Rolerkoster u Atini: Vezenkov promašio ceo koš za produžetak, Fener iz -16 do pobede

Šta je Fenerbahče preživeo u ovom meču, stati pa gledati... Gosti iz Istanbula počeli su duel protiv krnjeg rivala jako nervozno, Šarunas Jasikevičijus je besneo kraj aut linije i konstantno vodio razgovor sa sudijama zbog čega je rano zaradio tehničku grešku, no ni to ga nije zaustavilo da i dalje vodi rasprave sa deliocima pravde. Razlog tome bila je užasna igra njegovog tima, koji je posle uvodnih 5:1 dozvolio rivalu čak 17 poena zaredom, pa je Olimpijakos za manje od šest minuta stigao do 18:5 preko Kodija Milera Mekintajera, Tajsona Vorda, onda i tandema Vezenkov-Milutinov. Od tada je pirejski velikan imao potpunu kontrolu utakmice i pred kraj prvog poluvremena stigao do maksimalnog vođstva od 16 poena (34:18) što je sada najviše obradovalo sve one koji su čekali keca. Razlog je taj što je aktiviran benefit MOZZART RELAX, pa je tako ovo jedna od onih situacija kada su zaokruženi i kec i dvojka. Jedno zbog Mozzart Relax-a, drugo jer je takav rasplet diktirao rezultat.

Na talasu odlične igre u prvom delu susreta Olimpijakos je čuvao prednost maltene do poslednjeg minuta utakmice, s tim da je Fener u drugom poluvremenu odigrao pre svega vrhunsku odbranu kojom je šampiona Evrope sveo na 61 poen kod kuće, odnosno tek 27 poena u drugih 20 minuta.

Posle sjajne reakcije Šejna Larkina čime je Fenerbahče sveo na poen zaostatka (60:61), usledila je greška Vezenkova, a iz izgubljene lopte stigla je i kazna u vidu poena Vejda Boldvina uz 38 sekundi na semaforu. Bilo je to prvo vođstvo Fenera još od početnih 5:3. U sledećem posedu, najbitnijem za Olimpijakos, Tajson Vord promašio je šut za tri iz kojeg je Fener stigao do defanzivnog skoka, a onda je usledio najvažniji detalj utakmice... Saši Vezenkovu je dosuđen ometajući faul nad Vilom Klajburnom posle Šarasove reakcije i “čelendža”, što je definitivno okrenulo utakmicu naglavačke. Klajburn i Boldvin su pogodili po slobodno bacanje i doneli Feneru zagarantovan bar produžetak. I onda je Vezenkov promašio sve...

Najefikasniji u pobedničkim redovima bio je Ševon Šilds sa 17 poena i sedam skokova (5/9 iz igre), dok je Boldvin imao 14, a Larkin 13 poena uz pet asistencija. Kod domaćina 17 poena Vezenkova, 12 Milera Mekintajera uz šest uhvaćenih i pet podeljenih lopti, dok je Vord dodao 11 poena. Olimpijakos je meč odigrao bez Žana Montera, Evana Furnijea i suspendovanog Tajlera Dorsija. Nikola Milutinov je za 20 minuta imao šest poena i 13 skokova, čak pet u napadu.

EVROLIGA - 7. kolo

Sreda:

Hapoel Tel Aviv - Virtus 90:81

/Ledej 22 - Alston 12/

Četvrtak:

Anadolu Efes - Bešiktaš 89:80

/Pejn 22 - Omoruji 16/

Bajern Minhen - Dubai 91:107

/Vašington 17 - Kabengele 24/

Makabi - Real Madrid 99:113

/Klark 20 – Kampaco 21/

Panatinaikos - Baskonija 85:79

/Lesor 20 - Spanjolo 16/

Olimpija Milano - Barselona 81:89

/Barnel 15 – Panter 17/

Partizan Mozzart Bet - Crvena zvezda u toku

Petak:

Žalgiris - Asvel 105:85

/Edvards 16 – Beson 13/

Olimpijakos - Fenerbahče 61:64

/Vezenkov 17 - Šilds 17/

Pariz - Valensija