Selektor Srbije jasan: Imamo talenat, igračicama nedostaju vodeće uloge

Subota, 20.30: (4,10) Spartak Subotica (17,0) Partizan Mozzart Bet (1,30)

Posle uspešnog prvog dela kvalifikacija za Evropsko prvenstvo koje je naš tim završio neporažen, sledi drugi deo u novembru. Protivnici reprezentaciji Srbije u novoformiranoj grupi biće Slovačka, Grčka, Holandija.

„Za razliku od prethodnih prozora, sada imamo tri utakmice i kvalitet protivnika, moram da priznam, mnogo ozbiljniji jer to su sve igrači iz prvog dela uz ekipe koje su dodate iz pretkvalifikacija, kao što smo mi. Startujemo kod kuće sa Grčkom i mislim da će to biti jedan od ključeva. Nakon toga putujemo za Holandije, pa odande za Slovačku. Stručni štab već uveliko priprema ekipe. Selektor Grčke je tek nedavno izabran tako da smo tu bili u iščekivanju da bismo znali šta da pripremamo. Mahom su sve novi selektori, kao i kod nas, od prošle godine i, manje-više, treba da se fokusiramo na našu igru“.

MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan

Iako je tokom leta bilo novih lica u obe grupe, promene se nisu negativno odrazile na rad i atmosferu u ekipi. Selektor je zadovoljan pristupom igračica, naglašavajući da za sada nema problema u tom segmentu.

„Nije bilo takmičenja, nije bilo pritiska jer nema takmičenja i samim tim sve je rasterećeno. Međutim, moram i to da pohvalim jer smo imali nova lica i u prvoj i u drugoj grupi, ali se to nije osetilo na terenu. Ne volim mnogo da hvalim, ali za sada nemamo problema sa atmosferom. Devojke su profesionalci i one same po sebi znaju kad treba da se zategne, naravno, mi smo tu da dodamo kad malo treba da se doda, ali u principu nema nekog forsiranja, guranja po pitanju rada. Devojke rade dobro i pošteno prema državnom dresu, tako da sa te strane nismo imali problem i nadam se da nećemo imati ni u budućnosti“.

Gledajući ovogodišnje Svetsko prvenstvo, Pavlović je uporedio naš tim sa kremom planetarne košarke.

„Imamo talenat, imamo potencijal, treba nam iskustva. Igračima treba više vodećih, nosećih uloga u timovima u najvišim takmičenjima. Oskudevamo u tome, ali sam siguran da će izaći i one i nametnuti se na taj kvalitet, ali ne može preko noći. Imamo prostora za napredak ogromnog, imamo prostora za nadogradnju“.

Raspored utakmica u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo:

Srbija – Grčka (11. novembar, 18.00)

Holandija – Srbija (14. novembar, 14.30)

Slovačka Srbija (17. novembar, 18.00)

Grčka – Srbija (10. februar)

Srbija – Holandija (13. februar)

Srbija – Slovačka (16. februar)