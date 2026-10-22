Rivs stigao u Beograd zajedno sa Zvezdinim Kolokom: Ne poznajem nikoga u Partizanu, donosim stabilan šut
Vreme čitanja: 7min | čet. 22.10.26. | 10:11
"Nisam se raspitivao sa bivšim igračima kluba", priča na novo pojačanje Partizan Mozzart Beta
Aktivnosti na košarkaškoj pijaci za Partizan ne prestaju, a najnovija akvizicija crno-belih stiže direktno iz Sjedinjenih Američkih Država. Antonio Rivs sleteo je u Beograd i stavio se na raspolaganje timu za predstojeće izazove u Evroligi i ABA ligi. Novo pojačanje Partizana dočekano je na aerodromu "Nikola Tesla", gde je u prvom razgovoru po dolasku izneo utiske, očekivanja i razloge zbog kojih se odlučio na dolazak u Evropu.
Iako je put bio dug, Rivs je sa osmehom na licu dočekao ljude iz kluba, ali i malobrojne medije.
"Osećam se sjajno. Osećam se neverovatno", bile su prve reči novog košarkaša crno-belih.
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Bilo je logično da pitamo kako se sve odigralo poslednjih dana u jeku popularnog NBA kata kada brojni klubovi u evropi traže pojačanja preko okeana.
"Sve se svelo na razgovor sa mojim agentom i samu situaciju. Jednostavno sam želeo da igram košarku i na kraju smo moj agent i ja došli do dogovora da odem preko okeana", objasnio je Rivs kako je došlo do saradnje sa Partizanom, dodavši kako je izgledao prvi kontakt: "Prvi kontakt je bio kada sam pričao sa agentom. On mi je spomenuo Partizan i rekao da bi to bila sjajna opcija za mene da odem u Evropu. Prihvatio sam predlog i tako je sve realizovano."
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Prelazak iz američkog sistema u evropsku košarku predstavlja značajnu promenu za svakog igrača...
"Definitivno je to tranzicija, ne poznaješ sredinu... Ali, znate, volim ovu igru i na kraju dana se sve svodi na to, odeš da igraš košarku i radiš ono što voliš."
Novi član crno-belih stiže bez prethodnih saznanja o trenutnom sastavu ili konsultacija sa bivšim igračima kluba.
"Ne, ne poznajem nikoga. Nisam pričao ni sa kim od bivših igrača."
Ipak, zna šta se od njega očekuje i koje kvalitete donosi na parket.
"Donosim svoju sposobnost šuta, dobru odbranu na terenu, komunikaciju, liderstvo... Izaći ću na teren i dati sve što imam".
Rivs stiže u Beograd baš u trenutku kada se igra najveća utakmica srpske košarke i to u okviru 7. kola Evrolige.
"Znam da je večeras derbi. Očekujem jak intenzitet, mnogo navijača i momke koji izlaze na teren da se bore i pobede", rekao je Rivs, pa se osvrnuo na atmosferu po kojoj su navijači Partizana poznati širom sveta: "Gledao sam snimke. Vidim da ima mnogo navijača i deluju kao velika podrška. Deluje kao da je svaka utakmica puni dvoranu."
Za kraj, novi košrač Partizana je izneo ambicije za nastupajuću sezonu, rekao je ono što manje više svaki amerikanac kaže, titula... Iako verovatno još uvek nije svestan da ima nekoliko takmičenja u kojima se klub iz Humske takmiči.
"Definitivno želim da osvojim titulu. Takođe, cilj mi je da napredujem na ličnom planu. To je to", zaključio je Rivs koji je stigao letom iz Čikaga, zanimljivo u društvu novog centra Crvene zvezde, Kristijana Koloka koji doduše nije davao izjave za medije, već je samo napustio aerodrom sa predstavnicima kluba sa Malog Kalemegdana.