Poraz koji najviše boli: u derbiju izgubiti košem u poslednjoj sekundi. I to nakon trojke koja vas je dovela na ivicu pobede.

Partizan je tako ispustio meč protiv Budućnosti (101:99), pa sada sa dva poraza u ABA ligi stoji vrlo loše, daleko od vrha koji je pikirao kao cilj pre starta sezone.

Trener crno-belih Vlado Šćepanović je istakao da su ovakvi porazi pravi lakmus papir za ekipu: ili će je očeličiti ili će je slomiti.

„Tim se postaje ili nestaje posle ovakve utakmice. Tim se postaje nakon meča sa Venecijom, a karakter se meri posle ovakvih utakmica. Jesmo li ili nismo ono što bi trebalo da budemo. Boli poraz, bio sam i ja igrač, ne volim da gubim, pogotovo ne na ovaj način, kada svojim karakterom, a ne toliko znanjem, vratite se u utakmicu protiv realno bolje ekipe u ovom trenutku i dođete u situaciju da pobedite. Pet puta smo dobijali i gubili ovaj meč“, u dahu je ispričao Vlado Šćepanović.

Nekadašnjeg košgetera Budućnosti, Partizana i reprezentacije posebno bole promašeni šutevi njegovih pulena. Ono što se njemu retko dešavalo dok je igrao.

„Košarka je igra da kada ostanete sami – date koš. Tu se vidi i karakter i sve. Slobodna bacanja... Tada vam niko ne smeta, a uporno gubimo zbog tih promašaja, devet ili deset večeras. Koliko je bilo promašenih otvorenih šuteva i protiv Huventuda... To su verovatno bolesti koje moramo da prebolimo, bolje sad na početku nego kasnije. To je nešto što čeliči ekipu“.

Poručuje trener Partizana – neće odustati!

„Koliko god je ovo teško, mene samo gura napred. Gurale su me takve stvari kroz život, kroz karijeru. Ja odustati neću, jer mislim da ovaj tim ima ogroman potencijal i to će pokazati. Strašno težak raspored imamo, ali preživećemo i to“.

Poslednji napad Budućnosti, sekund i tri stotinke do kraja i praktično šut bez bloka Danila Nikolića...

„Naravno da je bilo dogovoreno preuzimanje u odbrani, da ostane visok igrač. Najveći problem od početka priprema je u komunikaciji igrača u odbrani. Momci ne shvataju ozbiljno da kada ste nova ekipa, komunikacija više znači nego neke druge stvari. I to nas je dovelo do situacije da njihov najbolji šuter šutira u poslednjem napadu“, zaključio je Vlado Šćepanović.