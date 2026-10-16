Saragosa hoće da minira odlazak španskog centra u NBA
Vreme čitanja: 2min | pet. 16.10.26. | 15:54
Adeja Mara u potencijalnom problemu
Španski prvoligaš Saragosa zvanično je osporio prelazak svog nekadašnjeg izdanka Adeja Mare u redove Oklahoma Siti Tandera, tvrdeći da je 221 centimetar visoki centar i dalje pod važećim ugovorom sa ovim klubom za sezonu 2026/27.
U zvaničnom saopštenju za javnost, Saragosa je navela da još uvek nije primila zahtev za izdavanje međunarodnog transfera (LOC), ali je jasno upozorila da će mu se formalno usprotiviti ukoliko on pristigne na adresu kluba.
„Igrač ima važeći ugovor za sezonu 2026/27 sa Saragosom. Njegov odlazak na koledž nije raskinuo postojeći ugovor niti ga je isključio iz sistema FIBA. Naš stav je zvanično prenet Košarkaškom savezu Španije (FEB), FIBA, NBA ligi i Oklahoma Siti Tanderu odmah nakon drafta 2026. godine.“
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Španski klub objašnjava da FIBA ne zahteva međunarodne transfere za igrače koji prelaze u NCAA ligu, ali da to ni u kom slučaju ne poništava ugovorne obaveze koje igrač ima prema matičnom timu. Saragosa je poručila da će zaštititi svoja ugovorna prava i da je spremna da preduzme „sve neophodne pravne radnje“.
Dok se pravni rat rasplamsava, 12. pik sa ovogodišnjeg NBA drafta uveliko trenira sa Oklahomom i sprema se za svoju debitantsku sezonu. Mladi centar je potpisao ugovor po kom bi u prvoj sezoni trebalo da zaradi oko 5,8 miliona dolara, sa opcijom produžetka do sezone 2029/30.
Mara je na dosadašnjih pet predsezonskih utakmica za Tander već impresionirao navijače i stručni štab, beleživši u proseku 13,4 poena, 7,6 skokova, 2,8 asistencija i 2,4 blokade uz fantastičan šut iz igre (26/33).
Razvojni put talentovanog diva započeo je upravo u mlađim kategorijama Saragose, a u prvom timu je u sezoni 2022/23 upisao 22 nastupa u ACB ligi. Nakon toga se otisnuo u SAD gde je proveo dve godine na koledžu UCLA, da bi potom prešao na Mičigen. Upravo je poslednja koledž sezona u dresu Mičigena lansirala Maru u vrh NBA drafta — sa 12,1 poenom, 6,8 skokova i 2,6 blokada po meču, proglašen je za najboljeg odbrambenog igrača Big Ten konferencije, oborio klupski rekord sa 103 blokade u sezoni i predvodio tim do osvajanja NCAA titule 2026. godine.