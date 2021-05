Košarkaši Budućnosti su do pre par poslednjih kola u ABA ligi imali sve u svojim rukama. Usledio je poraz od Mornara i furiozna serija Crvene zvezde, pa je ekipa Dejana Radonjića izborila prvo mesto i prednost domaćeg terena do kraja plej-ofa. Na kraju je to i presudilo. Zvezda je u dvorani Aleksandar Nikolić uspela da upiše tri trijumfa i okiti se novom šampionskom titulu na Jadranu. Kapiten Plavih Suad Šehović tvrdi da su njegovu ekipu promašaji iz otvorenih pozicija na kraju koštali trofeja.

Nije se Šehović naigrao u finalnoj seriji, upisao je oko 25 minuta na parketu skupa, ali je zbog svog iskustva i statusa u klubu, kao kapiten bio važan faktor u četi Dejana Milojevića. Tvrdi da su Podgoričani jako blizu pobede bili u drugoj utakmici, a da ih je na kraju izdao i šut.

"Mnogo prilika za brejk smo propustili u Beogradu. Najbliži cilju smo bili u drugom meču, kada smo sredinom poslednje deonice imali lepu prednost, a zatim, sopstvenim greškama poklonili pobedu rivalu. Imali smo priliku da stignemo do pobede i u majstorici. Iako oslabljeni neigranjem Vilija Rida, uspeli smo da na agresivnost rivala odgovorimo istom merom. Na našu, te na žalost naših navijača, nismo pogađali iz otvorenih pozicija, nismo pogađali ono što obično pogađamo, pa je titula pripala Zvezdi".

Budućnost je tako sezonu okončala porazom u finalu regionalnog šampionata, te je još jednom propustila priliku da se vrati u Evroligu. Sada se Šehović i njegovi saigrači okreću obavezama u crnogorskim takmičenjima.

