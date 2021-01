Košarkaši Los Anđeles Klipersa upisali su i sedmu pobedu u sezoni, slavili su u Stejpls centru protiv Čikago Bulsa (130:127) ali daleko teže od očekivanog. Odličan meč odigrao je još jednom Zek Lavin i ekipa Bilija Donovana je pružila jak otpor favorizovanom rivalu, ali je na kraju morala da položi oružje pred Lenardom i drugovima.

Utakmicu je obeležio upravo Kavaj Lenard, bivši košarkaš San Antonija i Toronta je odigrao paklenu treću četvrtinu, tokom koje je pogodio pet trojki i upisao 21 poen (najveći broj poena i pogođenih trojki tokom jedne četvrtine u karijeri). Upravo je u trećem periodu upisao svoje ime u istoriju najjače košarkaške lige na svetu, prebacio je granicu od 10.000 poena i ušao u elitno društvo.

Vodio je Čikago većim delom utakmice, prvi kvartal okončali su gosti sa devet poena viška, Klipersi su do poluvremena tek za dva poena uspeli da spuste zaostatak. U trećoj deonici je Lenard preuzeo stvari u svoje ruke, pa se u poslednjih 12 minuta ušlo sa nerešenim rezultatom (94:94). Neizvesnost je trajala do samog kraja, Klipersi su vodili u prvom delu odlučujuće deonice, ali su serijom 7:1 Bulsi stigli do preokreta. Usledio je verovatno i ključni napad na utakmici, kada je Batum na drugoj strani pogodio trojku pod faulom, da bi realizovao i slobodno bacanje za višak od tri poena.









Razlika je ubrzo dostigla i sedam poena, ali vratio je Lavin sa šest vezanih poena Bulse u meč. Nije imao ipak snage za više, pa je Pol Džordž sa linije za slobodna bacanja priveo utakmicu kraju.

Na kraju 35 poena Lenarda, pratio ga je Džordž sa 28 (devet asistencija i sedam skokova), dok je 21 poen dodao Lu Vilijams. Ivica Zubac je za 15 minuta na parketu ubacio pet poena uz sedam skokova. Lavin je imao svoje veče, 45 poena i po sedam skokova i asistencija, ali to nije bilo dovoljno. Pratili su ga Geret Templ sa 18, kao i ruki Patrik Vilijams sa 17 poena (rekord karijere). Kobi Vajt je flertovao sa tripl-dablom (13 asistencija, devet poena i osam skokova).

Nešto ranije Detroit je dočekao Jutu, gosti su vodili tokom čitavog meča i na kraju zasluženo slavili u prilično tvrdoj utakmici za NBA standarde (86:96). Već u prvom kvartalu su stekli 15 poena prednosti, Pistonsi su se trgli tek u trećem periodu (dobili su ga sa 28:17), ali to je praktično bilo sve od ekipe Dvejna Kejsija, te su gosti iz Solt Lejk Sitija bez većih problema opravdali ulogu favorita u Mičigenu.

Donovan Mičel je predvodio pobednički sastav sa 28 poena, 22 je dodao Majk Konli, dvocifren je bio još samo Džordan Klarkson (18 poena), dok je Bojan Bogdanović ubacio sedam poena uz šest skokova. Džerami Grent je nastavio da pruža sjajne partije u dresu Pistonsa (28 poena), ali je bio usamljen, dvocifreni su bili još Sadik Bej (12 poena) i Blejk Grifin (10 poena). Osmi poraz Detroita (dva poraza), dok je Juta zabeležila šesti trijumf na 10. nastupu u novoj sezoni.

NBA

Nedelja

Detroit - Juta 86:96

/Grent 28 - Mičel 28/

LA Klipers - Čikago 130:127

/Lenard 35 - Lavin 45/

Bruklin - Oklahoma (u toku)

Njujork - Denver (u toku)

Ponedeljak

01.00: (2,50) Hjuston (13,0) LA Lejkers (1,65)

02.00: (2,50) Minesota (13,0) San Antonio (1,65)

02.30: (2,50) Golden Stejt (13,0) Toronto (1,65)

