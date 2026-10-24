Šakota zadržao PAOK na pet poena za četvrtinu, ali je AEK pao u finišu
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Vreme čitanja: 2min | sub. 24.10.26. | 18:59
Joviž za Aris podelio tri asistencije
Derbi kola grčke lige odigran je u Solunu, gde je PAOK savladao AEK rezultatom 65:62 (20:15, 5:14, 22:15, 18:18). Bila je ovo prava ratnička utakmica, što govori i broj poena, ali je PAOK ipak pokazao da je u ovom momentu bolji tim.
Utakmicu je prelomio odličnim početkom četvrte deonice. Crno-beli su napravili seriju 10:0 i odlepili se na dvocifreni plus. AEK se još jednom vratio u utakmicu i posle trojke Bartlija prišao na posed zaostatka na minut do kraja. Odgovorio je Tajri na drugoj strani sa poludistance, a isti igrač je sa linije penala potpisao trijumf.
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Zanimljivo je da je AEK u drugoj deonici zadržao PAOK na svega pet poena što je prilično nesvakidašnje. Međutim, AEK je bio ispodprosečan u napadu i nije to uopšte naplatio. Sve vreme je bio u minusu i kada se podvuče crta nije imao šansu da pobedi na ovoj utakmici.
Najefikasniji u PAOK-u je bio Tajri sa 28 poena, dok više niko nije bio dvocifren. Devet poena je dao Osman, osam Bazinas, a sedam Aleksander.
U ekipi Dragana Šakote istakao se Džozef sa 16 poena, 13 je dao Braun, a 12 Bartli. Omraženi Larencakis ostao je na nula poena za 21 minut u igri.
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Ranije danas Aris je na gostovanju rutinirao Mikonos 88:72. Ej Džej Lidel je dao 25 poena, Džeremaja Robinson Erl je dodao 15, dok je srpski košarkaš Stefan Jović doprineo sa tri poena i tri asistencija.