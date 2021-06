Aleksandar Đorđević i Virtus iz Bolonje su na pola puta do osvajanja titule u Italiji. Puleni srpskog stručnjaka predvođeni maestralnim Milošom Teodosićem po drugi put u samo 48 sati srušili su favorita iz Milana i poveli sa 2:0 u finalnoj seriji - 83:72. Naredne dve utakmice igraće u svojoj dvorani, a finale se igra na četiri pobede. Treći meč na programu je u sredu (20.45).

Još jedno ratničko izdanje Virtusa, koji je odigrao fantastičnu odbranu i ekipu koja se nedavno domogla trećeg mesta na Fajnal foru Evrolige sveo na 20 pogođenih šuteva iz igre (33,3 odsto). Igrali su igrači tima iz Bolonje tokom čitavog susreta na granici faula, pa su je često i prelazili, te su puleni Etorea Mesine izlazili u 26 navrata na liniju penala, ali ni 21 pogođeno bacanje im nije pomoglo da odbrane svoj teren. Uglavnom su se napadi Armanije završavali individualnim akcijama (pretežno šutevima za tri poena), dok je Đorđevićeva četa odigrala timski, njegovi puleni su podelili 21 asistenciju (prednjačio je Teodosić sa pet).

Sve do poslednjeg kvartala se igralo u serijama, a onda je Virtus preuzeo konce igre. Vodio je tokom čitave odlučujuće deonice, nije dozvoljavao rivalu da vrati prednosti, da bi posle trojki Stefana Markovića i Alesandra Pajole u samom finišu uspeo da stekne i nešto osetniju prednost. Nisu se predavali Manekeni, a onda je Miloš Teodosić ogrnuo plašt i trojkom na minut i po do kraja praktično rešio pitanje pobednika.

La chiude il Mago Milos! 🎩💥



Teodosic col ghiaccio nelle vene e la bomba che sigilla gara 2 😤👌🏻❄#LBAFinals | #EurosportBASKET | @Virtusbo | @MilosTeodosic4 pic.twitter.com/pb0HcQooyz — Eurosport IT (@Eurosport_IT) June 7, 2021

Stigao je Viruts sredinom prvog kvartala do 12:6, ali je serijom 10:0 domaćin preokrenuo rezultat. Početkom drugog kvartala novi preokret, gosti su ponovo poveli, ali je to bilo kratkog daha. Mesinina ekipa dolazi do novog viška, ali na veliki odmor odlazi sa svega pola koša prednosti. U trećem kvartalu rezultatska klackalica, smenjivale su se ekipe u vođstvu, igrali se jako tvrdo, pa je viđeno po 18 poena na obe strane. U poslednjoj deonici je sastav iz Bolonje stigao do prednosti i do kraja je nije ispuštao.

Teodosić je preuzimao odgovornost, delio asistencije, umela je odbrana rivala da ga pročita, ali sjajni srpski košarkaš nije odustajao. Dobio je jak udarac u poslednjem kvartalu od Šildsa, to ga je možda malo usporilo i iziritiralo, ali je ostao smiren kada je bilo najpotrebnije i trojkom na minut i po do kraja rešio pitanje pobednika. Na kraju ih je pogodio pet i još jednom vodio Virtus do brejka.

Srpski plejmejker je susret okončao sa 21 poenom i bio je najefikasniji akter susreta. Ispratili su ga Đampaolo Riči sa 15, Marko Belineli sa 13 i Kajl Vims sa 11 poena. Stefan Marković je jedine poene ubacio kada se lomilo (tri), ali je sakupio i četiri uhvaćene lopte, uz tri završna dodavanja. Naravno, za 28 minuta provedenih na terenu odigrao je odbranu kako samo on to ume, zadavao glavobolje protivničkim bekovima i tako dao bitan doprinos u pobedi.

Sa druge strane je Ševon Šilds ubacio 16 poena, 13 je dodao Serhio Rodrigez, dok je pola koša manje ubacio Kevin Panter. Dvocifreni sa 11 i Zek Ledej, kao i Malkom Dilejni sa 10.

ITALIJA - PLEJ-OF (FINALE)

Ponedeljak

Olimpija Milano - Virtus Bolonja 72:83

/Teodosić 21 - Šilds 16/