Vreme neizvesnosti je prošlo, Crvena zvezda dočekaće CSKA u terminu nešto drugačijem od onog standardnog na koji su crveno-beli navikli svoju publiku (TV Sportklub, 20.45). Armejci su uspeli da stignu u Beograd i izbegnu novi scenario zaraženih slučajeva virusom korona, pošto su van stroja odranije Janis Strelnijeks, Semen Antonov i Andrej Lopatin. Podsetimo, posle Albinog trijumfa u Moskvi prošlog petka jedan PCR test u svlačionici nemačkog šampiona bio je pozitivan, ali se Covid-19 ipak nije rasejao među ostalim učesnicima tog meča...

Crvena zvezda kreće s novim snagama na ranjenog lava. Malo ko je očekivao da će igrači CSKA pasti pred Albinom ofanzivom, ali opet to je samo kap u moru iznenađujućih rezultata od početka nove sezone Evrolige. Na Malom Kalemegdanu su apsolutno svesni - gosti iz Rusije tražiće snažnu reakciju u dvorani Aleksandar Nikolić.

"S obzirom na kvalitet koji poseduju na svim pozicijama, opravdano su jedan od favorita za osvajanje Evrolige ove sezone. Glavna pretnja nam stiže u bekovima – Džejmsu i Klajburn, dok Milutinov i Šengelija kao izuzetna pojačanja prave balans sa izuzetno snažnom unutrašnjom i spoljnom linijom. To su najvažnije karike koje treba da zaustavimo. Ni druge igrače ni slučajno ne treba potceniti. Potrebno nam je 40 minuta fokusa za iznenađenje“, smatra Saša Obradović i nastavlja:

"Da su protiv Žalgirisa bili navijači u hali, verovatno bismo dobili tu utakmicu, iako nekada mogu da budu i 'pretnja' zato što može da se sagori na terenu zbog prelepe atmosfere koja se ovde pravi i svakodnevica su. U nekoj situaciji utakmica protiv CSKA sa navijačima možda bi išla drugačijim tokom, ali ovako mi imamo položaj 'underdog' ekipe koja vreba da skine favorita – i što da ne, ako nam se ukaže šansa treba je iskoristiti".

Šanse na papiru možda nisu velike, ali prošle sedmice Alba je pokazala da Armejci nisu nepobedivi. Naprotiv. Čak i kada dvojica vodećih igrača Majk Džejms i Vil Klajburn zajedno skupe 52 poena na jedno mesto, Alba je u igri na veliki broj poena udarala u sve slabe tačke dok na kraju nije bacila favorita u nokdaun. Stvar je vrlo jednostavna. Širinu kakvu poseduje Dimitris Itudis malo ko ima i da bi se rival poput Crvene zvezde (ili Albe) nadigravao s takvom silom potrebna je savršena utakmica u svim taktičkim aspektima. Pa čak i ona ne garantuje uspeh. Crvena zvezda dobila je pred okršaj s poslednjim šampionom Evrope dva velika pojačanja u Emanuelu Teriju i Tejloru Ročestiju i već protiv Mornara se videlo koliko znači kada je klupa duža, a opcija u napadu više iako su, objektivno, Barani kvalitetom znatno ispod Moskovljana.

Nije slučajno to što su Teri i Ročesti zaigrali baš protiv Mornara. Ubedljiva igra i trijumf podigli su samopouzdanje ekipi pred meč sa rivalom kojeg je Zvezda nadigrala samo jednom u dosadašnjih petnaest okršaja. Bilo je to u poslednjim danima 2016. godine, kada je ceo tim pružio igru za pamćenje, uz simultanku Ognjena Kuzmića čime je pokvario novogodišnje planove moskovskom velikanu. Sada će Ročesti i Teri pokušati da popune onaj prazan hod kada šut stane, a drugog napadačkog rešenja nema. Odbrana dosad nije bila veliki problem, već činjenica da je Zvezda u smanjenoj rotaciji suviše zavisila isključivo od šuta. Neće se to promeniti mnogo ni sada, ali bar Teri može da ponudi drugačiju centarsku dimenziju i tako pokuša da naškodi centrima poput Nikole Milutinova, koji je ipak stara škola. Crvena zvezda neće moći da računa na poslednjeg novajliju Džonija O'Brajanta još neko vreme pošto se do kraja sedmice prvenstveno iščekuje njegov dolazak u Srbiju, mada su njegovi kvaliteti izuzetno traženi u duelu protiv ovako moćnog rivala...

Majk Džejms (©Star Sport)

Odbrana Crvene zvezde biće na velikom testu kvaliteta. Majk Džejms kao vrsni napadač može da pogodi sve čak i kada ima loš dan i to godinama dokazuje. Vil Klajburn se već iskristalisao kao njegov idealni partner na terenu i neko u čijim rukama je lopta najsigurnija. Toko Šengelija se još traži u novom klubu, ali njegov individualni kvalitet mu s razlogom ostavlja etiketu izuzetno opasnog takmaca u svakoj situaciji. Nikola Milutinov je prošle sedmice tek debitovao za CSKA pošto je "preležao" virus korona i biće mu potrebno vreme da se malo uhoda i razigra, Kada na ovaj kvartet dodate prekaljenog Danijela Haketa, Johanesa Vojtmana, Daruna Hilijarda, Džoela Bolomboja i Nikitu Kurbanova, jasno je kolika opasnost vreba kada je na drugoj strani terena CSKA.

Crvena zvezda u ovom susretu ne može mnogo da izgubi, već samo mnogo da dobije. Očekivanja su unapred postavljena tako da je CSKA apsolutni favorit, a posle onog poraza od Albe ranjeni lav je najopasniji. Zvezda ima šansu da dobrim izdanjem večeras trasira put ka boljim igrama u budućnosti i pobedama koja vraćaju nadu da je plasman u Top 8 realnost. A ako se ukaže šansa protiv CSKA, što reče Saša Obradović - Zvezda treba da se potrudi da je iskoristi.