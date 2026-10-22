Rivs stigao u Beograd zajedno sa Zvezdinim Kolokom: Ne poznajem nikoga u Partizanu, donosim stabilan šut

Bilo je logično da pitamo kako se sve odigralo poslednjih dana u jeku popularnog NBA kata kada brojni klubovi u evropi traže pojačanja preko okeana.

"Sve se svelo na razgovor sa mojim agentom i samu situaciju. Jednostavno sam želeo da igram košarku i na kraju smo moj agent i ja došli do dogovora da odem preko okeana", objasnio je Rivs kako je došlo do saradnje sa Partizanom, dodavši kako je izgledao prvi kontakt: "Prvi kontakt je bio kada sam pričao sa agentom. On mi je spomenuo Partizan i rekao da bi to bila sjajna opcija za mene da odem u Evropu. Prihvatio sam predlog i tako je sve realizovano."

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Prelazak iz američkog sistema u evropsku košarku predstavlja značajnu promenu za svakog igrača...

"Definitivno je to tranzicija, ne poznaješ sredinu... Ali, znate, volim ovu igru i na kraju dana se sve svodi na to, odeš da igraš košarku i radiš ono što voliš."

Novi član crno-belih stiže bez prethodnih saznanja o trenutnom sastavu ili konsultacija sa bivšim igračima kluba.

"Ne, ne poznajem nikoga. Nisam pričao ni sa kim od bivših igrača."