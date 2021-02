Pišemo i prvu senzaciju u Kupu Radivoja Koraća - Vojvodina Miroslava Mute Nikolića eliminisala je FMP u drugom četvrtfinalnom meču! Finalista drugog stepena KSS kupa savladao je favorizovane Pantere rezultatom 73:67 (20:19, 18:13, 20:12, 15:23) i zakazao polufinalni megdan protiv Mege za subotu od 18.30.

Krilatica da je "kup specifično takmičenje" najčešće se koristi kao floskula kako bi se ispunilo vreme izjavama, iako je godinama unazad razlika između klubova iz ABA lige i Košarkaške lige Srbije prilično izražena. Koliko je to zaista istina govori i podatak da je ovo prva eliminacija jednog kluba iz ABA lige posle bezmalo šest godina iliti od 19. februara 2015. godine kada je Vršac kao član KLS uspeo da pobedi Metalac sa 78:73 uz odlične role Dejana Davidovca, Stefana Balmazovića i Dragana Apića.

Miroslav Nikolić može da bude izuzetno ponosan na svoje izabranike jer su bezmalo 30 minuta držali vođstvo u svojim rukama i apsolutno zasluženo otišli korak dalje. Vinovnici najveće pobede novosadskog sastava su Dušan Beslać sa 19 poena i sedam skokova, te Nikola Gaćeša i kapiten Krsto Bjelica sa po 15 poena! Njih trojica su zajedničkim snagama ubacili 49 od ukupno 73 poena celog tima. Njih trojica su se ujedno izdvojili i kao jedini dvocifreni u svom timu.

FMP je praktično ceo susret bio u podređenom položaju. Od minimalnog vođstva u nekoliko navrata tokom prve i na startu druge četvrtine, Vojvodina je dirigovala tempom utakmice, imala više hrabrosti, koncentracije i smelosti da uzme ono što joj pripada. Veče za zaborav imali su dvojica najboljih igrača Pantera – Nemanja Nenadić i Filip Čović. Prvi je meč završio sa 11 poena uz 3/10 iz igre, drugi je dopisao devet poena i tek 2/13 iz igre, a veče potpune šuterske disfunkcije zaokruženo je sa njihovih 1/16 za tri poena! Čović je promašio svih deset dalekometnih hitaca, Nenadić pogodio jedan šut iz šest pokušaja i to je bilo sve. Sa distance se raspucavao i Marko Radonjić koji je imao osam poena uz 2/7 sa distance. Najefikasniji u sastavu FMP bio je Stefan Đorđević sa 17 poena i šest skokova. Poput Čovića, sličnog učinka van linije 6,75 metara bio je Petar Rakićević na drugoj strani sa 0/8, dok je Marko Ljubičić imao 1/7.

Vojvodina je najveći deo posla odradila početkom treće četvrtine, kada je odbila nalet FMP koji je zahvaljujući koševima Džejlena Hendsa stigla na samo četiri poena minusa (39:43). Proradio je najbolji igrač Vojvodine Beslać koji je sa četiri vezana poena načeo, da bi Gaćeša trojkom na nešto manje od tri minuta do kraja perioda doveo svoj tim na devet poena viška (51:42). Razlika se do odlaska na poslednji mali odmor popela na maksimalnih 14 poena (58:44) uz nove bravure Beslaća i Gaćeše, posler čega je FMP do kraja utakmice u dva navrata uspeo da priđe samo na minus šest, ne i bliže, pa je serija 5:0 u finišu stavila tačku na pobedu vojvođanskog učesnika Kupa Radivoja Koraća.

Uz pomenuti triling u redovima Vojvodine istakao se i Stefan Savić sa sedam poena i jedanaest skokova, dok je Rakićević imao samo četiri poena (1/11 iz igre), ali i deset uhvaćenih i pet podeljenih lopti.

KUP RADIVOJA KORAĆA

ČETVRTFINALE

Četvrtak

Mega - Mladost Zemun 93:69

/Petrušev 22 - Igbanu 15/

FMP - Vojvodina

19.00: (1,55) Partizan (14,5) Borac (2,70)

21.00: Crvena zvezda - SPD Radnički

POLUFINALE

Subota

18.30: Mega - FMP / Vojvodina

21.00: Partizan / Borac - Crvena zvezda / SPD Radnički

FINALE

Nedelja, 21.00