Crvena zvezda je prva bacila rukavicu, još dve pobede i titula šampiona Jadranske lige ostaće na Malom Kalemegdanu - 82:78 (20:20, 24:18, 19:17, 19:23)!

Šta je sve Crvena zvezda prevalila preko svojih leđa večeras! Nije igrao Kori Volden zbog povrede leđa i akciju je posmatrao u civilu sa strane, u rotaciji je ostao igrač manje pošto se Marko Jagodić Kuridža "skinuo" za meč, ali nije igrao. I na kraju pobeda uz jedva 19 odsto sa distance (5/26). Ko nije očekivao dramu, taj ne zna ništa o rivalstvu Crvene zvezde i Budućnosti gde ćemo verovatno gledati strašnu košarku do kraja.

Koketirao je Džordan Lojd između uloga tragičara i heroja, ali na kraju je izmamio osmeh navijačima posle dva pogođena slobodna bacanja za trijumf kojim je Zvezda prevalila strašan pritisak preko leđa i došla na dve pobede do odbrane titule! Tražilo se od Lojda da reši ovu utakmicu, na kraju je to i učinio hladnokrvnim pogocima sa crte, iako je u nekoliko situacija ranije promašivao otvorene šuteve, pa čak i prodao loptu i skrivio faul na Nikoli Ivanoviću uz dva minuta na semaforu, posle čega je Budućnost prišla na samo četiri poena zaostatka (78:74).

Ako je Lojd odlučio pobednika sa penala, najveće zasluge za trijumf bez sumnje idu Ognjenu Dobriću! Fantastična rola levorukog šutera iz Knina koji je u drugom poluvremenu ubacio čak 20 poena! Pošto je uvek motivisani Ivanović približio svoj tim opasno blizu, Dobrić je pogodio jedan od najvažnijih šuteva na utakmici i podigao Zvezdino samopouzdanje uoči završnih 100 sekundi u kojima je Budućnost umalo preokrenula rezultat i stigla do brejka! Prvo Vili Rid, onda i Petar Popović kao kazna za Lojdov promašaj i rezultat je na 28 sekundi pre isteka vremena glasio 80:78 za crveno-bele!

CRVENA ZVEZDA – BUDUĆNOST 82:78

/20:20, 24:18, 19:17, 19:23/

Dvorana Aleksandar Nikolić, Beograd.

Gledalaca: 987;

Sudije: Saša Pukl, Tomislav Hordov, Josip Radojković.

CRVENA ZVEZDA: Hol 4 (7as), Lojd 23 (6sk, 5as, 5iz), Uskoković -, Davidovac 12, Lazić 6, Rit 5, Radanov -, Dobrić 23 (6sk, 2uk), Simonović -, Jagodić Kuridža -, Kuzmić 5 (11sk), Noko 4.

BUDUĆNOST: Kobs 8 (6sk, 4as), Ivanović 16 (10as), Edžam -, Šehović -, D. Nikolić 7 (7sk), Apić -, Mitrović 6, Dela Vale 6, Nikolić 2, Popović 7, Rid 26 (10sk), Žugić -.

Tada je Dejan Radonjić zatražio tajm-aut iz kojeg je nacrtao pobedničku akciju. Lojd je dobio loptu, a zatim je izvukao i faul od Ivanovića kojim je otišao na crtu, uz 19 sekundi na semaforu. Pogodio je oba puta, posle čega je Zvezda odigrala odbranu na gornjoj granici mogućnosti i sprečila goste iz Podgorice da zaprete košu. Jeste Džastin Kobs imao šut za tri poena preko Branka Lazića, ali nije kapiten Crvene zvezde naseo na njegovu fintu, a lopta je završila na prvom obruču. Tačku je stavio Dobrić defanzivnim skokom za konačnih 82:78.

Detalj s utakmice (©ABA LIGA)

Koliko se samo Crvena zvezda igrala sa rezultatom i na kraju imalo izgubila prednost domaćeg terena. Vraćale su se verovatno mnogima scene iz finalne serije 2018. kada je Budućnost napravila brejk u prvoj utakmici i na kraju overila titulu u Podgorici, ali igrači Dejana Radonjića nisu dozvolili da se novi brejk dogodi večeras!

Granitnom timskom odbranom Zvezda je u rasponu od šest minuta s kraja treće i starta poslednje četvrtine napravila odličan posao rivala pred meč naoštrenog do zuba bez poena punih pet minuta, zaustavila maksimalno protok lopte i iz takta izbacila Nikolu Ivanovića i Džastina Kobsa pre svega, što je maksimalno olakšalo posao, a onda su na scenu stupili Lojd i Dobrić! Na nepuna tri minuta pre kraja treće četvrtine Budućnost je čak nakratko stigla do vođstva posle poluhoroga Luke Mitrovića, da bi usledila šestominutna eksplozija Crvene zvezde u seriji 17:1! Od 53:54 na semaforu pred kraj treće deonice, na sedam minuta do kraja utakmice rezultat je glasio 70:55, najviše zahvaljujući vrhunskim reakcijama najboljeg stranca u ekipi i jednog od dvojice najkvalitetnijih domaćih igrača u timu. Dobrić je sa osam poena prvo držao Zvezdu u rezultatskom egalu, da bi je onda i pogurao ka novom vođstvu, na šta je Lendri Noko sa četiri uzastopna poena ubrizgao injekciju dodatnog samopouzdanja za 63:55 pred poslednji mali odmor.

Posle gotovo dva minuta bez poena na oba kraja terena strašan Zvezdin uzlet nastavio je Dobrić trojkom za prvu dvocifrenu prednost uopšte na utakmici (66:55), uz osam minuta na semaforu. Na svaku dobru odbranu Zvezda je sebe čašćavala sigurnim pogocima, pa su Lojd i Hol doneli maksimalnih 15 poena razlike, uz sedam minuta na semaforu. I onda, potop Zvezdine odbrane...

Gotovo po navici Nikola Ivanović igra najbolje protiv Crvene zvezde, ali večeras je do pred završnih šest-sedam minuta bio jedan od najslabijih aktera na terenu. Sa samo dva ispaljena hica iz igre, Ivanović je bio potpuno isključen iz igre, ali se onda dogodila njegova zastrašujuća transformacija gde je umalo sam pobedio Zvezdu! Od sledećih 17 poena u rasponu od samo četiri čak 11 je ubacio crnogorski plejmejker! Sve od sebe davao je Ivanović da Zvezda ne napumpa samopouzdanje ubedljivim trijumfom, a kada su se otvorile dizne još je više želeo da ponovo šokira ljutog rivala usred Beograda, baš kao u onom prvom meču ove sezone, ili u već pomenutoj seriji 2018. godine. Srećom po Crvenu zvezdu zaustavio se na 16 poena (9/11 slobodna bacanja), a bilo je dovoljno koncentracije, smirenosti i pre svega smelosti da neko preuzme odgovornost i potpiše trijumf.

Ognjen Dobrić (©ABA LIGA)

Ognjen Dobrić je večerašnjom rolom zgazio sve grehe nekadašnjih trenera koji nisu verovali u njega, koji su ga držali na klupi u velikim utakmicama ili ga čak nisu ni stavljali u protokol. Ognjen Dobrić je dokazao koliko vredi i koliko je važan igrač za Crvenu zvezdu i ako titula ostane na Malom Kalemegdanu i te kako će imati njegov potpis. Njegovih na kraju 23 poena, od čega 20 u drugom poluvremenu (8/16 iz igre, 2/7 za tri). Džordan Lojd je ponovo bio van šuterske forme, ali je ipak meč završio sa 23 poena (9/19 iz igre, 1/6 za tri), uz šest skokova i po pet asistencija i izgubljenih lopti. Dejan Davidovac je prikupio 12 poena, tri skoka, po jednu asistenciju i ukradenu loptu, dok je Ognjen Kuzmić dopisao pet poena i čak 11 skokova, od čega pet ofanzivnih. Njegov je učinak bio ipak znatno važniji jer je u još bar četiri ili pet situacija direktno izborio sekundarni napad za ekipu, što se ne vidi kroz statistiku...

Enigma za Zvezdinu odbranu večeras je bio Vili Rid. Razigravao ga je Ivanović kao na basketu, a on odigrao najbolju rolu u dresu Budućnosti uz lični rekord od 26 poena i 10 skokova za indeks korisnosti 35! Ipak, Zvezda je u odbrani i dalje napravila dobar posao jer je Kobs ostao na osam poena, šest skokova i četiri asistencije, a Danilo Nikolić na po sedam poena i uhvaćenih lopti, dok je poen manje imao Amadeo Dela Vale. Van sebe bio je i Melvin Edžam koji je promašio svih pet šuteva iz igre i ostao bez poena.

Sledeća utakmica igra se u utorak od 20.30 na istom mestu.

FINALE JADRANSKE LIGE

Prvi meč

Crvena zvezda - Budućnost 82:78

/Dobrić 23 - Rid 26/