Ruki udario na Dončića: Imao sam poštovanje za njega, ali sam ga potpuno izgubio

Los Anđeles Lejkersi pobedom su počeli novu sezonu. Jedna od dve najpoznatije NBA franšize savladala je u uvodnom meču Golden Stejt Voriorse - 127:105. Bilo je lepih poteza, međutim, daleko više će se pričati o oneme što se desilo posle same utakmice.

Naime, ruki Golden Stejta Jaksel Lendborg bio je zadužen da čuva superstara Lejkersa Luku Dončića. Njih dvojica imali su verbalni sukob posle trojke slovenačkog asa sa polovine terena, ali to kao da je bila samo uvertira za zvaničnu konferenciju za medije.