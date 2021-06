Pretposlednjeg dana septembra ove godine biće tačno dve decenije otkad je odigrana prva utakmica ABA lige, što nije mali jubilej. Međutim, nije ni vreme za slavlje, smatra Zmago Sagadin, jedan od idejnih tvoraca regionalnog takmičenja koga je na početku vodila dijametralna ideja od od onoga što se danas gleda na parketima "od Vardara do Triglava".

"Mislim da je sve to manje-više poznato. Po raspadu bivše Jugoslavije, lige u okvirima novih država bile su slabe, pa smo okupljanjem u ABA ligi najkvalitetnijih timova iz regiona želeli da nastavimo razvoj košarke. Jer, bez jake lige, nema jakih klubova, a onda nema ni kvalitetnih igrača. Pričali smo o tome još na Evropskom prvenstvu u Atini (1995). Počeli smo polako da pravimo i obnavljamo kontakte, da bi sve zaživelo pre evo već dve decenije", počinje Sagadin u razgovor za Mozzart Sport.

Ponosan je što su on i ostali oko njega uspeli da sagrade nešto daleko brže nego što su drugi razgradili.

"Znate kakva su bila vremena. Još nisu zacelile rane od rata, pa smo išli polako i pažljivo jer nam je u glavi bio samo sportski motiv. Upravo zbog te osetljive situacije, posebno između Srbije i Hrvatske između kojih je vladala netrpeljivost, odlučili smo da sedište lige bude u Sloveniji..."

Praktično od prvog dana Jadranom se "talasalo". Oni koji su bili protiv Lige često su zamerali da će ponovno okupljanje Partizana, Crvene zvezde, Olimpije, Cibone, Splita... prouzrokovati eroziju kvaliteta košarke u regionu. Na kraju, kada se to desilo, kada su klubovi iz ABA lige u većini slučajeva sve češće postajali "slučajni prolaznici" (pored) najkvalitetnijih evropskih takmičenja, kada je liga spala sa čak pet na samo jednog predstavnika u Evroligi, počeli su da likuju.

"Ti što pričaju ili su ludi ili ne razumeju. Ali, uvek je bilo glupana koji ne razmišljaju", kao uvek, direktan je Zmago.

Bez zastanka je potom objasnio zašto se regionalno takmičenje srozalo sa pozicije jedne od najcenjenijih liga u Evropi do margine koje razdvaja kvalitetnu evropsku košarku i ostatak kontinenta.

"Imali smo tada izuzetan renome i ma koliko je još u to vreme neko pokušao da omalovaži Ligu, čuvala je fantastičnu reputaciju, naravno i zahvaljujući rezultatima u Evropi, ali i razvoju kvalitetnih igrača. U moje vreme je Olimpija igrala završnice Evrolige, a i svake godine smo izbacivali jednog do dva odlična igrača. Slično je bilo u Partizanu, gde je Dule (Vujošević) pravio igrače, ali i postizao rezultat. Toga svega ne bi bilo da nismo imali i kvalitetnu Ligu u kojoj su bili dobri rivali. Zar stavrno mislite da bi se klubovi i igrači razvijali da u domaćim takmičenjima dobijaju sa 40-50 razlike, a potom igraju sa najvećima u Evropi?."

Po njegovim rečima današnje životarenje "jadranskih" ekipa u Evropi nije posledica lošeg koncepta Lige, već lošeg koncepta klubova koji su tokom vremena promenili kurs.

"Kako da imaju kvalitet na duže staze kada kupuju prekomeran broj stranaca? Ne bave se stvaranjem igrača. Hajde ove godine se ta brojka smanjila, a prošle sezone koliko ih je bilo nisam mogao da ih nabrojim... Uvek sam insistirao da guramo naše talente, a da rupe popunajavamo strancima. OK, možda jedne sezone neće biti rezultata, ali zato će doći za godinu, dve. Biće konstantnije. Ako neko misli da nisam u pravu, neka pogleda u skorašnju istoriju. Klubovi su izgubili kompas. Krajnje vreme je da se vrate na pravi put. Ako to ne urade, ostaćemo bez lige, zabićemo se u svoja dvorišta. I šta onda?"

Ne želi Sagadin da ide daleko, nego kreće iz svog "dvorišta" - Ljubljane.

"(Cedevita) Olimpija nije više faktor u Evropi. Ne želim ovim putem da nipodaštavam uspehe Mornara i Igokee, ali Olimpija sa onakvim budžetom ni u plej-of ABA lige nije ušla. Nisu izbacili igrača, niti su ostvarili rezultat. Od dva cilja nisu ostvarili nijedan. Šta su uradili? Pa bacili su sezonu kroz prozor. Košarka ovde (u Sloveniji) više nije vučni konj. Fudbal je odavno ispred, a sada su nas prestigli rukomet i odbojka. Da, da... Tako je."

Ne slaže se trofejni slovenački stručnjak da je Evroliga smanjivanjem broja mesta za ABA ligu indirektno uticala na kvalitet ovdašnje klupske košarke.

"Pričaju kako nas ne žele jer nismo veliki, nemamo velike budžete... A niko da kaže da nemamo kvalitet. Ko je šampion Evrokupa? Monako? Je l' veliki grad? Sa smešnim budžetom je osvojio takmičenje. Znači dobro je radio. Kaunas je isto manji grad, a stalni je član Evrolige. Šta da kažem o Vitoriji koja takođe nije velegrad. Dakle, sve je u pogledu (na košarku)."

Zmago ne upire prstom direktno ni u koga, ali smatra da ABA liga treba da radi na svim novoima.

"Nekada smo imali Lorbeka u vrhu ECA, a sada liga tamo nema nikoga. Ne znam ni ko je sada tamo (u ABA). Mnogo je unutrašnjih svađa, umesto da zajedno rade na ojačavanju Lige, zbog čega joj pretiti latentna opasnost od raspada."

Kao glavni uzrok problema evropske košarke Sagadin je markirao nesređene odnose FIBA i Evrolige, dok NBA smatra za najvećeg profitera takvog stanja u Evropi....

"Vrh problema je sukob Evrolige i FIBA koja je odavno marketinški podbacila. Iskreno, mislim da će NBA kupiti Evroligu koja je već "zatvorena" 90 ili 95 odsto. Oni koji imaju A licencu mirno se razvijaju."

Priznaje da ne gaji simatije prema današnjoj košarci u NBA.

"Pa koja je to košarka sa rezultatima 150:140? Cirkus bez odbrana, samo se trči i šutira..."

Ipak taj stil prolazi svuda u svetu. Nema ko ne gleda NBA...

"Pa to prolazi zato što NBA koristi svađu Evrolige i FIBA. Uzme iz svake zemlje po jednog, dva igrača, a zatim im za dobre pare prodaje TV prava. I onda to svi gledaju, a neće da gledaju na primer "prozore" FIBA. Kako da ih gledaju kada ne vide najbolje igrače u reprezentacijama, one iz NBA i Evrolige? Samim tim što nema najboljih, ta takmičenja FIBA su neregularna."

Sagadin skreće pažnju na još jedan veliki problem - preveiki odliv igrača u Ameriku. Smatra da to vrlo lako može da se zaustavi, ili bar naplati, ali uslov je da FIBA i Evroliga budu jednistvene.

"Oni ratuju između sebe, ali se zato oboje ulizuju NBA. Zašto? Ne smeju da im kažu da su obeštećenja od 600.000 - 700.000 dolara mrvice. NBA mora da plati naše igrače 5.000.000 dolara, ma i 10.000.000 dolara, kako bi naplatila svoj rad, pa da vidite kako bi se onda razvijala", direkan je Sagadin.