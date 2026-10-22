Ruki udario na Dončića: Imao sam poštovanje za njega, ali sam ga potpuno izgubio
Vreme čitanja: 2min | čet. 22.10.26. | 17:22
Novajlija Golden Stejta prilično oštar prema beku Lejkersa
Los Anđeles Lejkersi pobedom su počeli novu sezonu. Jedna od dve najpoznatije NBA franšize savladala je u uvodnom meču Golden Stejt Voriorse - 127:105. Bilo je lepih poteza, međutim, daleko više će se pričati o oneme što se desilo posle same utakmice.
Naime, ruki Golden Stejta Jaksel Lendborg bio je zadužen da čuva superstara Lejkersa Luku Dončića. Njih dvojica imali su verbalni sukob posle trojke slovenačkog asa sa polovine terena, ali to kao da je bila samo uvertira za zvaničnu konferenciju za medije.
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Mladi as Golden Stejta je pred predstavnicima sedme sile bio prilično oštar kada je govorio o onome što se dešavalo na samom meču, a bjegove reči prema slovenačkom asu deluju dosta omalovažavajuće, pogotovo za nekog kome je ovo bio debitantski meč u NBA ligi.
"Imao sam mnogo poštovanja prema njemu, ali sam ga potpuno izgubio. Sada kada sam video kako se žali tokom cele utakmice, rekao sam mu da je loš i da ne može da mi daje poene. Nije frustrirajuće to što traži faul, već to što se žali tokom čitavog meča. Onda ti dobiješ faul, a on priča sa tobom kao da je uradio nešto sjajno. Daj, to je slabost", rekao je novajlija u redovima franšize iz San Franciska.
Kada je reč o Dončiću, on se nije preterano obazirao na ono šta se dešavalo.
"Mislim da svi znaju da kada počnu da pričaju, onda dobiju neku potpuno drugu verziju mene i to je to", rekao je Slovenac.
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Zaista, malo kad se desi da neko ovako neiskusan u NBA ligi "udari" na jednu od najvećih zvezda. Svakako će biti zanimljivo pratiti njihove okršaje u budućnosti, a u ovom premijernom Luka je ostvario učinak od 28 poena, osam skokova i sedam asistencija, dok je ruki okončao debi sa 12 poena, tri skoka i dve asistencija.