iz Severne Karoline i to za osam godina provedenih u klubu. Rekord karijere i Šarlota od 60 poena postigao je u porazu od Filadelfije, posle produžetaka.

59 Entoni Dejvis| 21. februar, 2016, Nju Orelans Pelikans - Detroit Pistons 111:106

Ako je iko sumnjao u Entonija Dejvisa, posle osvojenog prstena sa Lejkersima dileme više nema. Nije Nju Orleansu uspeo da donese titulu, povrede su ga sputavale, ali je zato najbolji strelac, skakač, bloker i igrač sa najviše minuta u istoriji tima. Kao i igrač sa najviše postignutih poena na jednom meču u njegovom dresu. U pobedi nad Pistonsima postigao ih je 59, uhvatio i 20 skokova, pa je tako premašio učinak Džamala Mešburna, u tom trenutku star 13 godina. Sledećeg meseca proslavio je 23. rođendan.

59 Džek Tvajman | 15. januar 1960, Sinsinati Rojals - Mineapolis Lejkers 122:118

Pre Sakramento Kingsa, franšiza je sedište imala i u Sinsinatiju. Boje tadašnjih Rojalsa branio je Džek Tvajman. Njegov dres sa brojem 27 i danas je na svodovima dvorane u Kaliforniji. Učinak krilnog košarkaša od 59 poena protiv Mineapolis Lejkersa odoleva "napadima" preko 60 godina. Blizu je pre nekoliko godina prišao Demarkus Kazins, ali se zaustavio na 56 poena protiv Šarlota.

58 Fred Braun | 23. mart, 1974, Sijetls Soniks - Golden Stejt Voriors 139:137

58 Rasel Vestbruk | 8. mart, 2017, Oklahoma Siti Tander - Portland Trejl Blejzers 121:126

Pre 13 godina se tim iz Sijetla preselio u Oklahomu. Umesto Supersoniksa danas je Tander. Franšiza postoji od 1967. godine, a dva igrača upisala su ime zlatnim slovima u njenu istoriju. Prvi je to uradio Fred Braun, koji je 1974. godine stigao do 58 poena. Njegov učinak je pre nešto manje od četiri godine ponovio Rasel Vestbruk, u porazu od Portlanda.

57 Majkl Red | 12. novembar, 2006 Juta Džez - Milvoki Baks 113:111

Na dobrom je putu Janis Adetokumbo da preuzme sve rekorde Baksa. Majkl Red mu i dalje beži u dva parmetra. Svojevremeno jedan od najboljih šutera u ligi je za 11 godina u dresu Milvokija upisao 11.554 poena i četvrti je na večnoj listi strelaca ekipe. Grčki reprezentativac je na koti do 11.175. Red drži i rekord po učinku na jednoj utakmici. U porazu od Jute brojao je do 57. Čak je zasenio i Karima Abdul Džabara, koji ima najviše nastupa sa 50 ili više poena u istoriji Baksa. Interesantan je podatak da u rekordnoj noći Red nije upisao nijednu asistenciju.

57 Redži Miler | Nov 12, 1992, Indijana Pejsers - Šarlot Hornets 138:122

Logično je da jedan od najboljih šutera koje je igra ikada videla nosi i rekord po broju postignutih poena u dresu Indijane. Redži Miler je 1992. poslao 11 šuteva van linije za tri poena protiv Hornetsa, pogodio je svega četiri, ali je meč završio sa brojem 57 u koloni za poene. Jedan od najiritantnijih protivnika u istoriji lige proveo je čitavu karijeru u Indijanapolisu. Ubacio je 2.650 trojki, nedavno ga je na drugom mestu večne liste smenio Stef Kari.

57 Džeri Stekhaus | 3. april, 2001, Čikago Buls - Detroit Pistons 83:110

Bio je Stekhaus zaista impresivan u svoje vreme. U sezoni 2000-2001 je beležio gotovo 30 poena po utakmici. Nije ni čudo da je u toku pomenute takmičarske godine postavio i rekord Pistonsa po broju poena na jednoj utakmici. Detroit je savladao Čikago, bolje rečeno uradio je to Stekhaus, brojao je do 57 te magične večeri.

57 Kajri Irving | 13. mart, 2015, San Antonio Spars - Klivlend Kavalirs 125:128

57 Lebron Džejms | 4. novembar, 2017, Vašington Vizards - Klivlend Kavalirs 122:130

Zajedno su Džejms i Irving doneli titulu Kavalirsima, prvu i jedinu u istoriji tima iz Ohaja, pa je nekako logučno da njihova imena stoje i uz rekord po broj poena tokom jednog susreta. Najpre ga je oborio Irving u sezoni 2014-2015, prvoj po povratku Džejmsa u ekipu. Hteo je da mu pokaže da se i on nešto pita u Kavsima. Više od dve godine trebalo je Kralju da ga izjednači, a Vizardsi su prisustovali podvigu za pamćenje. Kolin Sekston u ranoj fazi karijere pokazuje ozbiljan poenterski potencijal (sredinom januara je Netsima ubacio 42 poena), pa možda jednog dana premaši veliki duet.

57 Deron Vilijams | 4. mart, 2012, Šarlot Bobkets - Nju Džersi Nets 101:104

Veliki je majstor bio Deron Vilijams. Blistao je u dresu Jute, a u istom ritmu je nastavio i u Netsima. Dok je franšiza još bila u Nju Džersiju postavio je i rekord po broju poena na jednoj utakmici. Brojao je do 57 u sezoni pred selidbu u Bruklin. Tri velika košarkaška znalca i sjajna skorera danas nose dres ove ekipe. Da li je vreme da Durent, Irving ili Harden svrgnu Vilijamsa sa trona?

57 Bob Petit | 18. februar, 1961, Detroit Pistons - Sent Luis Hoks 138:141

57 Lu Hadson | 10. novembar, 1969, Atlanta Hoks - Čikago Buls 133:132

57 Dominik Vilkins | 10. april, 1986, Atlanta Hoks - Nju Džersi Nets 126:117

57 Dominik Vilkins | 19. decembar, 1986, Atlanta Hoks - Čikago Buls 123:95

Tri igrača drže rekord Jastrebova. Po 57 poena su u dresu Hoksa postizali Bob Petit, Dominik Vilkins i Lu Hadson. Petit ga je postavio još 1961. dok je gnezdo Hoksa bilo u Sent Luisu. Osam godina je trebalo da neko ponovi taj učinak, a to je za rukom pošlo Hadsonu u pobedi Atlante nad Čikagom. Pravo je čudo da Vilikns nije uspeo da se usami na vrhu, ali se zato dva puta poravnavao sa Petitom i Hadsonom, i to dva puta u razmaku od samo par meseci brojao do 57.

56 Karl Entoni Tauns | 29. mart, 2018, Minesota Timbervulvs - Atlanta Hoks 126:114

Prvi pik sa drafta iz 2015. je izrastao u jednog od najboljih centara lige. Sjajan je sa loptom u rukama Tauns, a vrlo brzo je shvatio da će mu, kako bi uspeo, biti potreban i dobar šut van linije za tri poena. Jedan od najmarljivijih radnika očas posla je naštelovao ruku i počeo da cepa protivničke mrežice sa svih pozicija, a u pobedi nad Atlantom u svojoj trećoj sezoni u NBA postavio je i rekord Timbervulvsa. Hoksi su nemoćno gledali kako im ubacuje 56 poena.

54 Fred Vanvlit | 3. februar, 2021, Orlando Medžik - Toronto Reptors 108:123

Najsvežiji među rekordima. Skinuo je Fred Vanvlit sa trona Demara Derozana i postao igrač sa najviše poena u istoriji Toronta na jednom meču. Sipao je iz napada u napad protiv Orlanda i došao do brojke 54. Ubacio je 11 trojki i još jednom pokazao da su Reptorsi napravili sjajan potez kada su mu pred početak sezone ponudili četvorogodišnji ugovor vredan 85.000.000 dolara.

53 Dirk Novicki |2. decembar, 2004, Dalas Maveriks - Hjuston Rokets 113:106

Najbolji evropski igrača ikada u NBA, proveo je čitavu karijeru u Dalasu. Šesti je strelac na večnoj listi najjačeg košarkaškog takmičenja na planeti. Igrač je sa ubedljivo najviše utakmica, poena, trojki i skokova u istoriji Maveriksa, pa i ne čudi šti je rekorder Mavsa kada su u pitanju poeni na jednom meču. Upisao ih je 53 u pobedi protiv Hjustona. Igrali su se i produžeci, pa je proveo 50 minuta na parketu, a interesantno je da nije imao blistavo šutersko veče. Pogodio je metu u 15 navrata iz 32 pokušaja.

52 Bob Mekadu | 22. februar, 1974, Bafalo Brejvs - Boston Seltiks 109:116

52 Bob Mekadu | 17. mart, 1976, Sijetl Supersoniks - Bafalo Brejvs 122:111

52 Čarls Smit | 2. decembar, 1990, LA Klipers - Denver Nagets 137:121

Klipersi postoje od 1970. godine, u početku su nosili naziv Bafalo Brejvsi i utakmice su igrali u Njujorku. Kasnije su se pretvorili u San Dijego Kliperse, da bi se 1984. preselili u Los Anđeles, ali su zadržali ime. Nemaju nijednu titulu, a i rekord po broju postignuti poena na jednom meču im je pri dnu ove liste. Dva igrača ga dele. Najpre ga je u dresu Brejvsa postavio Bob Mekadu još 1974. godine, da bi ga centar koga slavi i milanska Olimpija, dve godine kasnije izjednačio. Čarls Smit je pre nešto više od tri decenije bio na dobrom putu da ga obori, ali ga je u pobedi nad Denverom stao na samoj ivici. Kavaji Lenard i Pol Džordž imaju potencijal da prebace ovaj učinak. Da li će ga iskoristiti?

45 Majk Miler | 22. februar, 2007, Memfis Grizlis - Golden Stejt Voriors 115:118

Grizlisi su relativno mlada franšiza, pa i ne čudi što se nalaze na dnu lestvice. Majk Miler je i dalje u istorijskim knjigama ekipe iz Tenesija. U porazu od Golden Stejta posle produžetka ubacio je devet trojki, za 49 minuta na parketu stigao je do 45 poena. Dža Morant ima reč...

Piše: Nikola Miloradović