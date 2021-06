Od prvog dana do danas, sve vreme su zajedno. Ognjen Stojaković je neko ko je “dočekao” Nikolu Jokića u Denveru, radio sa njim proteklih godina, trenirao sa njim svakoga dana, unapređivao ga u svim mogućim segmentima. Kako kaže, stalno dodavao po još neki element. Malo ko može iz prve ruke da govori o najboljem igraču sveta kao što je to Stojaković.

On ne gleda Jokića na TV-u ili preko interneta, ne gleda skraćene snimke na Jutjubu, on radi sa njim. I poznaje ga u dušu. Utkao je deo svog znanja u košarkašku mašinu kakvu danas poznajemo.

03.30: (1,50) Finiks (13,0) Denver (2,95)

Lako je govoriti o poenima, asistencijama, skokovima, ukradenim loptama. Statistika je nepobitna, neumoljiva. Ali, postoji nešto više od toga, nešto što se ne meri brojkama, nešto što će ostati urezano u pamćenje ljudi i za 10, 20 ili 50 godina. To je uticaj na igru, na samu košarku.

Lepo je biti MVP, a još lepše je kada znaš da si promenio igru u kojoj učestvuješ. Pozicija centra nije ista pre i posle Nikole Jokića. Učiniti da te prepoznaju kao “gamechanger-a” je nešto specijalno. Upravo o tome govori Ognjen Stojaković za Mozzart Sport.

Nikola je promenio košarku.

"Govorimo o doprinosu košarci. Dvojica igrača su promenila košarku u poslednjih petnaestak godina: Nikola Jokić i Stefon Kari. Zato što je njihov način na koji igraju potpuno drugačiji", objašnjava Stojaković.

Jedan ispod koša, robusan, virtuoz, ima oči na leđima, asistira, pogađa, dominira u igri leđima. Drugi – šta god da baci ka koš, iz koje god pozicije – ulazi. Saigrači mu nisu ni potrebni.

"Tako je. Kari je promenio način na koji se gledaju plejmejkeri, a Nikola je promenio način na koji igraju centri. Uvek kažem da je Nikola prvi od svoje vrste. Nekad si imao Divca, pa Sabonisa, a Nikola je prvi ko igra od pet do jedan ili jedan do pet, kako želte", kaže Stojaković koji je u Denveru zadužen za “player development”.

IZBOR UREDNIKA

Upravo je taj način igre digao Jokića iznad svih ala koje vladaju NBA ligom godinama. Iznad Lebrona Džejmsa, iznad Kevina Duranta, iznad Stefa Karija, Džejmsa Hardena. Sve te košarkaške ubice na kraju su morale da se povinuju somborskom majstoru.

I što je bitno istaći, mnogi NBA timove sve više pokušavaju da oponašaju patent Jokića i Denvera.

"Kada pogledaš poslednjih par godina, sve više se igra na sličan način na koji mi igramo, na koji Nikola igra. Koriste dosta visoke igrače kao plejmejkere u određenim akcijama. Nikola je definitivno promenio košarku. To je prvi talas. Pa će ubuduće biti sve više takvih igrača od dece koja sada gledaju Nikolu. On je prvi od svoje vrste", jasan je Stojaković.

Malo sve ovo sa Jokićevim usponom, sada i MVP nagradom, deluje filmski, nerealno…

"U suštini - da. Kada kažemo najbolji igrač na svetu, deluje pompezno. Zvuči moćno. Možda je prava reč - nestvarno. Ali, karakteristično za njega je da je u Denver došao sa otvorenim stavom: ´Doći ću tu i daću svaki dan sve od sebe´. Od prvog dana je izašao sa takvim pristupom i zadržao ga je do danas. Kada se to poveže sa talentom koji poseduje, neverovatnim osećajem za igru, dobije se ovo što sada svi gledamo. Najbolji igrač na svetu. Velika je stvar sve ovo što je uradio".

MVP nagrada samo je trešnjica na torti, dokaz da se mukotrpan rad isplati. Ali, kako je to izgledalo kada je sve počinjalo, kada je Nikola tek stigao u Denver.

Glavna poruka koju Stojaković šalje je da je sve ovo plod svakodnevnog jakog i posvećenog rada Jokića. Njih dvojica to najbolje znaju.

"Jokić poseduje miks talenta, jakog rada i kontinuiteta. Njegova uloga i odgovornosti su rasle u timu. Kada je došao, radio je osnovne stvari. Prvu godinu da ´rola´, da igra iz ´kratkog rola´, da pogodi otvoren šut… Polako smo dodavali kasnije elemente. I dan-danas dodajemo nešto. Radi svaki dan, izrazito jako, posvećen je. Ljudi možda misle da je to došlo preko noći. Ali radi se o sedam godina kontinuiteta, treba to da se razume. Posvećen rad je najbolji izraz".

Jokić i Grin (©AFP)

Treba staviti stvari u kontekst. Koliko god Jokićevo dostignuće bilo veliko samo po sebi, ono je još veće kada se zna u kakvim okolnostima je odigrana tekuća sezona.

"Recimo, mi igramo svaki drugi dan ove godine. On u proseku daje 26 poena. Hajde bilo ko od nas da svaki drugi dan ubaci 26 poena, bez odmora. Nije nimalo lako. Teško je šutnuti 15 šuteva svaki dan. Da su dobri šutevi. A pri čemu je najbolji igrač i sva pažnja je na njemu", ističe Stojaković još jedan važan momenat.

Ognjen dalje objašnjava finese i detalje Jokićeve igre.

"Gomila je malih stvari koje on radi. Neverovatna je njegov uticaj na igru. Jesu važne i asistencije i skokovi, ali i te male stvari. Koliko dobro povezuje igrače, koliko širi odbranu pažnjom na njega, pa je drugima lakše da igraju. Imaju više slobodnog prostora. Imaš najboljeg strelca, skakača, asistenta… ali u suštini je najbolji igrač onaj ko utiče na pobede kipe. A to je on", jasan je srpski stručnjak.

U tom smislu, samo jedan igrač može Jokiću na crtu.

"Uporedio sam ga još ranije sa Lebronom. Zato što su to dva čoveka na svetu koja najviše utiču na igru svog tima".

Mnogima je zanimljiv Jokićev odnos sa trenerom Majklom Melounom, odnosno način na koji se njih dvojica savršeno razumeju, uklapaju. Deluje da i Meloun odlično razume srpski mentalitet, na pravi način.

"Melounović, a-ha-ha. Kod njih je to uzročno - posledično. On veruje treneru, trener mu veruje. Tako se gradi hemija. Kao što se gradi hemija između saigrača, tako se gradi hemija igrača i trenera. Sve je to deo procesa. Nikola je zaslužio takav tretman i odnos. Naravno, trener ima svo poverenje u njega. Sve nas to i čini specifičnim kao tim".

Kako gledaju ljudi na Jokića u samom klubu, gradu generalno? Više nije anonimus ni izbliza, nije ni igrač u usponu, već najbolji na svetu.

"Teško je reći, jer smo u polu-balonu sada. Ali, naravno, najvažnije je što je ostatak lige krenuo da prepoznaje njegov talenat, njegovu igru. Košarkaško umeće. I to je vezano za priču oko MVP. Naravno da je superzvezda, najbolji je igrač na svetu. Kada izađe na liniju za slobodna bacanja ljudi skandiaju „MVP, MVP“. I publika zna, prepoznaje. I to ne samo u našoj hali, već i u drugim halama. Najbolji dokaz njegove veličine".

Nikola Jokić (©AFP)

Stojaković je još pre nekoliko godina najavio da vidi Jokića kao MVP lige kada to nije baš delovalo previše blisko i realistično. I bio je u pravu.

"Za ovih osam godina sam video da samo dvojica igrača tako utiču na igru: Nikola i Lebron Džejms. I način na koji Nikola igra je potpun nov, drugačiji".

Ognjenov uticaj na Jokića je zaista veliki. Utkao je Stojaković deo sebe u uspeh Nikole i oseća se i sam veoma ispunjeno posle svega što je Jokić postigao.

"Naš je odnos rastao, razvijao se. Ne mogu da kažem da sam preponosan, ne znam ima li ta reč težinu. Ponos je zapravo prava reč. Lepo mi je, drago mi je da vidim da neko - ko poseduje i ljudske i košarkaške kvalitete - dođe na taj nivo. Niko od nas nije krenuo da se bavi košarkom iz nekih drugih razloga, već iz ljubavi. Pa mi se sve povezuje, ´to je to´. Ono što ja radim ima smisla. Emotivno sam ispunjen. Zadovoljan sam svojom pričom, a pre svega njegovom pričom. Na kraju dana, to je Nikolin uspeh. Mi smo samo tu da pomognemo. Moj posao je da pomognem".

Veliki je značaj i za srpsku košarku da može da kaže da poseduje najboljeg igrača NBA lige.

"Mislim da ljudi nemaju pravu sliku kako izgleda NBA, kakva je konkurencija, energija, trud, rad. Koliko je Nikola truda i rada uložio. Zaslužuje sve. Svi treba da budu ponosni, cela Srbija treba da bude ponosna. Način na koji on reprezentuje Srbiju je pravi način. Lepo je da imamo ljude koji su ispred našeg naroda kao što je on. Prava je osoba", jasan je Stojaković.

Nije lako ostati na zemlji kada si na vrhu. Ali i sa te ljudske strane, Stojaković ne štedi reči hvale.

"Nikola je bukvalno isti kao što je bio ranije. Ja imam dve ćerke i kada bih mogao da biram čoveka za njih jednog dana, voleo bih da nađu nekog sličnih ljudskih karakteristika kao što ih poseduje Nikola. Mislim da to dovoljno govori o njegovoj ličnosti", zaključio je Stojaković.

Jedan deo MVP nagrade pripada njemu. Naš čovek na pravom mestu u pravo vreme. Kao što sam reče - to je to. Sve se poklopilo i dobilo svoju svrhu. Konačni proizvod - Jokić MVP najjače lige sveta.