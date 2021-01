Uoči samog početka meča Dejan Milojević je od čelnika FMP iz Železnika na poklon dobio uramljeni dres sa brojem "13" kao podsetnik na vreme kada je svojevremeno vrsni centar igrao u redovima Pantera. Mali poklon čelnika FMP imao je možda suptilnu nameru da probudi neke stare emocije kod Milojevića i nešto opuštenije odradi posao u Železniku, ali Dejan Milojević nije mogao da sanja bolji start na klupi Budućnosti. Doduše, na kraju je Budućnost drastično spustila gas, pa je konačna razlika bila daleko pristojnija od one koja se gradila tokom prvog poluvremena.

Umalo da pukne stotka! Još jedan klub u kojem je svojevremeno nastupao pregazio je FMP u Železniku. Jeste na kraju rezultat bio 99:88 (38:25, 25:16, 22:18, 14:29), ali je distanca između klubova tako niska samo iz razloga što su gosti iz Podgorice odigrali završnicu utakmice u drugoj brzini, što je FMP znao da iskoristi kako bi i dobije četvrtinu sa 29:14, te tako spreči potpunu rezultatsku katastrofu.

Nema šta mnogo da se kaže o utakmici koja je rešena posle samo deset minuta. Budućnost je od prvog sudijskog podbacivanja igrao u NBA ritmu i pocepao mrežicu sa 38 poena, što je drugi najbolji učinak u klupskoj istoriji kada je u pitanju broj koševa Plavih u prvoj četvrtini. Na kraju prve četvrtine 38, u 13. minutu 47, do poluvremena 63 poena i razlika od 24 poena u samom finišu prvog dela (63:39) što je praktično već tada najavilo veliku i ubedljivu pobedu. Ono što je možda najzanimljivije jeste da je Budućnost do 38 poena u prvoj deonici stigla uz samo tri pogođene trojke, a još impozantniji je podatak da se do 63 poena došlo uz samo pet dalekometnih hitaca! Primera radi, FMP je na 41 poen upisao isti broj šuteva s distance, ali je razlika već tada bila ogromna 22 poena. Veliki problem za domaćina predstavljali su problemi Filipa Čovića s faulovima, pošto je već u drugom kvartalu imao četiri prekrašaja pa je na klupi morao da provede više vremena. Dok je on igrao u prvoj četvrtini, FMP je bio znatno konkurentniji.

Pošto je odbila sve nalete u trećem kvartalu i uvećala razliku i na preko 30 poena posle serije Fedora Žugića i Džastina Kobsa (80:47) Budućnost je počela da otaljava posao, a Milojević da pruža veće minute onima koji su u prethodnom delu sezone manje igrali.

U listu strelaca upisali su se svi igrači Budućnosti, a čak petorica imali su dvocifren učinak! Džastin Kobs je bio prvi među najboljima sa gotovo savršenih 20 poena (7/9 iz igre, 3/4 za tri), te pet asistencija. Nikola Ivanović je dopisao 15 poena, četiri proigravanja, tri skoka i sedam iznuđenih faulova za indeks 26, jedan više od Kobsa. Poen manje od Ivanovića dao je raspucani Danilo Nikolić (5/7 iz igre), dok su Melvin Edžam i Vili Rid dodali po 10 poena. Kod domaćina su po 13 poena imali Nemanja Nenadić i Džejlen Hends uz sedam, odnosno šest asistencija. Stefan Lazarević i Jurij Macura dodali su po 10 poena.

Zanimljivo, FMP je na kraju imao dve asistencije više od Budućnost (23-21), ali i po jednu trojku i ofanzivni skok više, ali je razlika bila ipak dvocifrena. Budućnost je imala ukupan indeks korisnosti 117, FMP 86, što samo pokazuje razliku dva tima večeras.

ABA LIGA – 17. kolo

Subota:

FMP – Budućnost 88:99

/Nenadić 13 – Kobs 20/

Cedevita Olimpija – Partizan (u toku)

21.00: (1,17) Mornar Bar (20,0) Borac Čačak (5,50)

Nedelja:

19.00: (1,60) Cibona (14,5) Krka (2,55)

Ponedeljak:

18.00: Crvena zvezda – Mega

21.00: Igokea - Split