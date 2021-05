Trener Crvene zvezde Dejan Radonjić apostrofirao je da će problemi sa povredama u timu iziskivati veći stepen odgovornosti kod igrača u predstojećem finalu Jadranske lige protiv Budućnosti, a prvi ispred tima ruku diže Marko Simonović. Najiskusniji prvotimac Crvene zvezde kaže da će, ma koliko igrao u seriji koja nas očekuje, dati sve kako bi njegov tim na kraju slavio.

Nedelja, 18.30: (1,70) Crvena zvezda (14,5) Budućnost (2,30)

On je poručio da opravdanja više nema i da je sada sav fokus na osvajanju titule, ali pre svega na prvom susretu koji se igra u nedelju od 18.30.

“Stigli smo do finala, očekuje teška utakmica i serija protiv izuzetno dobre ekipe Budućnosti, igraju odlično cele sezone, pobedili su nas dva puta. Želimo da odgovorimo na te njihove pobede i odigramo dobru seriju. Svi znamo koje su nam želje, neće nam biti lako da ih ostvarimo jer su oni odlični, ali daćemo sve od sebe da od prvog minuta igramo maksimalno angažovano kako bismo se na kraju serije ipak radovali“, izjavio je Simonović.

U odsustvu Marka Jagodić Kuridže, ranije i Duopa Rita prekaljeni srpski reprezentativac igrao je značajnije minute, a koliko će mu iskustvo koje već ima biti važno u okršajima protiv Budućnosti?

“Trudiću se da dajem sve od sebe kako bi tim izgledao dobro. Mi se svi podređujemo timu da bismo napravili rezultat, a to je osvajanje ABA lige. To je cilj i razmišljamo samo tako. Da li ćemo da igramo minut ili više, to je nebitno“.

Ekipa će biti lišena pomoći Jagodić Kuridže, verovatno i Korija Voldena, a igrala se i majstorica koja je smanjila vreme oporavka i pripreme za Budućnost. Pa, kako izaći na parket i pokazati ono najbolje?

“Imamo manje vremena od njih da se spremimo, ali igrali smo utakmice. I oni moraju da se spreme za nas. Nema više izgovora, fokus je na prvoj sledećoj utakmici, pa na svakoj narednoj“.

