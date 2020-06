Šakota na rastanku sa Zvezdom: Vreme je za mlađeg...

Saradnja je počela u novembru, a danas je ozvaničeno da Dragan Šakota više nije prvi trener Crvene zvezde. Šakota je imao ugovor do kraja sezone uz opciju produžetka saradnje na još godinu dana. Prvobitno je bio plan da ostane na klupi do 12. juna, ali su se dve strane očigledno dogovorile da se rastanu nešto ranije.

O raskidu saradnje na konferenciji za medije govorili su i predsednik Crvene zvezde Nebojša Čović, kao i sam Šakota, sada već bivši trener Zvezde.

„Završavamo sezonu 2019/20. Znate i sami da se nije završila na terenu zbog više sile. Današnju konferenciju smo zakazali da bismo vam preneli infromaciju da Šakota više neće biti trener Zvezde. Došao je u vrlo teškom momentu, bilo je mnogo priča... Jedan deo trenera tada nije hteo. Drugi deo trenera nije mogao. Pojedini su se plašili da dođu u Zvezdu“, rekao je Nebojša Čović.

Šakota je neposredno pre prekida sezone imao zdravstvenih poteškoća sa proširenim venama zbog čega je bio i na operativnom zahvatu. Stigao je u Zvezdu 23. novembra, uspeo je da pomogne timu da dođe do nekoliko važnih pobeda, ali teško je suditi o njegovom učinku jer je virus korona prekinuo sezonu u najbitnijem momentu.

Biranim rečima je Nebojša Čović pričao o dostignućima vremešnog stručnjaka.

“Hteo bih da se zahvalim Šakoti na saradnji. Uspeli smo da podignemo ekipu i ubeđen sam da bi Crvena zvezda uspela da uzme dva trofeja. Imali smo i dobar raspored u Evroligi. Ali, završilo se tako kako jeste i nismo to mi odlučili. Nemamo osećaj da nam je nešto poklonjeno. Da li je to umetnost ili nije umetnost procenite sami. Zahvaljujem mu se is a naše strane postoji ponuda da Šakota ostane u klubu vezano za kontakt i saradnju. Veliko hvala. Veliko iskustvo za mene. Imali smo potpuno razumevanje, vrlo visok nivo profesionalizma. Izuzetno poznaje košarku. Vrata Crvene zvezde su mu otvorena za stalno”, dodao je Čović.

Šakota nije imao sreće da drugi mandat na Malom Kalemegdanu oplemeni osvojenim trofejom. Navijači će ga, uglavnom pamtiti po nekim pobedama u Evroligi.

“Pre svega želim da se zahvalim predsedniku na poverenju. Nije bilo lako, to sam znao i kada sam dolazio. Bio je veliki izazov da se posle 14 godina vratim u klub. Bilo je zadovoljstvo sarađivati sa svima u klubu. Pre dolaska ovde pozdravio sam se sa igračima. Bilo je discipline, nije bilo nezadovoljstva. Pogotovo što je situacija takva da je bilo promena, odlazaka igrača, dovođenja igrača. Ostali smo bez Filipa, sjajnog plejmejkera koji je mnogo zadužio klub. Sve su to bili problemi koje inače sezona nosi. Uspeli smo na kraju da napravimo najbolju igru. Ovo je jedan mučan period, izgubili su ljudi živote, nisam nikada doživeo da se ovako nešto dogodi i da se na ovakav način završi sezona. Ne želim nikada ovako nešto da se desi”, rekao je Šakota.

Imao je sada već bivši trener Crvene zvezde zanimljivo zapažanje i praktično najavio dolazak Saše Obradovića.

“Misija u Zvezdi je završena, smatram da je bolje da dođe neko drugi, mlađi, možda čak i na duže staze. Obično kod rastanaka ili treneri nisu plaćeni,ili rezultati nisu dobri… Ja odlazim tako što ću imati najbolje uspomene i biću u kontaktu sa klubom”