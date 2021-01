Večerašnji program u NBA ligi otvorili su košarkaši Šarlot Hornetsa i Indijana Pejsersa. Sjajan meč u Spektrum Centru rešen je tek posle uzbudljive završnice (108:105). Domaćin je upisao osmu pobedu u sezoni (11 poraza) i sastavu iz Indijanapolisa naneo osimi poraz (11 pobeda).

Rezultatska klackalica u prvom kvartalu, na prvi odmor domaćin odlazi sa četiri poena prednosti. Dobro igra Stršljenova i u nastavku, dolaze i do nešto komfornije dvocifrene prednosti (14 poena), ali Pejsersi poluvreme zatvaraju 12:2, pa na odmor odlaze sa zaostatkom iz prve četvrtine.

Dve trojke Vašingtona i dvojka Zelera omogućili su Šarlotu da na samom startu drugog poluvremena stigne do novog dvocifrenog vođstva, ali se Indijana nije predavala. Početkom odlučujuće deonice domaćin ponovo stiže do dvocifrenog suficita, ali je usledila serija gostiju od 9:0, kojom Pejsersi stižu na minus od samo jednog poena. Igrali se koš za koš, da bi posle četiri vezana poena Tarnera Indijana stigla i do preokreta. Teri Rozir i Devonte Grejem su ipak rešili da pobeda ostaje u Severnoj Karolini, pa su sa dve trojke u finišu vratili prednost domaćinu i overili pobedu. Brogdon je imao šut za produžetak, ali je bio neprecizan.

Šest dvocifrenih među Hornetsima, po 19 poena ubacili su Pi Džej Vašington (devet skokova) i Rozir. Pratili su ih Lamelo Bol sa 16 poena i Grejem sa 14 poena i 10 asistencija. Dvocifreni su bili i Kodi Zeler (12 poena), kao i Gordon Hejvord (11 poena, osam skokova). Indijanu je ove sezone predvodio odlični Domantas Sabonis sa 22 poena i 11 skokova, pratili su ga Malkom Brogdon sa 21 poenom (osam asistencija) i Majls Tarner sa 20 poena (osam skokvoa), dok su dvocifreni bili i Džeremi Lemb (12 poena) i Dag Mekdermot (11 poena). Bivši centar Mege i Budućnosti Goga Bitadze je ubacio osam poena uz dva skoka.

Atlanta je uspela da okupi veći deo ekipe, mučili su se Hoksi ove sezone sa povredama, ali večeras su gotovo svu moć pokazali protiv Vašingtona. Nije trener Lojd Pirs mogao da računa jedino na Bogdana Bogdanovića i Krisa Dana, kada se oni budu vratili u pogon nema sumnje da će sastav iz Džordžije postati prava istočna sila. Vizardsi su nastavili da tonu, tek u finišu su ublažili poraz i to u svojoj dvorani (100:116).

Vodili su Hoksi gotovo čitavim tokom susreta, tek u dva navrata u prvoj deonici Vizardsi su osetili kako je to biti u vođstvu. Ipak, Atlanta prvi kvartal zatvara serijom 8:2 i već na prvi odmor odlazi sa devet poena prednosti. U drugom stižu gosti i do dvocifrene prednosti, koju su bez većih problema održavali, Kem Rediš je trojkom u poslednjim trenucima doneo 11 poena viška Jastrebovima pred veliki odmor.

U trećem kvartalu Tre Jang i drugovi uspevaju i potpuno da slome otpor Vizarsa, stižu i do 23 poena prednosti, pa je sve bilo jasno u glavnom gradu Sjedinjenim Američkih Država. Vizardsi su predvođeni Bilom, Hašimurom i Metjuzom uspeli tek da upristoje poraz, čak 12. od starta sezone (tri pobede).

Hokse je do 10. trijumfa u sezoni (devet poraza) vodio Trej Jang sa 41 poenom, pratili su ga Džon Kolins sa 17, Klint Kapela sa 13 poena i 14 skokova, dok je 11 poena dodao i italijanski reprezentativac Danilo Galinari. Zaigrao je i Ražon Rondo (osam poena, četiri asistencije), Rediš i Hanter su standardno bili tu, videli smo i akciji i rukija Onjeku Okongvua (šesti pik sa minulog drafta), pa Pirsovoj četi nedostaju još samo Bogdanović i Dan da bude kompletna. Skupila se sjajna ekipa u Džordžiji.

U poraženom sastavu 26 poena Rasela Vestbruka, dva manje dodao je Bil, dok je Metjuz ubacio 10, Rui Hašimura je dodao devet, skok i poen su nedostajali Aleksu Lenu za dabl-dabl. Bivši košarkaš Partizana Davis Bertans je ubacio svega jedan poen za 25 minuta na parketu.





NBA

Subota

Šarlot - Indijana 108:105

/Vašington 19 - Sabonis 22/

Vašington - Atlanta 100:116

/Vestbruk 26 - Jang 41/

Milvoki - Nju Orleans (u toku)

Njujork - Klivlend (u toku)

Toronto - Sakramento (u toku)

Minesota - Filadelfija (u toku)

Oklahoma - Bruklin (u toku)

Orlando - LA Klipers (u toku)

San Antonio - Denver (u toku)

04.00: (1,65) Juta (13,0) Dalas (2,50)

