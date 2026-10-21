Šakota doživeo težak poraz: Antverp na +27 u Atini

AEK je čak na početku igrao sasvim okej, bio je u prednosti i još važnije igrao je veoma efikasno. Na odmor je otišao sa dva razlike i neverovatnim procentima iz igre - 14/20 za dva, 4/8 za tri poena.

Antverp je sve okrenuo u nastavku. Napravo je seriju 13:0 i odlepio se, a onda je mini serijama prednost dosegla 18 razlike na polovini četvrte deonice. Do kraja je ona samo rasla do maksimalnih +27 dok trener Šakota nije mogao da veruje šta vidi.

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Nijel Pek je predvodio goste sa 20 poena, 17 uz 13 skokova upisao je Enoh Čiks, dok je Noel Kolman stao na 16 poena. U timu AEK-a sa 23 poena se istekao Lenders Noli, a dvocifren je bio još samo Greg Braun sa 11 ubačenih poena.

Tokom utakmice, pojedini navijači AEK-a skandirali su protiv Vaso Caruhe, sudinice koja je optužena za učešće u skandalu oko nameštanja utakmica u grčkoj košarci. Ona je danas uhapšena na aerodromu, a zatim je, sa kapuljačom na glavi i pod pratnjom, sprovedena u generalnu policijsku upravu Atike.