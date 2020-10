Ako je pobeda Žalgirisa nad Efesom plod čistog majstorstva igrača Martina Šilera, onda je Alba priredila najveću košarkašku senzaciju i savladala CSKA usred Moskve! Ko bi rekao da će šampion Nemačke do prvenca u Evroligi doći preko leđa ruskog giganta i na gostovanju?! Posle ubedljivih poraza od Bajerna i Efesa u Berlinu, izabranici Aita Garsije Renesesa presekli su jednog od glavnih konkurenata za evropsku krunu posle dramatične završnice - 93:88 (17:19, 30:32, 21:14, 25:23).

Kakav su nam spektakl priredili košarkaši Albe i CSKA u dva sata programa, odnosno u poslednjoj četvrtini i poslednja dva i po minuta utakmice! Serijom trojki s kraja treće četvrtine Alba kao da je ubrizgavala otrov u sistem Armejaca kojima je svaki naredni šut postajao sve teži. Simone Fontekio, Markus Erikson i Džejson Grejndžer su sa četiri strele van linije 6,75 metara odveli Albu do dvocifrene prednosti na startu poslednje četvrtine (77:67), ali onda je usledio veliki pad gostiju koji su, čini se, previše forsirali pokušaje sa distance. To se umalo obilo o glavu, ali CSKA je na kraju ipak ostao kratkih rukava. Možda i najviše zato što je apsolutno sav teret pao na leđa Majka Džejmsa i Vila Klajburna koji su uspeli da opterete protivnika nekim važnim poenima, ali nedovoljno da bi Alba položila oružje.

Možda bi Džejms i Klajburn uspeli da prelome meč u korist Armejaca, da je odbrana odradila svoj posao. Albini košarkaši pohvatali su previše ofanzivnih skokova, a Maodo Lo se šetao kroz reket kako je želeo i to je na kraju donelo prevagu. To i izuzetno važni ofanzivni skok Luka Sikme na 28 sekundi do kraja, kada je iz odbojke vratio loptu u obruč za 89:85. Toko Šengelija je u sledećem napadu izgubio posed, a Sikma je izvukao dva penala kojim je zapečatio trijumf Albe. Doduše, prethodno je Nikita Kurbanov postigao trojku s osam metara, ali je onda Lo takođe s crte stavio tačku.

U pobedničkom sastavu petorica igrača imalo je dvocifren učinak. Simone Fontekio je briljirao sa20 poena, tri skoka i jednom asistencijom. Lo je ubacio 15, Erikson je dodao 13, uključujući i dve trojke u poslednjoj četvrtini, Siva 12 poena i četiri asistencije, a Sikma 11 poena, devet skokova i pet završnih dodavanja. Kod CSKA debitantski nastup upisao je Nikola Milutinov, ali je odigrao tek sedam i po minuta. Za to vreme imao je četiri poena, sve sa linije slobodnih bacanja, a nije ga bilo u igri posle trećeg kvartala zbog problema sa faulovima. Džejms je ubacio 27 poena (11/18 iz igre, 4/8 za tri), uz šest asistencija i pet izgubljenih lopti, dok je Klajburn dodao 25 poena (9/14 iz igre, 4/6 za tri).

EVROLIGA – 4. KOLO

Četvrtak

Žalgiris - Efes 89:73

/Hejs 17 - Danston 20/

Barselona - Panatinaikos 97:89

/Higins 24 - Foster 24/

Petak

CSKA - Alba 88:93

/Džejms 27 – Fontekio 20/

21.00: Baskonija - Himki

Odloženo

Asvel – Crvena zvezda