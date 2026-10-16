Simultanka Entonija Roja u finišu donela Borac Mozzartu pobedu u Zagrebu
Vreme čitanja: 2min | pet. 16.10.26. | 21:03
Čačani zakucali Cibonu za začelje ABA lige
Sa 12 poena u poslednjih pet minuta doneo je Entoni Roj pobedu Borac Mozzartu protiv Cibone u Zagrebu - 95:94 (24:30, 30:28, 22:21, 19:15). Uspeli su Čačani da nadoknade -13 s početka drugog poluvremena, u nekoliko navrata tokom meča bili su u dvocifrenom zaostatku, ali nisu se predali. Na krilima raspucanog beka, ali i Kaliela Spira i Jovana Novaka, srpski predstavnik stigao je do druge pobede u prva tri kola ABA lige, dok je hrvatski ostao na začelju tabele sa tri poraza.
Roj je meč završio sa 32 poena i čak osam pogođenih trojki iz 13 pokušaja. Spir je dodao 25 poena, Ranko Simović i Novak po 11, a potonji je imao i velikih 12 asistencija, dok je Simović sakupio sedam skokova. Na drugoj strani saigrače je predvodio Roko Badžim sa 21 poenom i sedam asistencija.
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Potop Cibone počeo je trojkom Roja za 84:84. Amerikanac je nanizao 10 uzastopnih poena, pa pogodio za konačnih 95:94 posle prodora na 21 sekundu pre kraja. Imali su domaćini napad za novi preokret, gosti su odlučili da ne prave faul, što se ispostavilo kao odličan izbor. Riki Mekgil je promašio trojku, a Kalif Betl takođe bio neprecizan iz odbojke uz zvuk sirene.
Borac Mozzart je upisao drugu pobedu zaredom na gostovanjima i u narednom kolu u Čačku dočekuje FMP. Cibona će do prve pobede u regionalnom takmičenju pokušati da stigne protiv Krke. Bolje su Zagrepčani startovali u Ligi šampiona, gde su uspeli da savladaju Galatasaraj sa čak 20 poena razlike (96:76).
Bila je ovo, takođe, peta uzastopna pobeda Borac Mozzarta protiv Cibone.