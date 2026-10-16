Saragosa hoće da minira odlazak španskog centra u NBA

Španski klub objašnjava da FIBA ne zahteva međunarodne transfere za igrače koji prelaze u NCAA ligu, ali da to ni u kom slučaju ne poništava ugovorne obaveze koje igrač ima prema matičnom timu. Saragosa je poručila da će zaštititi svoja ugovorna prava i da je spremna da preduzme „sve neophodne pravne radnje“.

Dok se pravni rat rasplamsava, 12. pik sa ovogodišnjeg NBA drafta uveliko trenira sa Oklahomom i sprema se za svoju debitantsku sezonu. Mladi centar je potpisao ugovor po kom bi u prvoj sezoni trebalo da zaradi oko 5,8 miliona dolara, sa opcijom produžetka do sezone 2029/30.

Mara je na dosadašnjih pet predsezonskih utakmica za Tander već impresionirao navijače i stručni štab, beleživši u proseku 13,4 poena, 7,6 skokova, 2,8 asistencija i 2,4 blokade uz fantastičan šut iz igre (26/33).

Razvojni put talentovanog diva započeo je upravo u mlađim kategorijama Saragose, a u prvom timu je u sezoni 2022/23 upisao 22 nastupa u ACB ligi. Nakon toga se otisnuo u SAD gde je proveo dve godine na koledžu UCLA, da bi potom prešao na Mičigen. Upravo je poslednja koledž sezona u dresu Mičigena lansirala Maru u vrh NBA drafta — sa 12,1 poenom, 6,8 skokova i 2,6 blokada po meču, proglašen je za najboljeg odbrambenog igrača Big Ten konferencije, oborio klupski rekord sa 103 blokade u sezoni i predvodio tim do osvajanja NCAA titule 2026. godine.