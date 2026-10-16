Simultanka Entonija Roja u finišu donela Borac Mozzartu pobedu u Zagrebu

Sa 12 poena u poslednjih pet minuta doneo je Entoni Roj pobedu Borac Mozzartu protiv Cibone u Zagrebu - 95:94 (24:30, 30:28, 22:21, 19:15). Uspeli su Čačani da nadoknade -13 s početka drugog poluvremena, u nekoliko navrata tokom meča bili su u dvocifrenom zaostatku, ali nisu se predali. Na krilima raspucanog beka, ali i Kaliela Spira i Jovana Novaka, srpski predstavnik stigao je do druge pobede u prva tri kola ABA lige, dok je hrvatski ostao na začelju tabele sa tri poraza.

Roj je meč završio sa 32 poena i čak osam pogođenih trojki iz 13 pokušaja. Spir je dodao 25 poena, Ranko Simović i Novak po 11, a potonji je imao i velikih 12 asistencija, dok je Simović sakupio sedam skokova. Na drugoj strani saigrače je predvodio Roko Badžim sa 21 poenom i sedam asistencija.