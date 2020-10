U trenutku kada je prošle sezone takmičenje u ABA ligi zaustavljeno usled pandemije virusa korona, Marko Simonović bio je na trećem mestu liste najkorisnijih igrača. Tamo gde je stao u martu 2020, sjajni centar Mege nastavio je i u novoj sezoni regionalnog takmičenja. Simonović je posle uvodna tri kola ponovo u samom vrhu po indeksnim poenima, a ono što je razlika u odnosu na prošlu takmičarsku godinu i što ovom podatku dodatno daje na značaju je činjenica da Mega neuporedivo bolje stoji na tabeli.

Izabranici trenera Vladimira Jovanovića su najprijatnije iznenađenje jadranskog karavana, s obzirom da su kao jedan od najmlađih timova u Evropi (prosek godina 20,4) u uvodna tri kola upisali isto toliko pobeda, čime mogu da se podiče još samo Crvena zvezda i Budućnost. Simonović je prošle sezone bio pravo otkrovenje, a konstantnost njegovih dobrih partija u sada već dugom intervalu, ukazuju da je ovaj 21-godišnji Kolašinac očigledno sazreo i da je veliki talenat počeo da pretače u kvalitet.

"Sa pripremama za ovu sezonu počeli smo ranije od ostalih. Mislim da je to jedan od ključnih razloga naše dobre igre i tri uzastopna trijumfa na startu. Zaista smo naporno radili dva meseca i taj kvalitetno odrađen pripremni period doneo je rezultate. Zabeležili smo veoma važne pobede na startu koje su nam mnogo značile za sticanje preko potrebnog samopouzdanja, jer smo veoma mlada ekipa", sumira utiske sa starta sezone Simonović i potom komentariše svoje igre:

"Zadovoljan sam svojim učinkom. Počeo sam sezonu dobro i sve to je plod sjajnog timskog rada. Ipak, pobede nad Igokeom, Zadrom i Cibonom su mi značajnije od svega. Ove sezone dobili smo veliko pojačanje u liku Filipa Petruševa i mislim da se odlično dopunjujemo. U rotaciji sa nama je i Nikola Mišković i sve to za sada dosta dobro funkcioniše".

Zanimljivo, Simonović i Filip Petrušev trenutno su najubojitiji centarski tandem ABA lige.

"Mi se ranije nismo poznavali. Međutim, za kratko vreme smo ono što se kaže 'kliknuli'. Imamo fantastičan odnos na terenu, ali i van njega i mislim da će nam to u velikoj meri pomoći da dobro funkcionišemo i u narednom periodu. Sa visinom od 210 centimetara obojica možemo da šutiramo za tri poena, širimo odbranu i tako dajemo jedan drugom mnogo više prostora i pod košem i to je veliki plus za tim".

Marko Simonović je tokom pauze između dve sezone na stolu imao ponude brojnih klubova. To i ne čudi ako se u obzir uzme njegova statistika i učinak od 16,2 poena i 7,6 skokova po meču. Ipak, on je odlučio da i ove sezone ostane u Megi.

"Razlog za to je vrlo jednostavan. Prijavio sam se za NBA draft, koji bi trebalo da se održi 18. novembra, a najbolja sredina iz koje možete da odete u najkvalitetniju ligu sveta je Mega. Dovoljno je samo da pogledate broj igrača koji su u poslednjih nekoliko godina iz dresa Mege draftovani u NBA i jasno će vam biti da je Mega u rangu sa najpretsižnijim američkim Univerzitetima i daleko ispred svih evropskih klubova. Pa, i Filip Petrušev je sa Univerziteta Gonzaga došao u Megu sa istim ciljem. Moj cilj je da zaigram u NBA, a Mega je bila najbolji put ka tome i u to sam se lično uverio na osnovu izvanrednog rada sa mladim igračima i pažnji koja im se poklanja".

U nedelju u podne Simonovića i drugove očekuje najteži ispit do sada - duel sa Crvenom zvezdom.

"Predstoji nam meč sa daleko najkvalitetnijim timom u ABA ligi. Imaju zaista vrhunske igrače i zato će taj meč biti veliki izazov za sve nas. Potrudićemo se da pružimo što bolju partiju i pokušamo da se nadigravo sa Zvezdom koja je u prva tri kola pokazala silu i kroz koš razliku +100. Biće to dobra prilika da vidimo gde smo u odnosu na najjači tim u ligi, oni su bez svake sumnje veliki favoriti, a mi će se potruditi da ako nam se ukaže prilika napravimo iznenađenje".

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com