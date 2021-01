Tek u finišu su Milvoki Baksi uspeli da ublaže poraz u Nju Orleansu, pa je tako samo rezultatski na kraju delovalo da je meč bio iole izjednačen. Prava istina je da je četa Stena van Gandija vodila i sa 29 poena razlike, te da je na kraju upisala više nego zaslužen trijumf (131:126).

Držao se Milvoki sve do kraja prve deonice, kada su domaći igrački krenuli da im zatrpavaju koš šutevima za tri poena. Trojka Harta, pa dve Ingrama i onda za kraj trojka Lonza Bola, pa su Pelikansi serijom 12:0 zatvorili četvrtinu i na odmor otišli sa 14 poena prednosti. Gde su stali u prvom, nastavili su u drugom kvartalu. Posle serije od 10:0 sredinom drugog perioda dolaze i do viška od 25 poena, da bi par minuta kasnije Bledso novom trojkom odveo svoj tim do maksimalnih 29 poena prednosti.

Nije to obeshrabrilo Milvoki, pretio je četi Majka Budenholcera debakl, pa su bili rešeni da makar skupo prodaju kožu večeras vrlo raspoloženim Pelikansima. Serijom 14:2 u finišu treće deonice prilaze rivalu na "samo" devet poena zaostatka. Trgli su se domaći igrači kada je bilo najpotrebnije, pa su vratili nešto komforniju prednost, da bi u poslednjim minutima Milvoki uspeo da im se približi, ali je bilo kasno.

Napadački potencijal Nju Orleansa večeras je došao do punog izražaja, 28 poena ubacio je Brendon Ingram, pola koša manje dodao je Lonzo Bol (rekord karijere), dok je Erik Bledso ubacio 25 poena. Možda i najbolji akter utakmice bio je Zajon Vilijamson, koji je ubacio 21 poena, ali uz devet skokova i sedam asistencija (rekord karijere). Pratio ih je Džoš Hart sa 15 poena. Zaista savršeno izdanje Pelikansa u napadu.

U ekipi Milvokija standardno najbolji Janis Adetokunbo sa 38 poena i 11 skokova, pratili su ga Holidej sa 22 poena i devet skokova, kao i Midlton sa 16 poena i po osam skokova i asistencija. Bruk Lopez je dodao još 16 poena, dok je Donte Divinćenco ubacio 10.

Njujork Niksi su sjajnom igrom u odbrani došli do ubedljive pobede nad Kavsima u Medison Skver Gardenu (102:81).

Klivlend je i vodio u većem delu prve deonice, potom kratko i u drugoj, ali od sredine drugog kvartala Niksi preuzimaju kontrolu. Već do poluvremena dolaze do 14 poena prednosti, potom je Klivlend u trećem kvartalu uspeo u potpunosti da se vrati u meč. Na isteku pola časa igre, posle poena večeras odličnog Garlanda, prišli su domaćinu na minus od samo tri poena.

Ali, usledio je jak odgovor Niksa, koji do kraja četvrtine prave seriju 20:6 i na taj način slamaju otpor rivala. U poslednjoj deonici serijom 8:0 u ranoj fazi, posle dve trojke Kviklija, dolaze i do viška od 23 poena prednosti, pa je sve bilo jasno u Gardenu.

Imanuel Kvikli je imao svoje veče, ruki sa Kentakija je ubacio 25 poena, dok je pola koša manje dodao Er Džej Beret. Džulijus Rendl standardno među najboljima sa 16 poena i osam skokova, dok je 13 poena dodao Ostin Rivers. Kod Kavalirsa 24 poena Darijusa Garlanda, 17 je dodao Kolin Sekston, 15 je ubacio Džeret Alen (devet skokova). Andre Dramond je sakupio 15 skokova, ali i samo četiri poena.

Sakramento Kingsi su vodili tokom čitavog susreta protiv Toronta, ali su na kraju umalo ispustili pobedu. Uspeli su ipak da zadrže prednost i da dođu do trećeg vezanog trijumfa (126:124).

Imali su Kingsi posle uvodnih 12 minuta 12 poena prednosti u Kanadi. Komfornu prednost držali su bez većih problema i u nastavku, pa su na veliki odmor otišli sa 10 poena viška. Imali su i višak od 19 poena u trećoj deonici, ali je Toronto uspevao da ostane u igri. Usledila je rafalna paljba domaće ekipe, trojke Bembrija, Vatanabea i prednost Sakramenta se očas istopila. Na ulasku u poslednji minut Reptorsi dolaze i do pola koša minusa, ali nisu puleni Nika Nursa uspevali da poravnaju ili dođu do preokreta. To im nisu dozvoljavali Foks i Barns, koji su uporno pogađali sa linije za slobodna bacanja, što se na kraju ispostavilo kao dovoljno za pobedu.

Četu Luka Voltona je do trijumfa vodio Harison Barns sa 26 poena, dva manje dodao je Foks, dok je Badi Hild ubacio 22 poena. Kori Džozef i Vajtsajd (devet skokova) su dodali po 16, dabl-dabl je upisao ruki Tajris Holiburton (deset poena i 11 skokova). Kod Reptoirsa se istakao Siakam sa 32 poena, 26 je dodao Vanvlit, dok je 17 ubacio Lauri. Po 12 su upisali Terens Dejvis i Juta Vatanabe.





NBA

Subota

Šarlot - Indijana 108:105

/Vašington 19 - Sabonis 22/

Vašington - Atlanta 100:116

/Vestbruk 26 - Jang 41/

Milvoki - Nju Orleans 131:126

/Adetokunbo 38 - Ingram 28/

Njujork - Klivlend 102:81

/Kvikli 25 - Garland 24/

Toronto - Sakramento 124:126

/Siakam 32 - Barns 26/

Minesota - Filadelfija (u toku)

Oklahoma - Bruklin (u toku)

Orlando - LA Klipers (u toku)

San Antonio - Denver (u toku)

Juta - Dalas (u toku)