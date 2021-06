Polako reprezentacije koje učestvuju na kvalifikacionom turniru za Olimpijske igre pristižu u Srbiju, a važna vest je da će Senegalci igrati bez Jusufe Fala. Centar Baksonije neće nastupati za Senegal na kvalifikacionom turniru za Olimpijske igre, zbog povrede.

Fal je pre dve godine rekao da bi mogao da zaigra i za Francusku. Ipak nije, odlučio se za Senegal, ali ga je sada povreda sputala.

"Prvo bih želeo da se zahvalim na nepokolebljivoj podršci tokom cele sezone. Voleo bih igranjem za nacionalni tim da vam uzvratim. Al,i nažalost to neće biti moguće. Moje povrede su bile jače od želje. Hvala stručnom štabu i Savezu na prilici. Bila bi mi čast da nosim dres moje zemlje, ali taj trenutak će doći u bliskoj budućnosti, siguran sam", napisao je Fal na drupštvenim mrežama.

Senegalci večeras sigraju sa Nemačkom, a već sutra putuju za Beograd, ka kome je krenula i selekcija Filipina.

Pročitajte i pregled spiskova reprezentacija protiv kojih će se Srbija boriti od 29. juna do 4. jula.

Grupa A:

DOMINIKANSKA REPUBLIKA

Adonis Enrikez (Ourense), Mike Tores (Betis), Andres Feliz (Prat), Gelvis Solano (Mineros de Zakatekas), Viktor Liz (Leones de Ponse), Brendon Frensis (San Aebastijan), Rigoberto Mendoza (Makabi Haifa), Anhel Nunjez (Abehas), Luis Santos (Univezidad de Konsepsion), Džonatan Arauho (Penjarol), Sadiel Rohas (Mursija), Eloj Vargas (Hemidor)

FILIPINI

Ajzak Go (Terafirma Djip), Džordan Heading (Blekvoter Bosing), Majk Nieto (Rejn or šajn Elasto Pejnters), Vilijam Navaro (Ateneo Blu Igls), Kai Soto (Adelejd), Anđelio Kuame (Ateneo Blu Igls), Geo Ču (Ateneo Blu Igls), Dvajt Ramos (Ateneo Blu Igls), Si Džej Belangel (Ateneo Blu Igls), Džastin Baltazar (De la Sal Grin Arčers), Ar Džej Abarientos (FEU Tamaros), Karl Tamajo (UP Fajting Maruns).

Grupa B:

ITALIJA

Marco Spisu (Sasari), Nikolo Manion (Golden Stejt), Leonardo Kandi (Ređo Emilija), Stefano Tonut (Venecija), Nikolo Meli (Dalas), Simone Fontekio (Alba Berlin), Amedeo Tesitori (Virtus Bolonja), Đampaolo Riči (Virtus Bolonja), Mateo Spanjolo (Real Madrid), Avudu Abas (Virtus Bolonja), Rikardo Moraskini (Olimpija Milano), Mikele Ruzijer (Vareze), Mikele Vitali (Brose Bamberg), Akile Polonara (Baskonija), Muhamet Rasul Dijuf (Ređo Emilija), Nikola Akele (Trevizo), Alesandro Pajola (Virtus Bolonja)

PORTORIKO

Arnaldo Toro (Sent Džon Red Storm), Džordž Kondit IV (Ajova Stejt), Geri Braun (Trento), Đan Klavel (Promiteas), Emanuel Anduhar (Kapitanes Meksiko), Devon Kolijer (Nasional), Žorž Brajan Dijaz (Piratas), Ivan Gandija (Nort Florida), Ajzea Pinjeiro (Riga), Kristofer Ortiz (Defensor Sporting), Timaž Parker (Hihantes de Karolina), Hose Rodrigez (Panteras), Ajzak Sosa (Astros de Halisko), Gilberto Klavel (Promiteas)

SENEGAL

Pjerija Henri (Fenerbahče), Alkali Ndur (Duan), Mamadu Faje (Duan), Čeik Dialo (Fuenlabrada), Branku Badio (Barselona), Muhamed Ndiaje (Rejerson), Mahtar Geje (UAB Blejzers), Pape Diop (Duan), Ibrahima Faje (Monako), Moris Ndur (Žejang Golden Buls), Bubakar Ture (Roan), Jusufa Ndoje (Betis), Žan Boazi (Sid Akademija)

#TQO: la liste des lions retenus pour le tournoi qualificatif aux #jotokyo2020. Le tournoi est prévu à Belgrade du 29 Juin au 4 Juillet 2021.

CP: @Basket_Senegal pic.twitter.com/Rn67N640yz — 🏀🇸🇳FEDERATION SENEGALAISE BASKET-BALL (@FSBBOFFICIEL) June 19, 2021