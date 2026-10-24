Šakota zadržao PAOK na pet poena za četvrtinu, ali je AEK pao u finišu

Zanimljivo je da je AEK u drugoj deonici zadržao PAOK na svega pet poena što je prilično nesvakidašnje. Međutim, AEK je bio ispodprosečan u napadu i nije to uopšte naplatio. Sve vreme je bio u minusu i kada se podvuče crta nije imao šansu da pobedi na ovoj utakmici.

Najefikasniji u PAOK-u je bio Tajri sa 28 poena, dok više niko nije bio dvocifren. Devet poena je dao Osman, osam Bazinas, a sedam Aleksander.

U ekipi Dragana Šakote istakao se Džozef sa 16 poena, 13 je dao Braun, a 12 Bartli. Omraženi Larencakis ostao je na nula poena za 21 minut u igri.

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Ranije danas Aris je na gostovanju rutinirao Mikonos 88:72. Ej Džej Lidel je dao 25 poena, Džeremaja Robinson Erl je dodao 15, dok je srpski košarkaš Stefan Jović doprineo sa tri poena i tri asistencija.